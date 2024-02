Rovaniemen ja Kittilän lentokenttien joulu- ja talviruuhkaa pyritään tasaamaan

Finavia on ehdottanut kansainvälisen lentojen slot-varausjärjestelmän käyttöönottoa Rovaniemen ja Kittilän lentokentille.

Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori kertoo, että Finavia on ehdottanut lentoyhtiöille, että slot-järjestelmä otettaisiin käyttöön talvikaudella Rovaniemen ja Kittilän kentille ruuhkapiikiin tasaamiseksi.

Suomessa slot-järjestelmä on tällä hetkellä käytössä ainoastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Slot-varausjärjestelmän idea on, että lentoyhtiöt hakevat lentoaseman pitäjältä lähtö- ja laskeutumislupia kaudelle ja sitä kautta lentoaseman pitäjä tietää ja pystyy hallinnoimaan esimerkiksi tunnin aikana kentälle saapuvia ja lähteviä lentoja.

– Tämä on ihan kysyntäpiikin tasaamiseen, joka nyt varsinkin tänä joulukautena ja joulukuussa kaikkinensa Rovaniemellä aiheutti pahan ruuhkautumisen. Rovaniemellä tämä lentojen ruuhkautumisen piikki on itsenäisyyspäivästä loppiaiseen, mutta Kittilässä se on tasaisempi, noin kolme kuukautta, sanoo Vuori.

Slot-järjestelmä ei voi suosia tiettyjä lentoyhtiöitä

Slot-järjestelmä perustuu kansainvälisen lentoliikennejärjestön IATAn standardeihin ja sääntöihin sekä EU-asetukseen ja siinä on tietyt aikataulut.

– Jos tähän järjestelmään mennään, niin lentoyhtiöt aloittavat lentovuorojen hakemisen huhtikuussa ja lopullinen prosessi on syksyyn mennessä valmis. On tietyt säännöt, millä perusteella kukin lentoyhtiö saa hakemansa slotin. Eli tässä ei ole mitenkään mahdollista suosia lentoyhtiöitä tai olla suosimatta. Menee ihan säädöksen mukaan, että miten on määritelty jaettava järjestys.

Slot-koordinaattori on se henkilö, joka lentovarauksia tekee. Hän on Finavian ulkopuolinen henkilö ja itsenäinen toimija, jonka lentoyhtiöt ja lentoasema yhdessä kustantavat. Slot- koordinaattorin valitsee ja nimittää Traficom.

– Tämä ei ole lentoyhtiöiden silmissä mitään uutta ja erityistä. Tämä on enemmän lentoaseman ja lentoyhtiön välisen aikataulukeskustelun saattamista loogiseen muotoon. Silloin tulee myös kansainvälisen lentoliikennejärjestö IATAn säädökset mukaan, jonka perusteella aikataulut tehdään, kertoo Vuori.

Voisiko joku lentoyhtiö tai turistiryhmä jättää tulematta Lappiin, jos se ei pääse lentämään Lappiin silloin kun haluaisi?

Slot-järjestelmän käyttöönoton on epäilty aiheuttavan suuria viivästyksiä ulkomailta tulevien lentojen aikatauluihin Rovaniemellä. Finavian vastaava johtaja Petri Vuori ei pidä synytyviä viivästyksiä niin merkittävänä, että niiden vuoksi olisi syytä perua lentoja.

– On tehty simulointi noista joulukuun lennoista ja laitettu sinne nämä ehdotetut rajat mitä ollaan esimerkiksi lentoyhtiöille tarjoamassa. Sen mukaan lentoyhtiöt joutuisivat siirtämään lentoja noin 15 – 45 minuuttia. Tämän ei pitäisi vielä estää ketään tulemasta. Kuitenkin aika moni näistä lennoista on noin kolmen tunnin päästä ja siinä viidentoista minuutin siirtäminen ei vielä muuta tämän lentoyhtiön päivittäistä ohjelmaa kovinkaan paljon, toteaa Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori.