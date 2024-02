Puolelta keskussairaaloista puuttuu helikopterikenttä, ja se on ongelma

Sairaaloiden välinen kopteriliikenne lisääntyy tulevaisuudessa, jos sairaaloiden määrä vähenee.

Suomessa kuitenkin vain puolella keskussairaaloista on virallinen helikopterikenttä.

Sairaaloiden yhteydessä on 14 virallista lääkärihelikopterin laskeutumispaikkaa, esimerkiksi jokaisessa yliopistosairaalassa on omansa. Lisäksi Finnhemsillä on viralliset laskeutumispaikat Kilpisjärvellä ja Kelloniemen tukikohdassa Kuopiossa.

Virallinen laskeutumispaikka puuttuu kuitenkin kahdeksasta keskussairaalasta: Lappeenrannasta, Porista, Vaasasta, Kajaanista, Kemistä, Kokkolasta, Kotkasta ja Savonlinnasta.

Sairaaloilla voi olla myös epävirallisia laskeutumispaikkoja, kuten lähistöllä olevat aukeat ja parkkipaikat. Ne eivät kuitenkaan ole suorassa yhteydessä sairaalaan.

Se aiheuttaa potilaan ylimääräistä liikuttelua.

– Ensin potilasta hoidetaan päivystyspisteessä sairaalassa, sitten siirretään ambulanssiin, ajetaan helikopteripaikalle ja siirretään kopteriin, luettelee ensihoidon ylilääkäri Jukka-Pekka Koskela Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta. Hän työskentelee myös Oulun lääkärihelikopterissa.

Vakavasti sairaalle ylimääräinen siirtely ambulanssista kopteriin on riski ja tarkoittaa hoitoon pääsyn viivästymistä.

Epävirallinen laskeutuspaikka on ongelmallinen

Vaatimukset täyttävä virallinen laskeutumispaikka sairaalassa voi olla katolla tai maankamaralla. Turvallisin ja nopein vaihtoehto on kattokenttä, sillä sieltä on suora kulku hissillä sairaalaan.

Finnhemsin lentotoiminnan johtaja Jari Multasen mukaan virallisen helikopterikentän pitää olla esteetön ja riittävän iso. Sille pitää päästä laskeutumaan joka suunnasta.

Epäviralliset laskeutumispaikat voivat olla kooltaan sopivia, mutta estetarkastelua ei ole tehty tai niissä on sellaisia esteitä, ettei niitä voi hyväksyä virallisiksi paikoiksi.

Kriittisesti sairas potilas tarvitsee paljon mukana kulkevia laitteistoja, mikä tekee siirrosta riskialtista.

Vaasan keskussairaalassa laskeutumispaikan puute näkyy potilaan ylimääräisinä siirtoina: ensin ambulanssilla lentoasemalle ja sieltä kopterin kyytiin, selvittää Multanen.

– Totta kai olisi helpompaa noutaa potilas asianmukaiselta laskeutumispaikalta sairaalasta. Käytännössä ambulanssi lähtee usein ajamaan kohti Tamperetta ja kohtaamme sovitussa paikassa.

Kemissä laskeutumispaikan puutteesta johtuen potilas on usein nopeampaa kuljettaa ambulanssilla suoraan Oulun yliopistosairaalaan. Kopterit nimittäin sijaitsevat Oulussa ja Rovaniemellä.

Kokkolan laskeutumispaikassa autot liian lähellä

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa epävirallinen kopterin laskeutumispaikka on päivystystä lähellä olevan parkkialueen keskellä.

Virallinen laskeutumispaikka olisi vaikea saada mahtumaan sairaalan tontille, jollei sitä sijoitettaisi katolle.

Nykyinen alue on aitaamaton, ja se on ongelma.

– Vuosien varrella kymmenisen kertaa on sairaalan puolella kuulutettu ihmisiä siirtämään autoaan. Epähuomiossa parkkeeraus on varmasti tapahtunut, sanoo ensihoidon ylilääkäri Koskela.

Hän haluaisi kehittää Kokkolan laskeutumispaikkaa turvallisuuden vuoksi, ja myös siksi, että kopteritoiminta lisääntyy.

– Raha ja tila tulee vastaan. Meille riittäisi pitkälle jo se, että saisimme parannettua kenttää: aidatun alueen, hyvät valot ja tuulipussit.

Myös autot pitäisi siirtää kauemmas. Arjen toiminnassa näkyy nimittäin yllättävä kosmeettinen haaste.

– Kun iso kopteri laskeutuu keväällä tähän hiekoitetulle parkkipaikalle ja puhaltaa hiekkapilven, voi autojen maalipinnoille tulla pahaa jälkeä.