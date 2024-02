Israelissa 9-vuotias Emily kutsuu terroristeja oliiveiksi, Gazassa 15-vuotias Hussam unelmoi yhä tiedemiehen urasta

Lähellä Egyptin rajaa Rafahissa asuu 15-vuotias Hussam Al-Attar.

Rafahiin teini päätyi perheensä kanssa Gazan pohjoisosasta Israelin pommitusten alta, ensin Al-Nasriin, sitten Khan Yunisiin ja lopulta Rafahiin.

Rafahissa Hussam on saanut lempinimen Gazan Newton, kun hän rakenteli tuulimyllyn omaksi sähkön lähteeksi perheensä telttaan.

– Newton istui omenapuun alla, kun omena putosi hänen päähänsä ja hän löysi painovoiman. Me elämme täällä pimeydessä keskellä murhenäytelmää rakettien pudotessa päällemme. Ajattelin keksiä valon lähteen ja tein sen, Hussam selittää uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Katso videolta, miten Hussam Al-Attar kertoo lempinimestään Gazan Newton.

Omenatarina on tehnyt englantilaisesta tiedemiehestä Isaac Newtonista ikimuistoisen hahmon populaariin tiedehistoriaan.

Al-Attarin perheen teltta on talon kupeessa, mikä auttaa Hussamia kiipeämään katolle pienet metallisiivekkeet. Ne toimivat pieninä turbiineina tuottamaan sähköä akkujen lataamiseen ja edelleen lamppuihin.

– Olin tosi hyvilläni, kun onnistuin tekemään tämän helpottamaan äitini, sairaan isäni ja serkkujeni elämää oloissa, joista kärsimme täällä, Hussam kertoo.

Hussam perheineen kuuluu niiden niiden yli miljoonan ihmisen joukkoon, joka on ahtautunut Gazan eteläosaan Israelin sotatoimien alta..

Tasan neljä kuukautta kestäneen sodan aikana Gazassa on kuollut Hamasin alaisuudessa toimivien terveysviranomaisten mukaan yli 27 000 tuhatta ihmistä.

Vuosikymmeniä jatkuneen Lähi-idän kriisin laukaisi meneillään olevaksi veriseksi sodaksi terroristijärjestö Hamasin hyökkäys Etelä-Israeliin lokakuun 7. päivänä, mikä Israelin mukaan johti noin 1 200 ihmisen kuolemaan ja 253 ihmisen sieppaukseen.

”Siepattu on juustoa, tapettu raejuustoa”

Yksi Hamasin sieppaamista oli israelinirlantilainen Emily Hand.

Emily siepattiin Beerin kibbutzista, missä hän oli yökylässä ystävänsä luona. Hän täytti yhdeksän vuotta Hamasin panttivankina.

Marraskuussa Hamas vapautti Emilyn.

Emily asuu nyt isänsä kanssa väliaikaisessa asunnossa, hänen äitinsä kuoli vuosia sitten. Tom Hand kertoo, että Emily ei enää puhu pelokkain kuiskauksin kuten teki vapautumisensa jälkeen.

Hän käyttää kuitenkin suojamekanisminaan koodisanoja puhuessaan sieppaukseen liittyvistä asioista.

– Mitä ovat oliivit? Tom Hand kysyy tyttäreltään Israelin yleisradioyhtiö Kanin vieraillessa heidän luonaan.

– Terroristeja, Emily vastaa.

Tom kertoo, että Emilyn koodikielessä Gaza on ”laatikko”, siepattu on ”juusto”, tapettu ihminen on ”raejuusto” ja veri on ”vesimeloni”.

Katso videolta, mitä Emilyn Tom-isä kertoo tyttärensä sopeutumisesta sieppauksen jälkeiseen aikaan.

Vaikka Emily saa apua toipumiseen, edessä on vielä pitkä tie.

– Hän haluaa aina, että ovi on kiinni ja kaihtimet suljetut. Hänen on tiedettävä koko ajan, että on turvassa tässä talossa, Tom Hand kertoo.

Israelin mukaan Gazassa on on edelleen siepattuna 132 ihmistä. Hamasin hyökkäyksessä kuoli Israelissa 35 lasta.

Gazassa on sodan aikana kuollut arviolta 11 500 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta.

Hussamilla ei ole aikomusta liittyä heidän joukkoon.

– Toivon, että minusta tulee tiedemies kuten Newton oli ja keksin jotain, joka hyödyttää paitsi gazalaisia, myös koko maailmaa, Hussam pohtii.

AP, Reuters