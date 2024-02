Isäpuolta ja äitiä syytetään nelivuotiaan lapsen murhasta – Yle seuraa Joensuun harvinaista oikeudenkäyntiä

Joensuun Rantakylässä tapahtuneen epäillyn lapsimurhan käsittely alkaa tänään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

4-vuotias lapsi löytyi kuolleena kotoaan viime vuoden kesäkuussa.

Henkirikoksesta ovat oikeudessa syytettyinä lapsen äiti ja isäpuoli. Molemmat vastaavat syytteisiin murhasta.

Äidin osalta syytteet tarkentuivat vielä viime metreillä.

Aluesyyttäjä Osmo Manninen vaatii isäpuolelle rangaistusta ensisijaisesti murhasta ja äidille taposta.

Asianomistajana jutussa olevan lapsen biologisen isän vaatimuksesta äitiä vastaan nostettiin myös murhasyyte.

Mikäli tekojen tahallisuus jäisi näyttämättä, syyttäjä on nostanut isäpuolta ja äitiä vastaan toissijaiset syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Lasta oli pahoinpidelty jo ennen henkirikosta

Syyttäjän mukaan isäpuoli on aiheuttanut lapsen kuoleman vakaasti harkiten ja erityisen julmalla tavalla. Keskeisenä tekovälineenä on ollut höyrymoppi, jolla lapselle aiheutettiin laaja-alainen palovamma rintakehän alueelle sekä palovammoja muualle kehoon.

Höyrymopin käytön ohella lapsea on pahoinpidelty potkien, lyöden tai muuten tylppää väkivaltaa tehden. Tekojen seurauksena lapselle on aiheutunut verenpurkaumia ja sisäelinvammoja.

Syyttäjän mukaan äiti on ollut mukana tappavassa väkivallassa, lukuun ottamatta höyrymopin käyttöä. Lisäksi äiti on jättänyt lapsensa isäpuolen hoitoon vaikka hän on tiennyt tämän olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja vaikka lapselle oli tehty väkivaltaa.

Syytetyt kiistävät pääsyytteet.

Lääkkeitä varastettu isoäidiltä

Syyttäjän mukaan lapsen äiti oli varastanut Joensuussa asuvalta isoäidiltään huumaavia lääkkeitä. Tähän rikokseen häntä kannusti isäpuoli, joka myi lääkkeitä eteenpäin.

Äiti on täten syyllistynyt varkauteen ja huumausainerikokseen, isäpuoli huumausainerikokseen.

Syytetyt myöntävät edellä kuvatut teot.

Esitutkinta: lapsi kuoli väkivaltaan

Poliisin esitutkinnan mukaan 4-vuotias lapsi kuoli ulkoisen väkivallan seurauksena. Uhrissa oli sekä palovammoja että erilaisia mustelmia.

Esitutkinnan aikana ilmeni, että lasta oli kohdeltu kaltoin jo ennen kuolemaa.

Lapsen äiti ja isäpuoli vangittiin kesällä todennäköisin syin rikoksesta epäiltyinä. He ovat olleet siitä lähtien vangittuina.

Istunto alkoi myöhässä

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa tapauksen käsittelyyn on varattu aikaa kolme istuntopäivää.

Maanantain istunnon oli määrä alkaa aamuyhdeksältä, mutta sen alku viivästyi 20 minuuttia.

Asiaa käsittelee kolmen ammattituomarin kokoonpano. Lautamiehiä ei istunnossa ole.

Uutinen päivittyy.