Taylor Swift, kosinta ja Joe Biden – malliesimerkki salaliittoteoriasta kiehuttaa nyt Yhdysvaltain oikeistoa

Tutkija sanoo, että yksi kohun viesteistä on pelotella Swiftiä tukemasta Joe Bidenia presidentinvaaleissa.

Näin se menee:

Ensi maanantaina aamuyöllä Kansas City Chiefs jyrää amerikkalaisen jalkapallon suurtapahtumassa Super Bowlissa ennaltasovittuun voittoon.

Chiefsin tähtipelaaja Travis Kelce tuo voiton huumassa naisystävänsä, laulaja Taylor Swiftin kentälle, polvistuu ja kosii yhtä maailman tunnetuimmista poptähdistä.

Media menee kihlauksesta sekaisin päiviksi ja petaa Swiftille tilaisuuden ilmoittaa, että hän tukee Joe Bidenia jatkokaudelle marraskuun presidentinvaaleissa. Ja tämän jälkeen miljoonat Swiftin fanit eli swiftiet äänestävät Bidenin jatkokaudelle.

Taylor Swift saapui miesystävänsä Travis Kelcen kanssa ravintolaan New Yorkissa lokakuussa 2023.

Tai näin se menee salaliittoteoreetikkojen mielestä. He levittävät pähkähullua teoriaansa, että Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin psykologisen sodankäynnin asiantuntijat ovat luoneet suunnitelman pitää Biden vallassa Taylor Swiftiä hyväksikäyttäen.

Teoria on osoittautunut liian herkulliseksi jäädäkseen vain salaliittoteoreetikoiden hyppysiin.

Teoria ui kohti valtavirtaa

Ensimmäisenä täkyyn tarttuivat konservatiivinen Fox News ja sitä laidemmalla olevat oikeistomediat.

Fox Newsin arki-illoissa Tucker Carlsonin korvannut Jesse Watters näytti poliittisessa talk showssaan viime kuussa katsojillensa videon vuonna 2019 pidetystä Naton kyberturvallisuuskonferenssista, jossa tilaisuuden juontaja mainitsi Taylor Swiftin esimerkkinä vaikutusvaltaisesta vaikuttajasta.

– Totta se on. Pentagonin psykologisen sodankäynnin yksikkö ehdotti Natolle Taylor Swiftin muokkaamista välineeksi verkon virheellistä tietoa vastaan, Watters päätteli milljoonayleisöllensä.

Jesse Watters on yksi niistä juontajista, jotka ovat puhuneet Taylor Swiftiä koskevasta salaliittoteoriasta ohjelmassaan Fox News -kanavalla.

Foxia konservatiivisempi Newsmax meni vielä pidemmälle. Juontaja Greg Kelly paheksui ilman ironian häivääkään Donald Trumpia seuraavalle yleisöllensä Taylor Swiftin palvontaa.

– Palvonta on syntiä, katsokaa vaikka Raamatusta, Kelly tiedotti.

Perässä ovat seuranneet mielipiteineen Sean Hannity, Jeanine Pirro ja muut oikeistomedian puhuvat päät.

He siis kommentoivat asiaa, jota ei ole olemassa.

Pentagonin vastaisku

Parin viime viikon aikana salaliittoteoria maailman tunnetuimmasta naisesta on noussut konservatiivikuplasta vastustamattomasti osaksi valtavirran uutisointia.

Pentagon joutui ottamaan virallisesti kantaa asiaan ja kehottaa rauhoittumaan.

– Liittyen tähän salaliittoteoriaan aiomme - Shake It Off - karistaa sen hartioiltamme, Pentagonin tiedottaja Sabrina Singh sanoi tiedotteessa Swiftin listahittiä mukaillen.

Swiftiä koskeva salaliittoteoria on oikeastaan oppikirjaesimerkki siitä, miten sellainen päätyy kaikukammioista valtavirran puheenaiheeksi.

– Lopultahan siitä tuli uutinen, josta The Washington Post, The New York Times ja Ylekin ottavat kopin, sanoo tutkijatohtori Oscar Winberg Turun yliopiston John Morton -keskuksesta.

Winberg on tutkinut politiikan ja median suhdetta Yhdysvaltain oikeistossa.

Hän muistuttaa, että pohjimmiltaan konservatiivinen puhemedia on osa samaa viihdeteollisuutta kuin Swiftkin.

Ajan suuret kysymykset ja hahmot nivotaan mukaan konservatiiviseen sanomaan, jota halutaan levittää.

Tarina, hyvä narratiivi on totuutta tärkeämpää. Tällä hetkellä Taylor Swiftiä parempaa hahmoa ottaa osaksi salaliittoteoriaa ei olekaan.

Valkoisen talon tiedotustilaisuuden alussa 3.10.2023 toimittajat ja halliinon jäsenet sanailivat Taylor Swiftin ja Travis Kelcen seurustelu-uutisesta.

Swiftiin törmää nykyisin paitsi striimauspalvelussa, musikkivideolla tai palkintogaalassa myös Time-lehden kannessa, kansanedustajien tai Valkoisen talon tiedottajien puheissa.

– Oli aika luontevaa, että jossain vaiheessa hänestä tulee päähenkilö oikeistomediassa, Winberg sanoo.

Onko oikeiston pelolle Swiftistä katetta?

Yhdysvaltain oikeisto pelkää siis sitä, että Taylor Swiftillä olisi vaikutusvaltaa valjastaa seuraajansa äänestämään Bidenia. Esimerkiksi Instagramissa hänellä on maailmanlaajuisesti 280 miljoonaa seuraajaa, joista aimo osa Yhdysvalloissa.

Country-musiikkitähdestä pop-kuningattareksi noussut Swift ei ole arkaillut heiluttaa poliittista lippua aiemmin.

Taylor Swift voitti maanantaina Grammy-juhlissa palkinnon vuoden parhaasta albumista.

Vuoden 2018 kongressivaaleissa Swift tuki kotiosavaltiossaan Tennesseessä demokraattiehdokkaita.

Edellisten presidentinvaalien alla Swift asettui lehtihaastattelussa tukemaan Bidenia ja jakoi Instagramissa kuvan Biden/Harris 2020 -pikkuleivistään.

– Yhdysvalloissa harrastetaan sitä, että julkkikset tukevat poliittisia ehdokkaita. On kuitenkin vaikea todentaa, millainen vaikutus sillä on, tutkijatohtori Oscar Winberg sanoo.

Winberg kääntää tarkastelukulman niin päin, että Swiftin tuki on merkittävä siksi, että median ja poliitikkojen mielestä se on tärkeä.

Kun tuki on näiden mielestä tärkeä, silloin Swiftistä puhutaan, kirjoitetaan ja hänen tukensa ympärillä rakennetaan tapahtumia.

– Siitä tulee silloin niin paljon isompi juttu, kuin jos tukija olisi vähemmän tunnettu hahmo.

Kukaan ei puhu juurikaan Donald Trumpia tukevista Ted Nugentista, Kid Rockista tai Onnen päivien Chachista.

Salaliittoteorioiden vaarat

Taylor Swiftin ympärillä pyörivälle salaliittoteorialle on helppo hörähtää, mutta verkon syövereiden likavesillä on myös seurauksia tosielämässä.

Vuonna 2016 presidentinvaaleihin liittynyt salaliittoteoria melkein johti väkivaltaiseen lopputulokseen.

Tapaus tunnettiin nimellä Pizzagate. Salaliittoteoria väitti, että demokraattisen puolueen ja Hillary Clintonin presidenttikampanjan johtohenkilöt harjoittavat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä washingtonilaisesta pizzeriasta käsin.

Pohjoiscarolinalainen mies saapui puoliautomaattikiväärin kanssa tarkistamaan teorian todenperäisyyttä ja ampui ravintolan sisällä.

Pizzagateksi kutsuttu salaliittoteoria johti vaaratilanteeseen washingtonilaisessa pizzeriassa vuonna 2016.

Poliisioperaatiossa mies pidätettiin ja myöhemmin tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen.

Kaiken kaikkiaan poliittisen väkivallan kynnys on Yhdysvalloissa laskenut.

Kongressin valtaus, Michiganin kuvernöörin sieppaussuunnitelma, Nancy Pelosin puolison pahoinpitely kotonaan, aseenkäyttö Black Lives Matter -liikkeen mielenosoittajia kohtaan.

Näennäisesti yksittäiset tapaukset liittyvät toisiinsa, kun oikeistomediasta ja republikaanisesta puolueesta viestitään tällaisen olevan sallittua vihollisesta saavutettavan voiton nimissä.

– Tulee tunne, että Swiftiä ikään kuin varoitetaan, että jos lähdet mukaan, se tulee olemaan vaarallinen leikki. Ja se on huolestuttavaa, Winberg toteaa.

Super Bowl alkaa Las Vegasissa maanantaina aamuyöllä kello 1.30 Suomen aikaa.

