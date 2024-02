Iittalan uusi muki herättää hämmennystä – epäillään kopioksi

Muotoilija Johanna Ojasen kuppi on ollut myynnissä jo vuodesta 2011. Sen muoto on lähes identtinen Iittalan uuden Play-sarjan mukin kanssa.

Tunnettu suomalainen astioita ja kodin sisustustuotteita valmistava Iittala on joutunut plagiointisyytösten kohteeksi.

Iittala lanseerasi alkuviikosta uuden leikkisän tuotesarjan nimeltä Play. Yhtiön mukaan Play on saanut inspiraationsa auringossa hehkuvista lämpimistä väreistä ja kuvataiteilija Henri Matissen taiteesta.

Play-sarjan kahvikupin on suunnitellut muotoilija Aleksi Kuokka. Muki on hyvin samankaltainen kuin jo vuonna 2011 myyntiin tullut keraamikko Johanna Ojasen kuppi.

Kupin ja Play-mukin yhdennäköisyys herätti muotoilupiireissä huomiota heti ja somessakin kuohahti.

Keraamikko ja Aalto-yliopiston opettaja Eeva Jokinen kirjoittaa avoimessa Facebook-päivityksessään näin:

– Tekijänoikeudet Suomessa retuperällä. Iittala lanseerasi uuden ilmeen ja ilmeisesti myös uuden moraalisen koodin koko toiminnalleen.

Jokisen mukaan Johanna Ojasen kuppeja on ollut myynnissä muun muassa Artekin myymälässä. Kuppi on ollut myös laajasti esillä somepostauksissa.

Hakukone Google-löytää kahvimukien yhtäläisyydet heti Lens-toiminnollaan. Monet Ojasen töitä ihailevat ovat luulleet Iittalan ottaneen hänen kuppinsa tuotantoon. Ojanen työskentelee Suomenlinnassa Pot Viapori-keramiikkatyöhuoneella.

Kahvimukin muotoilu on harvoin kiinnostanut ihmisiä niin paljon kuin tänään. Iittala on ollut mediamylläkän keskellä jo muutaman päivän, sillä se lanseerasi mittavan brändiuudistuksensa tällä viikolla.

Ylen uutiset ei tavoittanut Johanna Ojasta kommentoimaan kuppinsa yhtäläisyyttä Play-mukin kanssa.

Muotoilija Aleksi Kuokka vastaa

Aleksi Kuokka työskentelee muotoilutoimistossa nimeltä Aivan. Siellä syntyi myös Play-muki Iittalalle. Kuokka sanoo avoimessa Facebook-päivityksessään, ettei kukaan voi olla tietoinen kaikista mukimalleista. Ja joskus voi käydä niinkin onnettomasti – puhtaasti sattuman vuoksi – että tuotteen muoto tai väri, tai jopa molemmat voivat muistuttaa jo jotain olemassa olevaa esinettä.

Kuokka vannoo suunnittelevansa vilpittömistä ja omista lähtökohdistaan.

Päivitystä kommentoineet ihmettelevät, miten pitkään myynnissä ollut muki ei ole osunut samalla alalla ja samassa maassa toimivan suunnittelijan silmään. Tai, miksi Iittala ei ole siitä tietoinen.

Iittalalta ei heru Ylelle haastattelua. Fiskars-konserni, johon Iittalakin kuuluu, lähettää tiedottajan kautta viestin, jossa kerrotaan Play-mukin käyneen läpi tarkan validoinnin.

Iittalan mielestä muki on muotona universaali arjen käyttöesine. Mukeista on lukemattomia variaatioita ja siitä syystä malleissa on samoja piirteitä. Myös Iittalan Play-mukista ja muista mukimalleista voi löytää yhtäläisyyksiä.

Muki on muki on muki

Se, kenen omaisuutta kahvimukin muotoilu on, voi olla vaikea määritellä. Vaikka esine on muotoilijan suunnittelema, kyse ei kuitenkaan ole välttämättä tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta. Tällöin tekijänoikeus ei suojaa mallia.

Sen sijaan kupillekin voi saada mallisuojan, mutta se pitää erikseen hakea Patentti- ja rekisterihallituksesta, kertoo tavaramerkit- ja mallit yksikön esimies Olli Teerikangas.

- Mallisuoja on rekisteröity oikeus. Sellaisen voi hakea kahvimukille, jos muotoilu on uusi, sanoo Teerikangas, joka ei ota kantaa Ojalan kupin tapaukseen, vaan puhuu yleisellä tasolla.

Teerikankaan mukaan esineelle voi hakea yksinoikeutta viideksi vuodeksi kerrallaan. Mallisuojan voi uusia ja se voi olla voimassa kaikkiaan 25 vuotta. Lisäksi koko EU:n alueella on voimassa suojamuoto suoraa kopiointia vastaan. Se kieltää täysin identtisen esineen valmistamisen kolmen vuoden ajaksi.

Harva muotoilija kuitenkaan hakee suunnittelemilleen astioille mallisuojaa. Mallisuojaa ei myöskään voi hakea jälkeenpäin, vaan muotoillun esineen tulee olla suojaa hakiessa uusi.

Mikä sitten on muotoilussa moraalisesti oikein? Sen voivat ratkaista vain tuotteiden suunnittelijat ja valmistajat keskenään.