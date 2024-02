Ykkösaamussa politiikan tutkija Johanna Rainio-Niemi – mitä haluat kysyä häneltä?

Kiinnostus presidentinvaalia kohtaan on ollut suurta. Esimerkiksi tv-tentit ovat keränneet miljoonayleisöjä. Kampanjat ovat nyt loppusuoralla ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina.

Kannatusmittaukset ennakoivat voittoa kokoomuksen ehdokas Alexander Stubbille. Torstaisen Ylen kyselyn mukaan hän voittaisi valitsijayhdistyksen Pekka Haaviston, (Vihr.) prosentein 54-46.

Kannatusero on selvästi isompi kuin vaalien ensimmäisen kierroksen täpärä 1,4 prosenttiyksikön ero ja kertoo siitä, kumman taakse pudonneiden ehdokkaiden äänet ovat menneet. Vielä on kuitenkin myös kannastaan päättämättömiä.

Presidentinvaalit kiinnostavat suomalaisia. Ensimmäisellä kierroksella äänestysvilkkaus oli 75 prosenttia ja toisellä kierroksella ennakkoon on äänestänyt ennätykselliset lähes 46 prosenttia äänioikeutetuista. Myös tv-tentit ovat keränneet huimat katsojamäärät: niin Ylellä kuin MTV:llä on mitattu miljoonayleisöt.

Tasavallan presidentti vaihtuu haastavana ajankohtana. Presidentin päätyö on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisessa, ja presidentti edustaa Suomea Naton huippukokouksissa. Presidentti on myös arvojohtaja. Presidentti Sauli Niinistö on nostanut esiin mm. nuorten syrjäytymisen ja talouden ongelmat.

Ykkösaamun suoran lähetyksen vieraana on lauantaina Helsingin yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu. Lähetys TV1:ssä, Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa alkaa kello 10.05.

Apulaisprofessori Rainio-Niemelle voit lähettää kysymyksiä sähköpostiosoitteella tv1.ykkosaamu@yle.fi tai allaolevalla lomakkeella.