Monessa kodissa avataan nyt karuja sähkölaskuja ‒ suolaiseen hintaan on kaksi syytä, näin laskua voi siirtää

Tammikuu oli kylmin Suomessa kahdeksaan vuoteen, mikä näkyy nyt moneen kotiin tulleissa sähkölaskuissa.

Kuukauden sähkölasku siirtomaksuineen voi olla vanhassa omakotitalossa yli 600 euroa tai kalliimpi.

Loppuvuotta kovempi sähkölasku johtuu siitä, että pörssihinnat olivat keskimäärin kalliimpia ja sähköä on kulunut entistä enemmän.

Enontekiöllä mitattiin peräti –44,3 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan näin kylmä tammikuu toistuu keskimäärin 5‒10 vuoden välein. Edellisen kerran oli kylmempää tammikuussa vuonna 2016.

Samaan aikaan pörssisähkön hinta vaihteli voimakkaasti: se oli joko hyvin halpaa tai jopa yli kahden euron. Pörssisähkön keskihinta tammikuussa oli yli 13 senttiä, mikä on selvästi enemmän kuin loppuvuonna.

Monen suomalaisen kiinteät sähkönhinnat ovat taas kalliimpia kuin edellisvuosina.

Tästä syystä tammikuun sähkölasku voikin tuottaa surullisen yllätyksen. Moni sähköyhtiö on lähettänyt laskun maksuun, osalta lasku on vasta tulossa.

Pörssisähkö maksoi enemmän

Sähköyhtiöt eivät kerro suoraan, kuinka kovia laskuja asiakkaille on mennyt. Toisaalta asiakkaat ovat hyvin eri asemassa sen mukaan, millainen sopimus heillä on ja miten suuri kulutus talossa on.

Esimerkiksi vanhoissa omakotitaloissa kulutus voi olla hyvin suurta verrattuna uusiin energiatehokkaisiin taloihin.

Helsinkiläinen Juuso Pesälä kertoi tammikuussa videolla, mitä kaikkea hän tekee sähkön säästämiseksi. Video: Matti Myller / Yle

Joka toisella Fortumin asiakkaalla on pörssisähkö, joka toisella kiinteä sopimus. Fortumin asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho myöntää, että kylmin tammikuu kahdeksaan vuoteen näkyy sähkölaskuissa. Toisaalta suomalaiset ovat oppineet säästämään kulutuksessa.

– Monet ovat varustautuneet erilaisilla sähkölaskun loppusummaa pienentävillä lisälaitteilla kuten esimerkiksi kulutusta ajoittavilla app-sovelluksilla, ilmalämpöpumpuilla ja erilaisella kotiautomatiikalla.

Vattenfallin liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom arvioi, että tammikuuta koskevat laskut ovat joulukuuta kalliimpia, koska lämpötila laski niin alas.

– Pörssisähköasiakkaiden laskut ovat varmasti myös lähtökohtaisesti korkeampia, koska tammikuun keskimääräinen Suomen hinta-alueen arvonlisäverollinen spot-hinta oli lähes 4 snt/kWh kalliimpi kuin joulukuussa.

Ei näy vielä perinnässä

Sähköyhtiöiden mukaan kovat sähkölaskut eivät vielä näy perintäkirjeissä.

– Sähköllä kotiaan lämmittävien lasku on noussut luonnollisesti kerrostaloasujaa enemmän, jolloin on voinut syntyä tarve lisämaksuajalle. Maksumuistutusten tai perintään siirtojen määrissä ei kuitenkaan ole nähtävissä juurikaan vaihtelua viime vuoden lopun osalta, Fortumin asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho sanoo.

Tampereen energian asiakkuusjohtaja Mikko Erma sanoo, että viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden perintään siirrettyjen saatavien määrät ovat jopa laskeneet. Hän arvioi, ettei nyt kolkutella laskujen ennätyksiä.

– Esimerkiksi vuoden 2022 joulukuu oli myös kylmä ja yli tuplasti tätä tammikuuta kalliimpi spot-hintojen valossa, joten tuskin nyt on ennätyksiä rikottu.

Laskuihin saa maksuaikaa

Sähköyhtiöt voivat myöntää asiakkaille lisää maksuaikaa. Ylen isoille sähköyhtiöille lähettämän kyselyn mukaan ehdot tässä vaihtelevat ja yhtiöillä on eri vaihtoehtoja.

Tampereen energialla eräpäivää voi siirtää alle 14 vuorokautta veloituksetta, pidemmistä siirroista veloitetaan palvelumaksu 4,5 euroa. Lisäksi tapauskohtaisesti voidaan sopia asiakkaan kanssa maksusuunnitelmasta.

Vattenfallilla asiakas voi tehdä alle 14 vuorokauden maksuttoman eräpäivän siirron oma energia -palvelussa.

Fortumilla asiakas voi siirtää laskun eräpäivää 30 päivällä eteenpäin tai tehdä lyhytaikaisen maksusuunnitelman asiakaspalvelun kanssa, jolloin lisämaksuaikaa voi saada yhteensä 60 tai 90 päivää.

Moni sähköyhtiö tarjoaa myös palvelua, joka tasoittaa sähkölaskut koko vuodelle.

