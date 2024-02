Ylen kannatusmittaus: perussuomalaisilta suuri loikka

Kokoomus on yhä Suomen kannatetuin puolue. Perussuomalaiset onnistui aktivoimaan kannattajansa ja lähestyi SDP:n kannatusta reippaasti.

Puoluekannatuksen kärkikolmikko pysyy jälleen muuttumattomana, mutta perussuomalaiset on tehnyt ison kannatusloikan.

Ylen tuoreimmassa mittauksessa perussuomalaisten riveissä on tapahtunut 2,4 prosenttiyksikön kannatusnousu edellisestä mittauksesta. Puolue on nyt kolmantena tasan 20 prosentin kannatuksella.

Kärjessä jatkaa kokoomus, jonka kannatus on hieman laskenut 22,4 prosenttiin.

Oppositiopuolue SDP:n kannatus on niin ikään laskussa, mutta puolue on edelleen kannatusmittauksessa toisena 20,4 prosentilla hieman perussuomalaisten edellä.

Perussuomalaiset onnistui aktivoimaan kannattajiaan

Kannatusmittauksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mielestä mittauksen kaksi merkittävintä asiaa on perussuomalaisten kannatuksen nousu sekä SDP:n kannatuksen lasku, joka jatkuu jo kolmatta kuukautta.

Nyt sekä perussuomalaisten että SDP:n kannatukset ovat lähellä sitä tasoa, mitä ne olivat eduskuntavaaleissa.

Tausta-aineiston mukaan perussuomalaisten kannatus on noussut enemmän naisten kuin miesten keskuudessa.

Turjan mukaan perussuomalaisten nousussa näkyy se, että he ovat pystyneet aktivoimaan omat peruskannattajansa.

– Kannatus on noussut eniten kaikkein nuorimpien, eli alle 35-vuotiaiden keskuudessa, mutta toisaalta myös eläkeläisten joukossa, Turja sanoo.

Mittausajankohdalle osuneen presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella Jussi Halla-aho (ps.) saikin erityisesti nuorten vaaleissa hyvän tuloksen ollen toiseksi suosituin ehdokas. Presidentinvaaleissa Halla-aho jäi kolmanneksi.

Turjan mukaan perussuomalaiset on perinteisesti ollut hyvä vaalipuolue, Puolueen kannatus tuppaa nousemaan kohti vaalipäivää. Samoin kävi nyt Halla-ahon kannatukselle.

– Mielenkiintoista on nähdä, miten perussuomalaisten kannatus käyttäytyy tulevina lähikuukausina, vai oliko kyseessä Halla-ahon vaalituloksen aiheuttama pomppu.

Poliittiset lakot eivät ole näkyneet kannatuksissa

Oppositiopuolue SDP:n kannatuksen lasku on jatkunut yhtäjaksoisesti viime vuoden marraskuusta asti.

– Tulos on SDP:llä edelleen vaalituloksen tasolla, mutta syksystä on tultu kolmisen prosenttiyksikköä alaspäin, Turja huomauttaa.

Kannatuskyselyn mittausjakson lopulle osuivat suuret poliittiset lakot. Näillä ei kuitenkaan Turjan mielestä ollut suurta tai näkyvää merkitystä kannatusmittauksissa hallitus- tai oppositiopuolueille.

– Itse asiassa SDP:n kannatus on ollut mittausjakson kahdella viimeisellä viikolla heikointa.

Lakot ja työtaistelut eivät näy yhteenlasketuissa hallituspuolueen luvuissa ainakaan heikentävästi, joskin hallituksen kannatuksen nousu tulee yksinomaan perussuomalaisista.

Turjan mukaan ay-liikkeiden protestit eivät ole näkyneet perussuomalaisten duunariväen kannatuksessa minkäänlaisena muutoksena.

– Perussuomalaiset on tällä hetkellä ja on ollut aika pitkän aikaa työväestön keskuudessa selvästikin suosituin puolue, Turja toteaa.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on noussut edellisestä mittauksesta 0,9 prosenttiyksikköä ja on nyt 49,4 prosenttia. Petteri Orpon (kok.) hallitus on suositumpi kuin Juha Sipilän (kesk.) hallitus oli samaan aikaan, muttei yhtä suosittu kuin Sanna Marinin (sd.) tai Antti Rinteen (sd.) hallitus. Marinista tuli Rinteen eron jälkeen pääministeri joulukuussa 2019.

RKP:n tilanne hankala, keskusta pienessä nousussa

Keskustan kannatus on noussut edellisestä mittauksesta 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 10,8 prosenttia.

– Tässä saattaa jonkin verran vaikutusta Olli Rehnin presidenttivaalikampanjalla, Turja sanoo.

Sen sijaan Turjan mielestä RKP:n tilanne ei ole hirveän hyvä tällä hetkellä. RKP menetti kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä ja puolueen kannatus on nyt 3,4 prosenttia.

RKP:stä on Turjan mukaan myös hieman aikaisempaa enemmän vuotoa sekä kokoomukseen että SDP:hen.

Myös kristillisdemokraattien kannatus laski puoli prosenttiyksikköä ja on nyt 3,6 prosenttia.

Turjan mukaan kristillisissä näyttäisi tällä hetkellä olevan vuotoa perussuomalaisiin.

