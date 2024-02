Nykyajan virsitekstit ovat kliinisiä, mutta toisin oli keskiajalla: jopa Neitsyt Mariasta laulettiin seksuaalisesti

Tunteet liekehtivät kuumina myös keskiajalla. Ajanjaksolta löytyy runsaasti rakkauslauluja, joissa intohimon enemmän tai vähemmän salaisina kohteina on sekä maallisia henkilöitä että jumalallisia olentoja.

Siveämpää puolta edustavat nimenomaan pyhimyksille, kuten Neitsyt Marialle omistetut rakkauslaulut. Esimerkiksi Iberian eli nykyisen Espanjan alueella Neitsyt Maria -kultti eli vahvana. Häntä palvottiin ja hänen ihmeteoistaan tehtiin lauluja, joita myös keskiaikaiseen musiikkiin erikoistunut kotimainen Amor Céu -yhtye esittää.

– Neitsyt Marian asema on ollut jo kirkon syntyajoista lähtien todella merkittävä. Häntä pidetään lempeyden, äitiyden ja kaikenlaisen hyvyyden vertauskuvana. Jollakin tavalla Neitsyt Maria on myös hyvin samaistuttava hahmo, vaikka toisaalta hän on lähes jumalallinen olento, Amor Ceússa laulava ja keskiaikaista cembalon kaltaista clavisimbalum-instrumenttia soittava Anna-Maaria Oramo pohtii.

Amor Céussa musisoivat myös Eira Karlson ja Aino Peltomaa. Parhaillaan Helsingissä on käynnissä vanhaan musiikkiin keskittyvä Aurore-festivaali. Eilen festivaalilavalla nousseen Amor Céun ohjelmisto koostui keskiaikaisista rakkauslauluista.

– Tällaisessa musiikissa kiehtoo vapaus. Improvisointi on mahdollista, eivätkä instrumentaatiot ole mitenkään lukkoonlyötyjä, keskiaikaista, viulun kaltaista fiideliä Amor Céussa soittava Eira Karlson toteaa.

Huulet kuin hunajaa, rinnat kuin rypäleet

Nykyajan näkökulmasta keskiaikaisessa lauluperinteestä löytyy erikoisiakin piirteitä. Joissakin lauluissa Neitsyt Mariaa esimerkiksi käsitellään hyvinkin kehollisesti – jopa seksuaalisesti – vaikka kyseessä on pyhyyttä huokuva olento.

– Keskiajan musiikkia ajatellen tässä ei sinänsä ole mitään outoa. Luterilaisuuden kautta nykyajan virsitekstit on siistitty kliinisiksi, mutta alkuperäiset tekstit ovat saattaneet olla hyvinkin hersyviä ja kehollisia, Anni Peltomaa toteaa.

Hänen mukaansa on harmillista, että kehollisuus on kadonnut nykyuskonnosta lähes kokonaan. Keskiaikaisissa teksteissä kun se todellakin on läsnä. Peltomaa kertoo tästä hauskan esimerkin.

– Plus Belle -kappaleessa on gregoriaaninen uskonnollinen pohjateksti, mutta samalla siinä on muitakin tasoja. Kappaleessa mennään ihanaan puutarhaan, jossa kohdataan vieläkin ihanampi neito joka huutaa, että olen täynnä rakkautta, mitä voisin tehdä? Vasta lopussa selviää, että kyseessä onkin Neitsyt Maria.

Enemmän tai vähemmän verhottua eroottista lataustakaan keskiajan rakkauslauluista ei puutu. Huulet ovat kuin hunajaa, rinnat kuin rypäleet, lauluissa riimitellään estottomasti. Pastoraaleista eli paimenrunoista löytyy raiskauslauluja, ja välillä mennään jopa pornon puolelle.

Eräskin laulu kertoo siekailematta aivan liian himokkaasta sulhosta, mutta onneksi apu löytyy taivaalliselta taholta.

– Neitsyt Marian ihmeteon ansiosta sulho muuttuu silmänräpäyksessä siveyden perikuvaksi, Aino Peltomaa kertoo.

Naiset kirjoittivat lauluja ”kohdun hedelmästä”

Maallisia rakkauslauluja 1200- ja 1300-lukujen taitteesta on säilynyt jälkipolvien ihmeteltäviksi etenkin Cantiga de amigo -käsikirjoituksessa. Näissä lauluissa on erityistä se, että laulut kertovat naisista ja äänen saavat siskot, ystävät ja äidit. Mutta olivatko miesten tekemät rakkauslaulut sitten jotenkin ronskimpia kuin naisten kirjoittamat?

– Suurin osa riettaimpien laulujen tekijöistä on anonyymeja. Ja kaikkien laulujen kohdalla ei aina edes ole tietoa tekijän sukupuolesta, Eira Karlson tarkentaa.

1100-luvulla eläneen saksalaisen mystikon ja säveltäjän Hildegard Bingeniläisen laulujen rakkauden kohteena oli joka tapauksessa usein Jeesus, ja birgittalaisnunnien lauluissa puhutaan paljon kohdusta ja kohdun hedelmästä, joka viittaa Jeesukseen.

Tällaiselta kuulostaa keskiaikaiseen musiikkiin erikoistuneen Amor Céu -yhtyeen esittämä Adam de la Hallen (n. 1245 - n. 1285) Amours et ma dame et aussi.

Tiedetään myös, että esimerkiksi keskiajan pyhiinvaeltajien ajanvietteeseen kuului riettaiden rakkausrallien laulaminen, joita kailotettiin kovaan ääneen muun muassa Montserratin luostarin huudeilla. Kirkko päätti puuttua asiaan, ja oikeanlaisen henkisen olotilan saavuttamiseksi pyhiinvaeltajille kirjoitettiin nippu siveellisempiä lauluja, jotka löytyvät 1300-luvulla julkaistusta Llibre Vermell -opuksesta. Siitä ei ole selvyyttä, kuinka tyytyväisiä pyhiinvaeltajat olivat siistittyihin ja arvatenkin vähän tylsempiin sävelmiin.

Anna-Maaria Oramon mukaan keskiajan rakkauslaulut ovat edelleen ajankohtaisia, satojenkin vuosien jälkeen.

– Näissä lauluissa on merkityksellistä sanomaa myös nykyihmiselle. Kappaleet ovat suhteellisen lyhyitä, ja myös sävelkieli on lähempänä populaarimusiikkia kuin perinteinen klassinen musiikki.

– Olen miettinyt kaipuun olevan niin universaali aihe, että se on ollut olemassa aina ja kaikissa kulttuureissa. Että kaipuu kuuluu kaikkiin aikakausiin ja maailman joka kolkkaan, Eira Karlson summaa.