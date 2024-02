Patrialla vahva kasvun vuosi – tuotantoa varaudutaan kasvattamaan Hämeenlinnassa

Patrian viime vuosi oli toinen vahva kasvun vuosi. Liikevaihto oli runsaat 732 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta on 15 prosenttia. Myös kannattavuus on hyvällä tasolla.

Patrian viime vuoden tulos oli vahva. Hyvä tulos rakentuu aiempina vuosina saatuihin tilauksiin, eikä siinä näy vielä Venäjän hyökkäyssodan vaikutus.

– Työn alla olevat hankkeet ovat alkaneet jo ennen sitä. Sodan vaikutus alkaa kuitenkin vaikuttaa, kiinnostavuus on lisääntynyt, kysytään tarjouksia ja hintoja, sanoo Patrian Suomen toimintojen johtaja Jussi Järvinen.

Järvinen uskookin, että kasvu tulee jatkumaan vahvana seuraavina vuosina.

– Me odotamme uusia tilauksia ja varaudumme siihen, että pystymme täällä Hämeenlinnassa kasvattamaan omaa kapasiteettiamme tarpeen mukaan, sanoo Järvinen.

Patria työllistää kaikkiaan noin 3400 ihmistä, joista Hämeenlinnassa työskentelee noin 400 henkeä. Paraikaa Hämeenlinnan tehtaalla tehdään panssariajoneuvoja Latviaan, Slovakiaan ja Suomen puolustusvoimille.

Yhteishanke tuo kasvua

Patriassa suuret odotukset kohdistuvat monikansalliseen Common Armoured Vehicle System (CAVS) -yhteishankkeeseen, jossa Patria 6x6 -ajoneuvojärjestelmä on keskeisessä roolissa. Hankkeessa ovat jo nyt mukana Suomi, Ruotsi, Latvia ja Saksa, mutta mukaan odotetaan myös muita maita.

Avaa kuvien katselu Patrian 6x6-panssariajoneuvo on keskeinen osa monikansallista yhteishanketta. Paraikaa Hämeenlinnassa valmistetaan näitä panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja Suomen puolustusvoimille. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Tähän mennessä Latvia on tilannut yli 200, Suomen puolustusvoimat 131 ja Ruotsi ensimmäiset 20 Patria 6x6 -ajoneuvoa.

Patria on tehnyt Hämeenlinnan tehtaalla tilajärjestelyjä, joka antaa mahdollisuuden tuotannon kasvattamiseen.

– Jos kasvu jatkuu nykyistä tahtia, lisätilaa on harkittava. Hämeenlinnan tehtaan tuotanto on suunniteltu sellaiseksi, että tekemistä on helppo siirtää myös muualle, niin Suomen sisällä kuin asiakasmaihin. Jos on olemassa tehdashalli, ei tarvita isoja investointeja. Meidän tekemisessä on hyvä skaalautuvuus, kuvailee Järvinen.