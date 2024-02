Helmikuun puolivälin lakko on jälleen laajenemassa – katso listat lakkokohteista

Useat ammattiliitot järjestävät jälleen helmikuun puolivälissä uusia poliittisia lakkoja vastustaakseen hallituksen suunnittelemia muutoksia työlainsäädäntöön, sosiaaliturvaan ja lakko-oikeuteen.

Teollisuusliitto ja toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro kertoivat viime viikon perjantaina uudesta kolmipäiväisestä työtaistelusta 14.–16. helmikuuta. Ammattiliitto Pro on tehnyt verkkosivulleen listan poliittisista työnseisauksista viikolla 7.

Tämän jälkeen lakosta ovat ilmoittaneet myös Palvelualojen ammattiliitto PAM, Sähköliitto ja Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL.

Tähän saakka ilmoitetut lakot ajoittuvat aikavälille 11.–17. helmikuuta. Tähän artikkeliin on koottu lakkojen vaikutuksia eri aloilla.

Lakkoilmoituksia saattaa tulla vielä lisää.

Kaupat

Kauppojen logistiikkakeskukset liittyvät useiden työntekijäliittojen tavoin poliittiseen lakkoon kuun puolenvälin tienoilla. Kuvassa Inex Partners logistiikkakeskus Sipoossa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa kolmen vuorokauden mittaisen poliittisen lakon kaupan logistiikkakeskuksissa.

Lakko alkaa 14. helmikuuta ja päättyy osassa kohteista 16. helmikuuta ja osassa kohteista 17. helmikuuta aamuyöllä.

Lakko koskee kaupan suurimpia logistiikkakeskuksia.

Lakossa ovat mukana muun muassa Kesko, jolla on muun muassa uusi koko maata palveleva keskus Hyvinkäällä. Lisäksi mukana on Lidlin jakelukeskukset sekä S-ryhmän logistiikkapalveluja tuottava Inex Partners. Inexillä on Keskon kaltainen iso keskus Sipoossa.

Lakko koskee noin 10 000:ta työntekijää. Lista lakkokohteista löytyy täältä.

Kaupan liiton mukaan ruoka- ja päivittäistavara eivät lakon aikana lopu kaupoista, mutta yksittäisiä tuotteita saattaa puuttua tai valikoima olla tavallista suppeampi.

Elintarvikeala

Lakkokohteina on muun muassa useiden eri yritysten leipomoita.

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL ilmoitti keskiviikkona, että se ryhtyy poliittiseen lakkoon elintarvikealan työpaikoilla.

Lakot kestävät työpaikasta riippuen kaksi tai kolme päivää ja sijoittuvat välille 11.–16. helmikuuta.

Lakkokohteina on muun muassa useiden eri yritysten leipomoita ja virvoitusjuomatehtaita. Lisäksi lakkoon menee Fazerin myymäläleipomoita Prismoissa ja Citymarketeissa. Lakkokohteet on lueteltu SEL:n sivuilla.

Myös Ammattiliitto Pro laajentaa poliittisia työnseisauksiaan elintarvikealan työpaikoilla. Lakot koskevat elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä. Lista lakkokohteista löytyy täältä.

Teollisuus

Lakot osuvat myös telakoihin.

Teollisuusliitto järjestää poliittisen lakon 14.–16. helmikuuta, ja lakon piirissä on 60 000 työntekijää. Sen lisäksi mukana on ammattiliitto Pron 7 000 jäsentä. Toteutuessaan lakot pysäyttävät suuren osa suomalaista teollisuutta.

Lakkokohteista löytyy muun muassa metsäalan yhtiöitä, kuten UPM, Metsä Group ja Stora Enso, sekä lukuisia eri teollisuuden yrityksiä, kuten Valmet, SSAB, Outokumpu, ABB, Fiskars, Kone, Meyer Turku, Rauman telakka, Nokia sekä Patria.

Tällä kertaa Neste ei ole mukana lakossa. Kolmen päivän lakko ei myöskään kosketa Nammon tehtaita, joissa valmistetaan esimerkiksi raskaita tykistökranaatteja.

Listan Teollisuusliiton lakkopaikoista voit katsoa tästä. Pron lista lakkokohteista löytyy täältä.

Keskiviikkona ammattiliitto Pro ilmoitti laajentavansa työnseisausta myös kemianalan työpaikoilla 14.–16. helmikuuta.

Työnseisaus koskee kemianalan toimihenkilöitä kahdessa lääkeyhtiö Bayerin toimipaikassa Turussa sekä maaliyritys Teknos Groupin toimihenkilöitä.

Energiantuotanto

Lakko koskee myös ydinvoimaloita. Olkiluoto 3 -ydinvoimala toukokuussa 2023.

Sähköliitto järjestää kolmipäiväisen lakon Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa sekä useissa vesivoimalaitoksissa 14.–16. helmikuuta.

Ensimmäisenä lakkopäivänä vuorossa on Loviisan ydinvoimala, toisena Olkiluodon ydinvoimala ja kolmantena vesivoimalat.

Sähköliittolaiset työskentelevät voimalaitoksissa tuotannon, huollon ja kunnossapidon tehtävissä. Kolmen päivän aikana lakkoon on menossa arviolta 500 sähköliittolaista.

Lakkojen piirissä olevien voimalaitosten yhteenlaskettu teho on liiton mukaan noin 6 000 megawattia.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin kertoi Ylelle, että Sähköliiton työnseisaukset eivät kuitenkaan todennäköisesti näy kuluttajan kukkarossa mitenkään, sillä sen vaikutukset sähkön hintaan ovat tämänhetkisen arvion mukaan minimaaliset.

Samaa mieltä on LUT-yliopiston ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen, mutta hän lisää, että lakolla ei ole vaikutusta hintaan, ”jos ei tapahdu mitään odottamatonta”.

Ylen saamien tietojen mukaan myös ammattiliitto Pro:lla on sähköntuotantoa koskeva lakko ensi viikolla ja sen piirissä ovat Helen oy, Kuopion Energia oy ja Ahlholmes Kraft AB.