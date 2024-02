NHL-jääkiekkoilija Kasperi Kapanen sai 108 700 euron jättisakot törkeästä rattijuopumuksesta – syyttäjä vaati ehdollista

NHL-jääkiekkoilija Kasperi Kapanen joutuu maksamaan 108 700 euron päiväsakot törkeästä rattijuopumuksesta. Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi asiassa tuomion tänään ja määräsi Kapaselle rangaistukseksi sata päiväsakkoa. Syyttäjä vaati hänelle ehdollista vankeusrangaistusta.

Kapanen jäi kiinni rattijuopumuksesta Siilinjärvellä 1. elokuuta, kun hän oli lähtenyt Kuopion lentoasemalta. Poliisi pysäytti Kapasen kello kahden aikaan päivällä, kun hänen kuljettamansa ajoneuvon nopeudeksi mitattiin 67 km/h. Alueella oli 50 km/h-nopeusrajoitus. Kapanen puhalsi tarkkuusalkometriin 0,56 milligrammaa litrassa, mikä vastaa 1,27 promillen lukemaa veren alkoholipitoisuutena. Kapasen kyydissä oli yksi matkustaja.

Rattijuopumus on törkeä, jos veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea tai uloshengitysilmassa on alkoholia vähintään 0,53 milligrammaa litrassa.

Kuulustelussa Kapanen tunnusti juoneensa yhden oluen ennen kuin nousi kello 12:30 Helsingin lentoasemalla koneeseen. Kertomansa mukaan hän oli ollut juhlimassa edellisyönä syntymäpäiviä ja käyttäneensä alkoholia.

Puolustuksen mukaan ehdollinen vankeusrangaistus haittaisi Kapasen työllistymismahdollisuuksia ja saattaa vaikuttaa jo nykyiseen sopimukseen. Puolustus esitti, että Kapaselle määrättäisiin sakkoja ja vetosi tapauksen saamaan suureen julkisuuteen.

Syyttäjän mukaan ehdollinen tuomio on normaali seuraamus törkeissä rattijuopumuksissa, mikä Kapasen olisi pitänyt ymmärtää.

NHL-seura St Louis Bluesia edustava Kapanen kommentoi tapausta jo syyskuussa 2023 sen tultua ilmi. Kapanen totesi tehneensä virheen ja pyysi anteeksi tekoaan.

Kapanen ei ollut itse käräjäoikeuden käsittelyssä paikalla henkilökohtaisesti tai etäyhteydellä, koska hänen läsnäoloaan ei vaadittu. Kapasta avusti oikeudenkäynnissä asianajaja.

Päivitetty 8.2.2024 klo 16.09: Lisätty puolustuksen esitys.

Päivitetty 8.2.2024 klo 16.34: Lisätty Kapasen esitutkinnassa kertomat tiedot.

Päivitetty 8.2.2024 klo 16:43: Lisätty käräjäoikeuden tuomio.