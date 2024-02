Neljä huippukohtaa Stubbin ja Haaviston viimeisestä presidenttiväittelystä

Toisen kierroksen ehdokkaat kohtasivat Ylen presidenttiväittelyssä torstaina. Katso alta neljä huippukohtaa kokoomuksen Alexander Stubbin ja vihreiden tukeman, valitsijayhdistyksen Pekka Haaviston väittelystä, jonka teemana oli ulkopolitiikka.

Ehdokkaat haastoivat tentin alussa toisiaan ydinaseista ja Natosta. Pekka Haaviston mukaan Suomen ei ole tarvetta muuttaa ydinenergialakia ja viittasi myös nykyisen presidentin Sauli Niinistön mielipiteeseen.

Tentissä keskusteltiin, millaista Suomen Kiina-politiikan pitäisi olla. Pekka Haavisto kysyi Alexander Stubbilta, miten tämä olisi toiminut Balticconnector-kaasuputken tapauksessa Kiinan kanssa.

Presidentti Tarja Halonen kysyi ehdokkailta, miten he toimisivat kuvitteellisessa ympäristökatastrofissa, jossa droonin tuhoama alus aiheuttaisi öljyonnettomuuden Suomenlahdella.

Myös Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores ja Alexander Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb vastasivat kysymyksiin. He kertoivat, mitä he pitävät merkittävimpinä ongelmina Suomessa ja miten he ratkaisisivat niitä.