Asiantuntija: Avdijivkan epätoivoinen puolustaminen voi kantaa hedelmää Ukrainalle myöhemmin keväällä

Ukrainan sodan kiihkeimmät taistelut ovat viime kuukausina keskittyneet Donetskin alueella sijaitsevaan Avdijivkan kaupunkiin. Venäläiset ovat menettäneet hyökkäyksensä aikana jopa kymmeniä tuhansia sotilaita ja satoja panssaroituja ajoneuvoja. Silti hitaasti etenevää hyökkäystä jatketaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Juha Kukkola sanoo, että puolustajien tilanne vaikeutuu päivä päivältä, koska sotilaat väsyvät. Puolustuslinjassa olevia osastoja on näissä oloissa hyvin vaikea vaihtaa levänneisiin.

Yhdysvaltalaisen Forbes-lehden mukaan Avdijivkan keskustaa on jo neljän kuukauden ajan puolustanut Ukrainan armeijan 110. mekanisoitu prikaati yhdessä eräiden rajavartio-osastojen ja kommandosotilaiden kanssa. Prikaatissa oli alun perin noin 2 000 sotilasta.

Noin viikko sitten puolustajat kärsivät takaiskun, kun venäläiset pääsivät etenemään kaupungin luoteispuolella runsaan kilometrin matkan. Venäläiset pääsivät vain muutaman sadan metrin päähän Avdijivkan viimeisestä huoltoreitistä.

Sotaa seuraavan euromaidanpress-sivuston mukaan venäläiset etenivät yön pimeydessä hyödyntäen samalla ”näkymättömyysviittoja”, eli kankaita, jotka eivät päästä lämpösäteilyä lävitseen. Ukrainalaissotilaat käyttävät paljon lämpökameroita, jotka paljastavat vihollisen liikkeet yöaikaankin. Nyt ne eivät sivuston mukaan auttaneet.

Majuri Juha Kukkolan mukaan venäläisten pääsy huoltotien tuntumaan muuttaa tilannetta.

– Kun he [venäläiset] pääsevät lähemmäs ja lähemmäs, se tarkoittaa, että he saavat ensin tähystyksen ja sitten koko reitin tulen alle. [...] Sehän on käytännössä ratkaisevaa. Venäläisillä on ilmaherruus. Kaupunkia ei voi käytännössä huoltaa muuten kuin maateitse.

Avaa kuvien katselu Avdijivkan tilannekartta. Kuva: Riikka Tähtinen / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Miten kauan Avdijivka kestää?

Kukkolan mukaan on mahdoton antaa tarkkaa arviota, kuinka kauan kaupungin puolustus kestää. Jos Ukrainan asevoimien johto haluaa itsepintaisesti jatkaa puolustusta, voi se kestää viikkoja tai jopa kuukausia.

Kukkola uskoo, että kaupunki on linnoitettu puolustustaistelua varten ja sinne on koottu varastoja. Avdijvkassa on kuitenkin sodittu jo alkusyksystä lähtien, joten varastot ovat varmasti vähentyneet.

Ottaen huomioon venäläisten tähänastisen etenemisvauhdin, joka on keskimäärin vain joitakin satoja metrejä viikossa, Kukkola uskoo kaupungin kestävän vielä jonkin aikaa.

Ukrainassa on myös pian alkamassa kevät, jolloin maaperä muuttuu mutavelliksi. Venäläisten hyökkäykset raskailla ajoneuvoilla vaikeutuvat.

Avaa kuvien katselu Haavoittunutta ukrainalaista sotilasta hoidettiin Avdijivkan lähellä uudenvuoden aattona. Kuva: Ozge Elif Kizil / Anadolu

Hyökkäys voimistuu ennen vaaleja?

Sota-asiantuntijat ovat uumoilleet, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa saada sotilaallisen voiton, eli valloittaa ukrainalaisen kaupungin ennen maaliskuun puolivälissä pidettäviä presidentinvaaleja.

Kukkola pitää tätä mahdollisena. Hänen mukaansa Venäjä on ylläpitänyt painetta Ukrainaa vastaan muillakin rintamilla. Venäjällä on siis mahdollisuus halutessaan siirtää joukkoja Avdijivkaan.

Kukkolan mukaan tässä tilanteessa kysymyksiä herättää, riittävätkö sotilaiden taistelutahto, samoin kuin upseerien osaaminen ja kyvykkyys.

Venäjä kykenee nykyään tuottamaan runsaasti sotamateriaalia, kuten kranaatteja ja lennokkeja, ja sillä on vielä varastoissaan panssarivaunuja, joita voidaan tuoda rintamalle tuhottujen tilalle. Samaan aikaan Ukrainan ulkomailta saama materiaalituki on romahtanut.

Avaa kuvien katselu Avdijivkan sijainti Ukrainassa. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Onko Avdijivkan puolustamisessa järkeä?

Avdijivka on kolmelta ilmansuunnalta venäläisten piirittämä. Monen asiantuntijan mielestä täysin raunioitunut kaupunki olisi järkevintä jättää venäläisille. Jatkuva ihmishenkien uhraaminen rauniokasojen puolustamiseen ei tunnu kaikista järkevältä.

Apulaissotilasprofessori Kukkola ei kuitenkaan heti tyrmää torjuntataistelun jatkamista, jos puolustajien kantti kestää.

Poliittisessa mielessä voi olla perusteltua estää Putinia saamasta sotilaallista voittoa ennen vaaleja.

Sotilaallisesti Avdijivkan arvo on Venäjälle tuotetuissa valtavissa tappioissa. Kun Venäjä on valmis määräämään Avdijivkan ”lihamyllyyn” jatkuvasti uusia sotilaita ja panssarivaunuja, ovat ne poissa jostain muualta.

– Venäjä on osoittanut, että se on valmis kärsimään tappioita ja Ukraina pistää sen kärsimään tappioita, Kukkola napauttaa.

Avdijivkassa Venäjä on jo nyt menettänyt niin paljon sotavoimaa, että se on Kukkolan mukaan vienyt ”puhdin pois”, jos Venäjä haluaisi alkuvuonna yrittää suurempaa hyökkäystä muualla. Hänen mukaansa Venäjän voimat eivät riitä ainakaan lopputalven ja kevään aikana. Avdijivkan puolustajat ostavat siis maalleen aikaa.

Kukkola muistuttaa myös, että Ukraina taistelee omasta maastaan ja alueellisesta eheydestään.

– Todennäköisesti Venäjä aikoo pitää jokaisesta pellosta tai rauniosta kiinni. Ei Venäjä niitä luovuta vapaaehtoisesti, päättyi sota tavalla tai toisella. Ukraina ymmärtää tämän.