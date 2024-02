Huipputulot keräävä kirkko on säästänyt lapsilta ja nuorilta

Lasten palveluihin käytetty raha on vähentynyt, kun kirkko on varautunut tuleviin taloudellisesti huonompiin aikoihin.

Helsinkiläinen Irina Majanen, 35, ei juuri seuraa, mihin kirkko rahansa käyttää. Toivekohteet ovat selkeät.

– Ihmiset jotka tarvitsevat apua, vähävaraiset ja lapsiperheet, Helsingin Haagan seurakuntaan kuuluva Majanen luettelee.

Muiden muassa näistä asioista kirkko on kuitenkin joutunut säästämään.

Evankelis-luterilainen kirkko on leikannut melkein neljänneksen lasten- ja nuortenpalveluihin käyttämästään rahasta viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, selviää Ylen MOT-toimituksen selvityksestä.

Säästö on tarkoittanut muun muassa iltapäiväkerhojen ja kirkon varhaiskasvatuksen vähemistä.

Kirkon mukaan kyse ei ole varsinaisista leikkauksista, koska lasten määrä on vähentynyt.

Kirkon verotulot nousivat viime vuonna uuteen ennätykseen, yli miljardiin euroon. Syynä ovat nousseet palkat ja eläkkeet, jotka kerryttävät myös kirkon verotuloja.

Silti kirkko on ollut jo vuosia säästökuurilla.

Kirkko on säästökuurilla, vaikka se tekee ennätystuottoja. Jäsenkadosta kärsivä kirkko varautuu tuleviin huonompiin aikoihin. Mutta kenen palveluista leikataan? Paljastuu, että sitä ei tiedä tarkasti edes kirkko itse.

Katso tuore MOT-dokumentti Kirkon rahat Yle Areenassa.

Säästöt osuvat lapsiin ja nuoriin

Suomen sadat seurakunnat ja seurakuntayhtymät tekevät säästö- ja rahoituspäätöksiä itsenäisesti.

Kun MOT pyysi selvitystä siitä, mistä seurakunnat ovat säästäneet, selviää että tarkkaa tietoa asiasta ei ole. Kirkon johto ei ole seurannut, kenen palveluista on kokonaisuudessaan leikattu eniten.

Kirkkohallitus kokoaa kuitenkin sisäistä tietoa kirkon yli miljardin euron arvoisesta työalakatteesta.

Se on laskelma kirkon eri toimintoihin käyttämistä menoista ja niistä saaduista tuloista.

Jotta kirkon säästökohteita voi vertailla luvut pitää korjata vuoden 2010 euron arvoon.

Kirkko on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana leikannut menojaan 16 prosenttia.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta työstä on saman aikana säästetty enemmän, 23 prosenttia eli melkein neljännes.

– Lasten määrä on laskenut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja se näkyy myös seurakuntien varhaiskasvatustyössä, myöntää Kirkkohallituksen talousjohtaja Juha Tuohimäki.

Tuohimäen mukaan lapsityö on vähentynyt myös siksi, että yhteiskunta on ottanut kontolleen lisää tehtäviä. Esimerkiksi ilmainen esiopetus on laajentunut.

Avaa kuvien katselu Nea Nylund ja Irina Majanen ristiäisissä. Majanen toivoo, että kirkko käyttäisi varojaan apua tarvitsevien ja lapsiperheiden hyväksi. Kuva: Irina Majanen

Eräs kirkon isosta toimialoista on kirkon sosiaalityö eli diakonia, perheneuvonta ja sairaalassa tehtävä sielunhoito. Näistä on reilussa kymmenessä vuodessa leikattu 15 prosenttia.

Yleisestä seurakuntatyöstä, eli jumalanpalveluksista, häistä ja hautajaisista, on samaan aikaan säästetty vähemmän, 10 prosenttia.

Talousjohtaja Juha Tuohimäki mainitsee lisäksi esimerkkinä kirkon suurista säästökohteista erityisesti rakennuksista luopumisen. Euromääräisiä säästöjä koko kirkon osalta ei ole luotettavasti laskettu.

Helsingissä seurakuntayhtymä kurittaa seurakuntia

Pääkaupungissa säästöpaine on johtanut erikoiseen tilanteeseen.

Helsingin seurakuntayhtymä on viime vuodet vaurastunut entisestään, mutta sen jäsenseurakunnat joutuvat leikkaamaan rahapulassa.

Syynä ovat sisäiset vuokrat, joita on viime vuosina nostettu.

Seurakuntayhtymä perii jäsenseurakuntien kiinteistöistä kovia sisäisiä vuokria, jotta ne luopuisivat ylimääräisistä tiloistaan.

Esimerkiksi Munkkivuoren kirkko suljetaan säästösyistä. Samalla loppuu kirkolla pidettävä iltapäiväkerho.

Rakennuksista luopumalla seurakunta varautuu aikoihin, jolloin verotulot alkavat laskea, sanoo seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

– Tällä tavalla me pyrimme mahdollistamaan yhdessä sen, että me yhdessä huomaamme, että meidän täytyy tehdä tälle laajalle kiinteistökannalle jotakin.

Avaa kuvien katselu Nea Nylund sai nimensä Huopalahden kirkossa Helsingissä toukokuussa 2022. Kuva: Irina Majanen

Kirkko säästää, koska sen väkimäärä vähenee ja se varautuu tuleviin laihempiin vuosiin. Sen jäsenet vähenevät 50 000-60 000 ihmisen vuosivauhdilla.

Espoosta tulee tänä vuonna Helsingin ja Vantaan lisäksi jo kolmas kaupunki, jossa vähemmistö asukkaista kuuluu kirkkoon.

Monella mittarilla mitattuna kirkon talous on kuitenkin säilynyt vahvana pidempään kuin aiemmin ennakoitiin.

Kirkon jäsenet ovat keskimäärin aiempaa varakkaampia, mikä nostaa verotuottoja. Myös esimerkiksi rahoitusvarallisuus ja tulos jäsentä kohti on kasvanut viimeisen viiden vuoden kuluessa.

Katso tuore MOT-dokumentti Kirkon rahat Areenasta.