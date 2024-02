Yle sai Julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen kahden Journalistin ohjeiden kohdan rikkomisesta

Vastaaja: Yle

Journalistin ohjeet: JO 15, JO 20

Ratkaistu: 07.02.2024

Asia: olennainen asiavirhe, otsikointi ja esittelytekstit

Jutun otsikosta sai harhaanjohtavasti käsityksen, että palaneen laivan rahtina olisi ollut ainoastaan tai enimmäkseen sähköautoja. Otsikolle ei ollut katetta jutussa. Kyseessä oli myös olennainen asiavirhe, joka Ylen olisi pitänyt korjata.

Kantelu 29.7.2023

Kantelu kohdistuu Ylen verkkosivuillaan 29.7.2023 julkaisemaan uutiseen Palanut sähköautorahtialus hinataan satamaan.

https://yle.fi/a/74-20008814/64-3-167354

Kantelun mukaan jutussa oli virhe, kun siinä väitettiin, että ”Pelastusmiehistöt valmistautuvat sähköautoja kuljettavan aluksen hinaamisoperaatioon satamaan Hollannissa.”

Kantelijan mukaan valtaosa rahtialuksen kuljettamista autoista oli polttomoottoriajoneuvoja, ja jos uutinen olisi haluttu kohdentaa rahtilaivan ajoneuvojen käyttövoimaan niin otsikko olisi tullut kirjoittaa muotoon ”Palanut polttomoottoriautorahtialus hinataan satamaan”.

Kantelijan mukaan otsikossa käytetty ilmaisu ”sähköautorahtialus” sai aikaan mielleyhtymän, että tulipalo olisi johtunut sähköautosta. Asiassa ei ole mitään näyttöä, että tulipalossa sähköauto olisi ollut yhtään enempää kuin polttomoottoriauto syynä palon syttymiseen. Lisäksi yhtä lailla polttomoottoriautojen polttoaine, renkaat ja irtaimisto palavat voimakkaasti.

Kantelija on pyytänyt Yleä korjaamaan juttuaan.

Päätoimittajan vastaus 26.10.2023

Päätoimittaja Jouko Jokisen mukaan Yle julkaisi 29.7.2023 yle.fi:n Uutisia lyhyesti -uutisrullassa lyhyen seurantapäivityksen Fremantle Highway -aluksen palosta. Uutispäivitys oli tiivistetysti juuri sen hetken tieto kehittyvästä uutistilanteesta, jota Yle oli aiemmin pohjustanut 26.7. aamulla uutisella sammutustöiden kestosta ja 26.7. illalla uutisella palon mahdollisesta kytköksestä sähköautoon. Päätoimittajan mukaan jälkimmäinen laajentava uutinen oli myös linkitetty kantelun kohteena olevaan seurantauutiseen. Myöhemmin Yle jatkoi uutisen seurantaa. Toimituksen arvion mukaan otsikolle oli jutussa kate eikä kehittyvässä uutistilanteessa kirjoitettu Uutisia lyhyesti -päivitys sisältänyt oikaisua vaativaa olennaista asiavirhettä. Yle on vastannut kantelijalle 29.7. juttua koskevaan oikaisupyyntöön.

Päätoimittajan mukaan Uutisia lyhyesti -uutisessa puhuttiin otsikossa sähköautorahtialuksesta, jotta lukija ymmärtäisi paremmin mistä rahtialuksesta täsmälleen on kyse. Jo kolme päivää aiemmin Hollannin viranomaiset olivat kertoneet epäilevänsä palon syttyneen sähköautosta. Palava rahtilaiva oli näin ollen ollut uutisissa esillä kuljettamiensa sähköautojen vuoksi jo useampi päivä ennen kantelun kohteena olevan lyhyen uutispäivityksen julkaisemista. Uutisessa ei väitetty, että kaikki kuljetetut autot olisivat olleet sähköautoja, vaan todettiin, että osa oli. Lyhyessä uutisessa oli myös linkki asiaa tarkemmin ja laajemmin avanneeseen uutisjuttuun.

Päätoimittajan mukaan uutisessa viitattiin sähköautoja kuljettaneen aluksen hinaamisoperaatioon. Päätoimittajan mukaan oli olennainen tieto, että rahtialus kuljetti myös sähköautoja, sillä niiden sammuttamiseen liittyy erilaisia riskejä ja haasteita kuin polttomoottoriautoihin. Julkisuudessa oli aiemmin keskusteltu mm. sähköautojen mahdollisesti suuremmasta tulipaloriskistä. Autolautan tulipalo oli kiinnostava uutinen juuri siksi, että syttymissyyksi oli epäilty sähköautoa. Päätoimittajan mukaan otsikossa oli siis nostettu esiin tieto, että palavassa aluksessa oli myös sähköautoja, ja toimitus oli valinnut otsikon näkökulman.

Päätoimittaja toteaa, että toimituksen näkemyksen mukaan jutusta löytyi kate otsikolle edellä kuvatulla tavalla. Sähköautoihin oli perusteltua viitata jo otsikossa, sillä lautta tosiasiallisesti kuljetti sähköautoja ja uutisoinnin tässä vaiheessa palon myös epäiltiin syttyneen niistä. Jutussa ei toimituksen arvion mukaan ollut olennaista korjausta vaativaa asiavirhettä, eikä uutinen rikkonut Journalistin ohjeita. Tiivis uutispäivitys Tuoreimmat-uutisiin on tehty kehittyvän uutistilanteen julkaisuhetkellä käytettävissä olevilla tiedoilla. Päätoimittajan mukaan toimitus jatkaa yhä uutisen seurantaa.

Ratkaisu

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Yle kertoi jutussaan Pohjanmerellä palaneesta autoja kuljettaneesta rahtialuksesta. Jutun otsikossa alusta kutsuttiin sähköautorahtialukseksi, vaikka jutussa kerrottiin, että vain osa rahdista oli sähköautoja. Yle ei korjannut jutun otsikkoa kantelijan pyynnöstä huolimatta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä asia, koska rahtilaiva paloi lähellä Hollannin rannikkoa ja tapauksessa oli mahdollisuus luonnonkatastrofille.

Kantelija piti virheellisenä jutun virkettä ”Pelastusmiehistöt valmistautuvat sähköautoja kuljettavan aluksen hinaamisoperaatioon satamaan Hollannissa”. Jutussa todettiin, että rahtilaivassa kuljetettiin sähköautoja, mutta siinä ei väitetty, että kaikki rahtina olleet autot olisivat olleet sähköautoja. Neuvosto toteaa, että kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Neuvosto toteaa, että jutun otsikossa Palanut sähköautorahtialus hinataan satamaan oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jonka vuoksi otsikosta sai harhaanjohtavasti käsityksen, että palaneen aluksen rahtina olisi ollut ainoastaan tai enimmäkseen sähköautoja. Tälle ei ollut jutun sisällössä katetta. Jutussa kerrottiin, että laivassa oli 3783 autoa, joista osa oli sähköautoja. Juttuun oli linkitetty Ylen aikaisempi uutinen aiheesta, jossa kerrottiin autoja olleen yhteensä 3000 ja niistä parikymmentä olisi ollut sähköautoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 15 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Tommi Hatinen, Johannes Koponen, Anssi Marttinen, Mari Paalosalo-Jussinmäki, Sara Nurmilaukas, Alma Onali, Margareta Salonen, Paula Liesmäki, Mari Tuohiniemi, Marjukka Vainio-Rossi ja Sanna Mattila.