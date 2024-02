”Lapset olisi hyvä pitää kotona” – näin lakon vaikutuksia arvioidaan neljässä kaupungissa

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ilmoittivat tänään torstaina kahden vuorokauden lakosta neljäntoista kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Lakot järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 13.–14. helmikuuta.

Lisää: Helmikuun puolivälin lakko laajeni junaliikenteeseen ja päiväkoteihin – koko junaliikenne pysähtyy maanantaina

Varhaiskasvatuksen työnseisaus koskee Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Joensuun, Porin, Rovaniemen, Kauniaisten ja Vaasan kaupunkien sekä Mustasaaren kunnan kaikkia varhaiskasvatuksen yksiköitä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee esimerkiksi lastenhoitajia, joista monet kuuluvat joko Tehyyn tai Superiin. Viranhaltijat on rajattu työtaistelun ulkopuolelle.

Näin lakon vaikutuksia arvioidaan neljästä sen piirissä olevasta kaupungista.

Jyväskylä

Jyväskylässä varhaiskasvatus pitää todennäköisesti päiväkodit toiminnassa normaalisti. Jyväskylän päiväkotien henkilökunta lakkoilee nyt jo kolmantena keväänä peräjälkeen.

Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvistin kokemus aiemmista lakoista on, että liittojen jäsenet ovat jakautuneet tasaisesti päiväkoteihin eri puolille kaupunkia.

– Todennäköisesti saadaan kaikki päiväkodit ihan normaalisti toimimaan, mutta niissä on vähemmän henkilökuntaa, Ahlqvist sanoo.

Kaupungissa on tehty päätös, jonka mukaan perheet voivat saada lakko- ja mielenilmauspäiviltä hyvitystä päivähoitomaksuista. Ahlqvistin mukaan se on helpottanut perheiden mahdollisuuksia järjestää lapsille muu hoito kyseisille päiville.

Varhaiskasvatuksessa toivotaan, että lapset jäisivät lakkopäivinä kotiin, jos se on mahdollista.

Oulu

Oulussa kaikkia varhaiskasvatusyksikköjä ei pystytä pitämään auki, arvioi varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Koret.

– Luulenpa, että meillä lakko koskee niin montaa työntekijää, että esimerkiksi esiopetusta ei pystytä järjestämään. Varmasti myös lähipäiväkoteja joudutaan laittamaan kiinni.

Vielä on epäselvää, kuinka paljon toimintaa joudutaan supistamaan.

Perheiltä tiedustellaan mahdollisuutta järjestää itse lapsen hoito, ja sen onnistuessa ilmoittamaan poissaolo etukäteen. Kun ilmoitusten määrä on selvillä, katsotaan, mikä tilanne on.

Tammikuun lopussa järjestetyn ulosmarssin yhteydessä Oulun päiväkodit pystyttiin pitämään auki, mutta perheitä pyydettiin hoitamaan lapsia mahdollisuuksien mukaan kotona.

– Ollaan sellaisessa tilanteessa, että kun yksikkö on kiinni, se on kiinni. Lasten turvallisuus on tässäkin asiassa ykkösprioriteetti, Koret sanoo.

Tampere

Tampereella ainakin osa päiväkodeista joudutaan todennäköisesti sulkemaan. Lakko vaikuttaa myös esiopetuksen järjestämiseen.

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus arvioi, että lakko vaikuttaa varhaiskasvatukseen enemmän kuin tammikuussa järjestetyt mielenilmaukset.

– Nyt käsittääkseni on kyse kokopäiväisistä työnseisauksista. Silloin meidän palvelukykymme heikentyy merkittävästi.

Lapsia pystytään ottamaan hoitoon sen mukaan, paljonko työntekijöitä on lakkopäivinä. Rasimuksen mukaan määrää on hyvin vaikea arvioida etukäteen.

– Uskon, että pieniä päiväkoteja joudutaan sulkemaan kokonaan ja isommissa toimintaa supistetaan.

Elli Rasimus korostaa, että myös poikkeustilanteissa lasten turvallisuus on taattava ja lain mukaista henkilöstömitoitusta noudatettava.

Huoltajia pyritään tiedottamaan tulevasta lakosta jo huomenna perjantaina.

Vaasa

Vaasan kaupungin vs. varhaiskasvatuspäällikkö Maria Karvonen arvelee, että kaupungin päiväkoteja ei tarvitse sulkea, mutta ryhmiä saatetaan yhdistellä. Lain määräämää henkilömitoitusta noudatetaan kuitenkin pilkuntarkasti.

– Lakko vaikuttaa meihin varmasti jonkun verran, mutta uskon, ettei suurissa määrin.

Karvosen mukaan lastenhoitajia kuuluu Tehyyn tai Superiin, mutta perinteisesti suurin osa on kuitenkin Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä.

Tarvittaessa kaupunki ohjeistaa vanhempia tilanteesta perjantaina. Toive on, että jos perheellä on mahdollisuus, lapset pidettäisiin lakon aikaan kotona.

– Hoitajia ei tarvitse alkaa etsiä eli mummuja ja pappoja ei tarvitse hälyttää apuun. Mutta siinä tapauksessa, että vanhemmilla on työstä vapaata, olisi lapset hyvä pitää kotona.