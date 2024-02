Äänioikeus on niin pyhä, että vaikeasti muistisairaskin äänestää jos vain kykenee – näin virkailija vetää rajan

– Emme koskaan sano, ettei tästä nyt mitään tule. Tai että et sinä osaa äänestää. Sen sijaan yritetään positiivisen kautta. Aina on mahdollisuus seuraavalla kerralla, Leena Kurka sanoo.

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä lähes 40 000 annettiin laitoksissa. Esimerkiksi muistisairailla hoivakotien asukkailla on äänioikeus, jota sairaus ei automaattisesti rajoita.

Äänioikeus pysyy, vaikka henkilö allekirjoittaisi edunvalvontasopimuksen, hänen toimintakelpoisuuttaan olisi rajoitettu tuomioistuimen päätöksellä tai hänet olisi julistettu vajaavaltaiseksi.

Omaisia ihmetyttää vakavasti muistisairaan osallistuminen äänestämiseen. He pohtivat, missä raja menee.

– Muistisairas mieheni laitettiin äänestämään hoitolaitoksessa presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Siitä huolimatta, että hänellä ei ole mitään tajua siitä, mitä presidentti tarkoittaa. Allekirjoitukseksi riitti pelkkä viiva, Yleen yhteyttä ottanut hämeenlinnalaisrouva kertoo.

Hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa, mutta hän on esiintyy jutussa anonyyminä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Puolison mukaan miehen muistisairaus on edennyt vaikeaan vaiheeseen. Aviomies ei muista osoitettaan eikä hahmota, mitä presidentti tai vaalit ovat. Hän ei ymmärrä, mitä lappuun piirretyt numerot ovat.

– Hän elää toisessa maailmassa, kuvittelee edelleen käyvänsä töissä. En käsitä, miten hänen voi odottaa äänestävän.

Päätöksen hoivakodin asukkaan äänestyskunnosta tekee viime kädessä vaalitoimikunta. Tarkkoja kriteereitä päätöksen tekemiseen ei ole.

Rouva pohtii, kenen mielipide lappuun päätyi.

Hän kertoo, että omaisia oli pyydetty pysymään poissa juuri äänestyspäivän aikaan. Vasta myöhemmin hän kuuli, että mies oli osallistunut äänestykseen.

– Toivon, että tällaista mietitään jatkossa tarkemmin. Omaan hoitotahtooni aion kirjata, että minua ei saa vastaavassa tilassa äänestyttää, hän sanoo.

Äänioikeus on vahva oikeus, mutta äänestämistä voidaan rajoittaa

Oikeutta äänestää voidaan rajata joissakin tapauksissa.

– Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa voi olla hoidettavana potilaita, joiden tila äänestyksen toimittamishetkellä on sellainen, etteivät he voi käytännössä suorittaa oikeudellisesti merkittäviä toimia, kuten äänestämistä, kertoo oikeusministeriön suunnittelija Tuomas Rekola.

Äänestysoikeuden rajoittamisen kriteeri on, kykeneekö henkilö tosiasiallisesti äänestämään. Äänestäjän on ymmärrettävä, mistä on kyse. Lisäksi hänen täytyy pystyä tekemään valinta ja jollain tavalla itse ilmaisemaan se.

Päätöksen äänestyskunnosta tekee viime kädessä vaalitoimikunta, tapauskohtaisesti.

– Vaalitoimikunnan on suositeltavaa tapauskohtaisesti pyytää äänioikeutetun tilaa tuntevan hoitohenkilökunnan tai muun asiantuntijan arviota asiasta. Viimeinen harkintavalta on kuitenkin aina vaalitoimikunnalla, Rekola sanoo.

Vaikka äänestysoikeutta rajattaisiin yhdessä äänestyksessä, äänioikeus pysyy. Seuraavassa äänestystilanteessa vaaditaan uusi päätös.

Raja on häilyvä

Forssan vaalitoimikunnan puheenjohtaja Leena Kurka on ollut mukana presidentinvaalien laitosäänestyksissä. Omalla alueellaan juuri hän tekee viime kädessä päätöksen henkilön kyvystä äänestää.

– Raja on häilyvä, veteen piirretty viiva. Se pitää aina miettiä tapauskohtaisesti.

Kurka painottaa, että tärkeintä on nähdä äänestäjän henkinen läsnäolo. Se, että tämä on kiinni tässä päivässä.

– Kyllä sen aika nopeasti näkee. Ensimmäisen rajauksen tekee yleensä laitoksen henkilökunta. Kun kohtaamme henkilön, kysymme ensin, onko äänestettävän numero tiedossa.

Ensimmäinen hälytysmerkki on, jos numeroa ei ole tiedossa.

– Jos äänestäjän katse harhailee missä sattuu, toistetaan samoja asioita tai tuijotetaan omissa ajatuksissa ikkunasta ulos, kysymme, onko jo löytynyt sopiva ehdokas. Ellei sittenkään tule selvää, sanomme, että nyt taidetaan jättää äänestys seuraavaan kertaan.

Äänestäjän on kyettävä ilmaisemaan kenelle antaa äänensä

Kaikissa vaaleissa tapahtuu joitakin äänestystilanteen keskeytyksiä. Syy voi olla esimerkiksi keskittymisen herpaantuminen tai se, ettei äänestäjä pysty ilmaisemaan kantaansa.

Muutama kerta on jäänyt Leena Kurkan mieleen.

– Eräissä vaaleissa vanhempi rouva selasi ja selasi ehdokkaita. Lopulta huomasimme, että hän oli nukahtanut pyörätuoliinsa. Hän oli aina äänestänyt ja halusi nytkin äänestää. Seuraavissa vaaleissa hän kyllä äänesti.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva. Äänestäjän täytyy pystyä ilmaisemaan valintansa jollain keinolla. Kuva: Sara Torvalds / Yle

Kurka kertoo, että eräs tapaus on jäänyt hiukan vaivaamaan häntä.

Halvaantunut äänestäjä ei kyennyt kirjoittamaan ja puhe oli vähän epäselvää. Puolisokin oli tullut mukaan tilanteeseen.

– Luettelimme ehdokkaita ja odotimme, että äänestäjä näyttää merkin, kun oikea tulee. Hän vain hymyili. Katseli minua ja puolisoaan, mutta ei saanut näytettyä ketä äänestäisi. Tiesin melko varmasti, ketä hän haluaa äänestää ja puolisokin tiesi. Mutta valinnan ilmaisu täytyi saada äänestäjältä itseltään. Sellaista ei tullut.

Jos äänestys täytyy keskeyttää, Kurka haluaa kertoa sen sopivin sanoin.

– Emme koskaan sano, ettei tästä nyt mitään tule. Tai että et sinä osaa äänestää. Sen sijaan yritetään positiivisen kautta. Aina on mahdollisuus seuraavalla kerralla.

Oma Hämeestä kerrotaan, että vastuu laitosäänestämisistä on täysin vaalitoimikunnalla.

Äänioikeudessa on kyse itsemääräämisoikeudesta

Äänioikeus on yksi vahvimpia oikeuksia ja liittyy tiiviisti henkilön itsemääräämisoikeuteen.

– Henkilö saa äänestää vaaleissa, jos hän tosiasiallisesti kykenee siihen, vanhusoikeiden professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen sanoo.

Laissa ei ole avattu, miten tosiasiallinen kykeneminen tarkalleen määritellään. Tarkkoja kriteereitä ei ole, ainoastaan karkeat suuntaviivat.

– Jokainen tilanne vaatii puntarointia. Jos muistisairaus jaotellaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan, voisin kuvitella, että hankalimmat rajatapaukset liittyvät keskivaikeaan vaiheeseen.

Avaa kuvien katselu Anna Mäki-Petäjä-Leinonen painottaa, että hänellä on tutkijan näkökulma. Hän arvioi, että se, miten oikeudet käytännössä toteutuvat ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, vaihtelee. Kuva: Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Mäki-Petäjä-Leinosesta yhteiskunnassa ollaan vähitellen siirtymässä perinteisestä holhoavasta suhtautumisesta enemmän kohti yksilön autonomian ja tahdon kunnioittamista.

– Ennen lähdettiin suojelemaan yksilöitä ajattelematta sen enempää, kykenevätkö he yhä tekemään itsenäisiä päätöksiä sairaudestaan huolimatta.

Mäki-Petäjä-Leinosesta on tärkeää, että itsemääräämisoikeus jatkuu mahdollisimman pitkään. Se on keskeinen periaate, ikääntyvien ja muistisairaiden kohtelussa.

– Muistisairauden diagnoosi ei saisi automaattisesti johtaa ajatukseen, että henkilö ei enää kykene tekemään minkäänlaisia päätöksiä. Tai siihen, että automaattisesti kiellettäisiin mahdollisuus äänestää.