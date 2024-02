Miksi lumiukko ei katkennut? Luontoillan asiantuntija vastaa

Radio Suomen Luontoillassa pohditaan luonnon ihmeellisyyksiä kerran kuussa tiistaisin. Mukana on myös kuuntelijoiden lähettämiä kuvallisia kysymyksiä.

Ari Saavalainen kysyi noin 250 cm korkeasta lumiukosta, jota tehdessä lumi oli hänen mukaansa kevyttä eivätkä käsineet kastuneet lainkaan.

– Lumiukko kumartui kolmessa päivässä, mutta ei katkennut. Ihmetys oli suuri, miksi?

Näin Luontoillan asiantuntija Henry Väre vastaa:

– Tietyissä lämpötiloissa nollan molemmin puolin voi syntyä ns. amorfista lunta. Lumihiutaleet sulautuvat yhteen ja muodostavat hiljalleen jäätä tai sulavat. Eli se on lumen muoto, joka on samanaikaisesti sekä nestettä että kiinteää ainetta, joka muuttuu ja mukautuu kuormitukseen. Kuvan tapauksessa lämpötilan vaikutuksesta lumiukko on alkanut taipumaan, mutta amorfisuuden takia se ei katkea.

