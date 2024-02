Penkkareita juhlitaan tänään hyisessä säässä – ensi yönä jopa 40 pakkasastetta voi rikkoutua

Abiturienteilta vaaditaan tänään kovaa nahkaa, kun lukionsa päättävät nousevat rekkoihin juhlimaan penkkareita eli penkinpainajaisia. Pakkanen on nimittäin kireää läpi maan, kertoo Ylen meteorologi Laura Tuomola.

Aamuyöstä kylmintä on ollut Inarissa, jossa pakkasta mitattiin 36,5 astetta. Myös idässä on mennyt laajasti 35 pakkasastetta rikki Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Myös lännessä on ollut yli 30 pakkasasteen ylityksiä.

– Päivällä aurinko jonkin verran etelässä lämmittää, mutta pohjoisessa ei niinkään. Pohjoisessa on kylmimmällään 30 pakkasastetta, ja etelässä sellaista 15–25 astetta.

Sää on kuitenkin pitkälti selkeää. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta etelässä on tänään ja huomenna todella aurinkoista. Ainoastaan merellä on lumikuuroja lännessä ja etelässä, mutta niistä ei pitäisi kulkeutua kuin hiutaleita rannikolle.

Ensi yönä on Tuomolan mukaan vielä viime yötäkin kylmempää. Aamun lukemissa saatetaan maan keskivaiheilla ja pohjoisessa lähestyä jo 40 pakkasastetta.

Avaa kuvien katselu Pakkanen on kireää koko maassa torstaina ja perjantaina. Kuva: Laura Tuomola / Yle

Pakkasen puolella pysytään

Viikonloppuna kaikkein kylmin pakkanen väistyy hiukan, mutta edelleen on merkittävästi tavanomaista kylmempää koko maassa.

Presidentinvaalien toisen kierroksen vaalipäivä sunnuntai näyttää tällä hetkellä hiukan pilvisemmältä. Pakkaset pysyttelevät edelleen 15–25 asteessa.

– Sillä tavalla mukavaa, että on todella poutaista. Sateita ei juuri ole. Tuuletkin ovat melko heikkoja merta lukuun ottamatta, mutta siellä ei taida kukaan äänestää, Tuomola naurahtaa.

Pitemmän ajan ennusteet näyttävät, että seuraavalla viikolla lämpötilat olisivat maltillisesti nousussa. Korkeapainealue kuitenkin jököttää Suomen yllä, mikä pitää sään pakkasen puolella.

Tällaiselta penkkareihin valmistautuminen näytti Rauman Lyseon lukiolla tänä aamuna: