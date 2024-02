Roope Mäkelä jättää Kotkan KTP-Basketin tämän kauden jälkeen: ”En voi sitoutua ensi kauden suunnitelmiin”

Roope Mäkelä ei aio jatkaa kotkalaisen Korisliigajoukkueen KTP-Basketin päävalmentajana tämän kauden jälkeen. Syytä hän ei suostu avaamaan kovinkaan tarkasti.

– Keskustelin seurajohdon kanssa tulevasta kaudesta ja päätin, etten voi sitoutua niihin suunnitelmiin sataprosenttisesti. Sen tarkemmin en halua asiasta kertoa, toteaa Mäkelä.

Hän halusi ilmoittaa lähdöstään tässä vaiheessa, jotta seura voi heti alkaa etsiä uutta valmentajaa.

– Kun pelaajat etsivät itselleen uutta seuraa ensi kaudeksi, heille on tärkeää tietää, kuka päävalmentaja on.

Mäkelä vakuuttaa, että taustalla ei ole uusi työ.

– Haluan painottaa, että minulla ei ole uutta työpaikkaa. Enkä ole sellaista etsinyt. En tiedä mitä ensi kaudella teen, sanoo Mäkelä.

Päätöksen teko oli raskas

Roope Mäkelä pelasi aikoinaan KTP-Basketissa, ja joukkueen päävalmentajana hän on kolmatta kautta. Joukkueen jättäminen ei ole miehelle helppoa.

– Tottakai tämä oli raskas päätös. Tykkään seurasta, eikä koskaan tiedä, jos tiet joskus vielä kohtaisivat, sanoo Mäkelä.

Parhaillaan KTP-Basket pelaa Korisliigassa alempaa jatkosarjaa. Mäkelä ei ole tilanteeseen tyytyväinen ja sanoo päävalmentajana kantavansa tilanteesta päävastuun.

– Onneksi meillä on vielä kymmenen peliä, ja toivottavasti myös playoffsit aikaa näyttää, että me pystymme parempaan.

Hän vakuuttaa, että motivaatiota riittää.

– Motivaatiota riittää satakymmenen prosenttisesti. Se tulee siitä, että tavoitellaan playoffs-paikkaa.

Uutta päävalmentajaa haetaan jo

KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström sanoo, että Roope Mäkelän ilmoitus joukkueen jättämisestä ei tullut yllätyksenä.

– Olemme jo aiemmin keskustelleet siitä, miten jatkossa toimitaan. Ei tullut yllätyksenä, kertoo Lindström.

Mäkelä kertoi lähtemisen syyksi ensi kauden suunnitelmat, joiden takana hän ei voi seistä. Lindströmin mukaan suunnitelmissa ei ole mitään radikaaleja muutoksia, vaan ensi kausi mennään todennäköisesti samoilla linjoilla kuin tähänkin asti.

– Ajat ovat tietysti tiukat ja rahan kerääminen on erittäin hankalaa. Voi olla, että ensi kaudella budjetti on jopa pienempi kuin tänä vuonna. Mahdollisesti meillä on yksi palkallinen pelaaja silloin vähemmän, sanoo Lindström.

Lindström kiittelee Mäkelää, että tämä ilmoitti lähtemisestään jo tässä vaiheessa kautta.

– Nyt voimme lähteä etsimään uutta päävalmentajaa. Itse asiassa meillä on jo haku päällä ja yhteyksiä on otettu, kertoo Lindström.

Hän kertoo, että pääasiassa he etsivät kotimaista valmentajaa, mutta jos sellaista ei löydy, he voivat kääntyä ulkomaalaisten puoleen.

