Kuva uneen vaipuvasta jääkarhusta voitti maailman arvostetuimman luontokuvakilpailun

Nima Sarikhanin kuva äänestettiin Wildlife Photographer of the Year -valokuvakilpailun parhaaksi kuvaksi. Kisaan osallistuu vuosittain yli 50 000 kuvaa.

Nima Sarikhanin kuva jääkarhusta vaipumassa uneen jäälautalla äänestettiin vuoden 2023 Wildlife Photographer of the Year -valokuvakilpailun voittajaksi.

Wildlife Photographer of the Year -kilpailu on yksi maailman tunnetuimmista valokuvakilpailuista, johon osallistuu vuosittain yli 50 000 valokuvaa.

Finaalivaiheeseen kisan tuomarit ja Lontoon Luonnontieteellinen museo (Natural History Museum) valitsivat 25 kuvaa, joista yleisö sai äänestää suosikkiaan 31. tammikuuta asti ja voittaja julkistettiin 7. helmikuuta.

”Toivon, että valokuva herättää toivoa”

Nima Sarikhani metsästi kamerallaan jääkarhuja kolmen päivän ajan Huippuvuorilla, kunnes hän kohtasi merijäällä kaksi jääkarhua.

Juuri ennen puoltayötä nuori uros kiipesi pienen jäävuoren päälle ja kynsi vahvoilla tassuillaan sitä rakentaakseen itselleen sängyn. Nima Sarikhani vangitsi unenomaisen hetken, jolloin nuori karhu nukahti.

Nima Sarikhani kertoo, että on suuri kunnia voittaa palkinto kaikkein arvostetuimmassa luontovalokuvauskilpailussa.

– Valokuva on herättänyt voimakkaita tunteita monissa sen nähneissä ihmisissä. Vaikka ilmastonmuutos onkin suurin kohtaamamme haaste, toivon, että tämä valokuva herättää myös toivoa; vielä on aikaa korjata aiheuttamamme sotku, Nima Sarikhani sanoo.

Kuvat nähtävillä Lontoossa näyttelyssä

Voittajan ja muiden alla nähtävien neljän erikoismainitun finalistin kuvat ovat nähtävillä kilpailun verkkosivuilla sekä näyttelyssä Lontoossa Luonnontieteellisessä museossa 30. kesäkuuta saakka.

Wildlife Photographer of the Year -kilpailu on Lontoon Luonnontieteellisen museon kehittämä ja kilpailu järjestettiin nyt 59:nnen kerran.

Tzahi Finkelsteinin "The Happy Turtle", joka on kiehtova vuorovaikutus Balkanin kilpikonnan ja sudenkorennon välillä. Kuva: Tzahi Finkelstein / Wildlife Photographer of the Year

Daniel Dencescun "Starling Murmuration", joka vangitsi hetken kun kottaraisparvi muodosti linnun hahmon. Kuva: Daniel Dencescu / Wildlife Photographer of the Year

Mark Boydin "Shared Parenting", jossa kaksi naarasleijonaa hoitaa yhdessä leijonanpentua Kenian Masai Maran luonnonsuojelualueella. Kuva: Mark Boyd / Wildlife Photographer of the Year