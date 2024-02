Z-sukupolvi kyllästyi seksiin ja stereotyyppisiin tarinoihin, ja siksi leffat ja sarjat ovat ison muutoksen edessä

Juttu tiivistettynä Elokuvien ja sarjojen sisällöt muuttuvat lähivuosina, ja trendinä on kevyempi viihde, joka soveltuu koko perheelle.

Seksi ja väkivalta tulevat vähenemään sisällöissä, sillä niiden shokeeraava vaikutus on laantumassa.

Sarjojen hahmot monipuolistuvat. Ne heijastelevat todellisen maailman diversiteettiä ja tarjoavat yleisölle stereotyyppisistä kuvioista poikkeavia tarinoita. Tämä on tekoälyn tuottama tiivistys, jonka ammattitoimittaja on tarkistanut. Avaa

Elokuvat ja sarjat muuttuvat lähivuosina isostikin, ennustavat Ylen haastattelemat alan tuottajat. Väkivallalla ja seksillä on jo shokeerattu riittämiin, eivätkä valkoisen heteromiehen seikkailut enää kiinnosta entiseen tapaan.

Oikeastaan muutos on jo alkanut. Siitä kertovat Ilkka Hynninen ja Jukka Helle.

Ilkka Hynninen on ICS Nordic -tuotantoyhtiön toinen perustaja ja Aito Median entinen toimitusjohtaja. Hän on tuottanut sellaisia sarjoja kuin Koskinen, Pirjo ja Sinkut paljaana. Jukka Helle on Solar Films -elokuvayhtiön toimitusjohtaja ja vastaava tuottaja. Hän on tuottanut muun muassa Vares-elokuvia, Kummeleita ja tuoreen Myrskyluodon Maija -elokuvan.

1. Helppoa ja kevyttä viihdettä

Avaa kuvien katselu Netflixin Lupin-sarja on Ilkka Hynnisen mukaan kevyt ja koko perheelle sopiva jännäri. Siinä Omar Syn näyttelemä Assane Diop (kuvassa) päättää kostaa isänsä kokeman vääryyden sen aiheuttaneelle varakkaalle suvulle. Kuva: EMMANUEL GUIMIER / NETFLIX

Yleisöille tarjoillaan aiempaa kevyempiä sisältöjä, jotka sopivat mieluusti koko perheelle, ennustaa Ilkka Hynninen. Sellaista on hänen mukaansa esimerkiksi cosy crime eli kevyt jännitys, joka sisältää perinteisiä dekkareita vähemmän raakuuksia ja seksiä. Hän povaa uutta nousua myös komedialle.

Sisällöt kevenevät suoratoistopalvelujen rahaongelmien myötä. Monet palvelut ovat leikanneet sisällöistään rankalla kädellä, ja osa ottaa mukaan mainoksia.

Jäljelle jäävät suurelle yleisölle helpot sisällöt, jotka eivät shokeeraa ja joiden välissä on helppo mainostaa.

– Paloittelumurhan jälkeen on hankala mainostaa ketsuppia, Hynninen sanoo.

2. Seksi ja väkivalta vähenevät

Avaa kuvien katselu Game of Thrones -sarja sai aikanaan kritiikkiä väkivaltaisuudestaan ja seksikohtauksistaan. Otettaisiinko vastaavaa nyt tuotantoon? Kynnys tilaajilla olisi varmasti korkeampi, pohtii Ilkka Hynninen. Kuva: HBO / YLE

Raju väkivalta ja ylenpalttinen seksi vähenevät, koska niitä ei enää haluta nähdä, sanoo Ilkka Hynninen.

Jukka Helle on arviossaan varovaisempi. Silti hänkin uskoo, että määrä tuskin ainakaan lisääntyy, sillä ääripäässä on jo käyty.

– Väkivalta ja seksi eivät tuo enää shokkiarvoa, Hynninen summaa.

Trendistä kertoo myös viimevuotinen tutkimus. Sen mukaan melkein puolet Z-sukupolven edustajista ajattelee, että valtaosa sarjojen ja leffojen juonista ei kaipaa seksiä.

Seksin ja väkivallan välttely liittyy mainostajien ja suurten yleisöjen kosiskeluun. Toisaalta taustalla on Hynnisen mukaan vakavampikin puoli. Kun uutisista näkyy raakuuksia ja sotaa, niitä ei haluta viihteeltä.

3. Hahmot monipuolistuvat

Avaa kuvien katselu Asia Kate Dillon (kuvassa) näyttelee Billion-sarjassa ei-binääristä Tayloria. Hahmo on Ilkka Hynnisen mielestä hienosti kirjoitettu. Tylerin sukupuolesta ei tehdä numeroa, vaan se on luonnollinen osa tarinaa. Hynninen ennustaa, että ruuduilla nähdään entistä enemmän ei-binäärisiä hahmoja. Kuva: All Over Press

Elokuvissa ja sarjoissa seikkailee aiempaa monimuotoisempi joukko hahmoja. Siitä haastateltavat ovat yhtä mieltä. Ruudussa nähdään erilaisia sukupuoli-identiteettejä, ihonvärejä ja ruumiinrakenteita. Maailma näyttäminen todellisuutta vastaavana on yhä tärkeämpää.

Samalla erilaiset hahmot toimivat tarinoissa kokonaisina ihmisinä hyvine ja huonoine puolineen, eivät vain vähemmistön edustajina.

– Monimuotoisuudesta tulee entistä luonnollisempi osa tarinankerrontaa, Jukka Helle sanoo.

Z-sukupolvi on kyllästynyt stereotyyppisiin ja heteronormatiivisiin tarinoihin, jotka ihannoivat romanttisia ja seksuaalisia suhteita, kertoo myös aiemmin mainittu tutkimus. Niiden sijaan he haluavat tarinoita ystävyydestä.

– Jotkut tilaajat eivät ota valkoisten heteromiesten ohjelmia, koska niitä on nähty tarpeeksi. Nyt halutaan jotain muuta, Ilkka Hynninen toteaa.

4. Isosta tulee entistä isompaa

Avaa kuvien katselu Barbie-elokuva oli viime vuoden megahitti. Sophie Sjögren poseerasi Barbie-boxissa Helsingin Tennispalatsin elokuvateatterin aulassa. Vastatavia jättiläiselokuvia nähdään todennäköisesti yhä enemmän. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Isot elokuvat kasvavat entistäkin isommiksi ilmiöiksi viime vuoden megahitin Barbien jalanjäljissä. Elokuvateattereista tulee viihdekeskuksia, joihin jättihittejä lähdetään katsomaan. Teattereista löytyy tarjoilua, hienot salit, hyvä äänentoisto ja laadukas kuva.

– Vuosittain muutama elokuva nousee ilmiöksi ja houkuttelee erittäin laajat joukot teatteriin, Jukka Helle ennustaa.

Samaan aikaan sarjoja tehdään entistä tarkemmin harkituille kohderyhmille. Perinteisten suurten yleisöjen suosikkien kuten poliisisarjojen ohella suoratoistopalveluissa nähdään jo nyt runsaasti aiemmin marginaaliin jääneitä lajityyppejä, kuten scifiä, kauhua, fantasiaa ja vaikkapa historialliseen ympäristöön sijoittuvia sarjoja.

5. Kielivalikoima kasvaa

Avaa kuvien katselu Espanjankielinen Rahapaja on löytänyt katsojia myös Suomesta. Kuva: Tamara Arranz Ramos

Kiinnostus muita kuin englanninkielisiä sarjoja ja elokuvia kohtaan kasvaa, uskovat sekä Hynninen että Helle. Suomessa katsellaan jo nyt esimerkiksi paljon espanjalaista Rahapajaa ja ranskankielistä Lupinia.

– Ihmisiä kiinnostavat omintakeiset tarinat eri kulttuureista. Poliisisarja Islannista islannin kielellä on paljon kiinnostavampi kuin geneerinen jenkkiaksentti geneerisessä ympäristössä, Helle toteaa.

Katso videolta, kun toimittaja Anton Vanha-Majamaa esittelee katselusuosituksensa.

