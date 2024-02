Itärajan sulun jatkosta päätettäneen tänään – professorin mukaan tilanteen pitkittyessä haitat alkavat korostua

Hallituksen odotetaan käsittelevän tänään torstaina jälleen kerran itärajan sulun jatkoa.

Suomi on pitänyt viime vuoden lopulta rajanylityspisteitä kiinni, kun Venäjä alkoi tarkoituksella ohjata turvapaikanhakijoita Suomen puolelle. Nykyisillä päätöksillä sulku päättyisi tämän viikon sunnuntaina.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi jo viime viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa, että on selvää, ettei rajasulkua voi purkaa. Rajan takana on tiettävästi tuhansia Suomeen pyrkiviä ihmisiä.

Ylen aamussa haastateltu Itä-Suomen yliopiston professori Jussi P. Laine näkee, että varteenotettavaa vaihtoehtoa rajasululle ei ole vielä löydetty. Nykyinen tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa kestävä ratkaisu.

– Tämä epätietoisuus siitä, mitä tulee tapahtumaan, lisää tilanteen hankaluutta. Pitkittyessään rajasulun haitat kasvavat sen hyötyyn nähden.

Avaa kuvien katselu Karjalan tutkimuslaitoksella työskentelevä Jussi P. Laine on perehtynyt rajakysymyksiin ja muuttoliikkeeseen. Kuva: Itä-Suomen yliopisto / Riikka Malin

Laineen mukaan kaksoiskansalaisilta rajanylittämisen estäminen lisää jännitteitä. Venäjä ei edes tunnusta kaksoiskansalaisuutta, vaan se pitää heitä vain omina kansalaisinaan.

– On syytä pitää mielessä, että kaksoiskansalaisten joukko on hyvin kirjava. Heistä on hankala puhua yhtenä ryhmänä. Venäjän kansalaisuudesta ei ole myöskään kovin helppo luopua.

Yksi ratkaisu tilanteesta ulos voisi olla niin sanottu rajamenettelylaki, josta odotetaan luonnosta lähiaikoina. Se mahdollistaisi ilmeisen perusteettomien turvapaikkahakemusten käsittelyn jo rajalla tai sen lähellä.

– Mikäli näin tulee tapahtumaan, se mahdollistaisi yhden rajanylityspaikan avaamisen rajoitetusti liikenteelle, Laine uskoo.

Katso koko Jussi P. Laineen haastattelu: