Opiskelijat kertovat: Hevosten pahoinpitelyä ja kiusaamista Ypäjän hevosopistolla – varsa kuoli kesken oppitunnin

Svenska Ylen haastattelemien entisten ja nykyisten opiskelijoiden mukaan hevosopiston henkilökunta on lyönyt hevosia ja opettanut niiden väkivaltaista kohtelua. Rehtori kiistää väkivallan.

– Hevoshoitaja alkoi pieksemään varsan takajalkoja. Varsa heittäytyi lopulta maahan. Se on vähän sama, kuin että kysyisi ekaluokkalaiselta mitä on yksi plus yksi, ja vetäisi sitä sitten turpaan, jos se ei tietäisi vastausta, kertoo Katarina.

Katarina on yksi noin kolmestakymmenestä Ypäjän hevosopiston entisestä tai nykyisestä opiskelijasta, joiden kanssa Svenska Yle on puhunut.

Monet heistä kertovat opiskelijoiden keskuudessa tapahtuneesta vakavasta kiusaamisesta, johon heidän mukaansa myös henkilökunnan jäsenet ovat osallistuneet. Opiskelijat kertovat henkilökunnan myös kohtelevan hevosia väkivaltaisesti ja opettavan opiskelijoita kohtelemaan hevosia samalla tavalla.

Opiston rehtori Päivi Niska myöntää, että opistolla on tapahtunut kiusaamista, ja että siihen pitää puuttua. Hevosien väkivaltaisen kohtelun hän kiistää.

– Ei kuulosta ollenkaan tutulta, sanoo Niska.

Lisää kiusaamisesta ja opiston muista ongelmista ohjelmassa Spotlight: Ypäjän hevoshelvetti.

Vettä varsan korvaan

Katarina valmistui hevosopistolta pari vuotta sitten. Hän näki kuinka hevoshoitaja pahoinpiteli hevosia.

– En ole koskaan nähnyt, että kukaan kohtelisi hevosia yhtä väkivaltaisesti kuin hän, Katarina kertoo.

Avaa kuvien katselu Katarinan mukaan hevoshoitaja pahoinpiteli varsoja. Kuva on lavastettu. Kuva: Lukas Rusk / Yle

Katarinan nimi on muutettu, koska hän pelkää kyseistä hoitajaa. Hänen henkilöllisyytensä on Svenska Ylen tiedossa, ja Yle on vahvistanut hänen kertomuksensa muista lähteistä.

Kyseinen hoitaja vastasi varsojen kouluttamisesta. Katarina kertoo tapauksesta, jossa varsalle ensimmäistä kertaa puettiin ravivarusteet. Hoitaja pyysi sen jälkeen varsaa kävelemään eteenpäin. Varsa ei ymmärtänyt käskyä. Hoitaja alkoi piestä varsaa raipalla siihen asti, että varsa heittäytyi maahan.

Hoitajan ystävä oli myös paikalla. Hän istahti varsan kaulalle ja sytytti tupakan. Varsa yritti nousta ylös, mutta hoitajan ystävä esti sen.

Sen jälkeen hoitaja ja ystävä halusivat, että varsa nousee seisomaan. Varsa ei halunnut nousta.

– Hoitajan kaveri kaatoi vettä varsan korvaan. Se ponnahti ylös, kertoo Katarina.

Avaa kuvien katselu Monen mukaan Ypäjän hevosopisto on maan paras hevosalan koulu. Opiston iskulause on ”Alansa ykkönen”. Kuva: Dan Gustafsson / Yle

Alansa ykkönen Ypäjän hevosopisto on monen hevosalalla toimivan henkilön mielestä alan paras ammattikoulutus. Ypäjä tunnetaan myös ulkomailla. Ypäjällä voi opiskella muun muassa ravivalmennusta, ratsastuksen ohjausta ja hevoshierontaa. Noin 200 uutta opiskelijaa aloittaa opistolla joka syksy. Opisto on puoliksi julkisomisteinen. Suomen valtio omistaa opistosta neljäsosan ja kunnat Jokioinen, Ypäjä ja Forssa omistavat myös yhteensä neljäsosan. Sen lisäksi sekä Suomen Hippos, että Suomen Ratsastajainliitto omistavat kumpikin opistosta neljäsosan.

Avaa kuvien katselu Ypäjän hevosopisto on puoliksi julkisomisteinen. Kuva: Grafiikka: Maija Hurme, Kuva: Dan Gustafsson / Yle

Rikos- ja eläinsuojeluilmoituksia

Svenska Yle sai tietopyynnöillä opistoon liittyviä poliisi- ja eläinsuojeluilmoituksia viime vuosilta.

Katarinan mainitsemasta hoitajasta on tehty rikosilmoitus opiskelijan kohteluun liittyen. Hoitajan vastuulla on ollut käytännön tallityön ohjaus.

Se kuoli kesken opetustilanteen, mutta siitä on eläinlääkärin lausunto. Sillä on ollut keuhkoveritulppa Hevoshoitaja kuolleesta varsasta

Hoitaja on kirjoittanut henkilökunnan chat-ryhmässä, että oppilaan voisi käydä ”tukasta hakemassa” talliin. Tilannetta selvitettiin koulussa, ja hoitaja pyysi opiskelijalta anteeksi. Asia eteni syyteharkintaan kunnianloukkauksena, mutta syyttäjä ei nostanut syytettä, koska katsoi, että tapauksessa oli kyse vähäisestä asiasta.

Hoitajasta on myös tehty eläinsuojeluilmoituksia.

”Väitetty lyövän ja käsittelevän väkivaltaisesti sekä hevosia ja koiraansa”, valvontaeläinlääkäri kirjoitti.

Varsa kuoli tallin pihalle

Katarinan opintojen loppupuolella tallilla sattui vakava välikohtaus kesken oppitunnin.

Hoitaja koulutti toista varsaa. Hän hakkasi varsaa raipalla kunnes raippa katkesi. Varsa heittäytyi paniikissa maahan. Myös hoitajan ystävä oli paikalla. Hän potkaisi varsaa päähän.

Yhtäkkiä varsa pomppasi ylös. Se ryntäsi käytävän läpi ulos pihalle.

No, ne on taas yksittäisiä kokemuksia Rehtori Päivi Niska

Pihalla varsa ponnahti ilmaan, kääntyi ilmassa sivulleen ja putosi maahan. Siihen varsa kuoli.

– Kuulin, että joku verisuoni olisi ratkennut, että varsa olisi kuollut stressiin, Katarina kertoo.

Salainen eläinlääkärilausunto

Myös muut oppilaat kertovat samasta hoitajasta, samasta oppitunnista ja varsan kuolemasta, joka tapahtui vuonna 2020.

Anne Woivalin toimi tuolloin Ypäjän kunnallisena eläinlääkärinä. Myös hän on kuullut tapauksesta.

Woivalin sai soiton opiskelijan huolestuneelta vanhemmalta noin viikko varsan kuoleman jälkeen.

– Varsalle ei tehty ruumiinavausta. Jos olisi halunnut tietää mitä oikeasti tapahtui, se olisi pitänyt tehdä. Asiasta olisi heti pitänyt tehdä kunnollinen ilmoitus sekä poliisille että meille eläinsuojeluun, Woivalin sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko että varsa kuoli pahoinpitelyyn.

– Hevoset eivät kuole stressiin, siinä pitää olla taustalla joku muu syy, hän sanoo.

Ratsastus ei saa aiheuttaa hevoselle kipua tai pelkoa. Se ei ole okei. Lina Nyberg, joka on tutkinut ratsastuksen pedagogiikkaa

Hoitaja ohjaa vielä oppilaita opistolla. Yle saa hänet puhelimitse kiinni.

– Meillä on ohjeistus työpaikan suunnalta että ei kommentoida näitä asioita, hoitaja sanoo.

Tämä tapaus liittyy kuitenkin sinuun henkilökohtaisesti, haluaisimme kuulla sinun versiosi tapahtumista.

– Omistamani varsa on kuollut, mutta siihen ei liity mitään tällaista. Se kuoli kesken opetustilanteen, mutta siitä on eläinlääkärin lausunto. Sillä on ollut keuhkoveritulppa. Väkivaltaa ei ollut.

Voimmeko nähdä eläinlääkärin lausunnon?

– Ei, en halua työntää nokkaani yhtään sen enempää tähän asiaan.

”Ei saa aiheuttaa pelkoa tai kipua”

Hevosalalla on eri koulukuntia liittyen väkivallan käyttöön.

Lina Nyberg, joka on tutkinut ratsastuksen pedagogiikkaa, sanoo että väkivaltaa ei tarvita hevosen ohjaamiseen tai kouluttamiseen.

– Hevosen ohjaamisessa on kyse taidoista ja vaarallisten tilanteiden ennakoimisesta. Jos väkivaltaa pitää käyttää, joku asia on jäänyt huomaamatta ajoissa, Nyberg sanoo.

Yksi asia on Nybergin mukaan selvä:

– Ratsastus ei saa aiheuttaa hevoselle kipua tai pelkoa. Se ei ole okei.

Avaa kuvien katselu Lina Nyberg on tutkinut ratsastuksen pedagogiikkaa. Kuva: Sara Silvennoinen / Yle

Rehtori: ”Yksittäisiä kokemuksia”

Hevosopiston rehtori Päivi Niska ei tunnista kertomuksia hevosten väkivaltaisesta kohtelusta.

– Ei kuulosta ollenkaan tutulta.

Onko tällaista väkivaltaa teidän koulussa?

– En usko.

Onko sinulle tullut ilmoituksia tällaisesta?

– Ei.

Miksi uskot, että opiskelijat sanovat että hevosia kohdellaan opistolla väkivaltaisesti?

– No, ne on taas yksittäisiä kokemuksia. Ja eihän sitä voi ottaa pois. Mutta minulla on vahva luotto siihen, että meidän ammattilaiset osaa tilanteessa kuin tilanteessa toimia ammattietiikan vaatimalla tavalla.

Avaa kuvien katselu Päivi Niskan mukaan hevosia ei lyödä opistolla. Kuva: Sara Silvennoinen

Pyydämme hevosopiston toimitusjohtajalta Heli Kivimäki-Mannerilta haastattelua.

Hän kirjoittaa meille sähköpostitse, ettei halua kommentoida ongelmia.

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista tuli voimaan vuoden alussa. Sen mukaan eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Hevosia tutkineen Lina Nybergin mukaan selkeämpi sanamuoto voisi kuitenkin olla tarpeen eläinten suojelemiseksi.

Väkivalta ei irtoa

Katarina ei tänä päivänä halua ajatella opistolla tapahtuneita tilanteita.

– Minulle tulee pahoinvoiva olo niistä. Jos joku välittäisi näistä asioista, kyseinen hoitaja ei saisi enää pitää eläimiä, eikä todellakaan saisi olla hevosopistolla.

Mutta opiston opit eivät kuitenkaan irtoa noin vain.

– Jos suutahdan hevoselle, niin vetäisen joskus riimunarusta, tai lyön sitä narunpäällä ryntäille. Niin en tehnyt ennen kuin minulle opetettiin väkivaltaista hevostenkäsittelyä. Mutta yritän parhaani mukaan olla tekemättä niin.