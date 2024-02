Esko Eerikäinen asettui Stubbin tueksi, vaikka ennen politiikasta puhuminen pelotti – näin julkkisten tuki vaikuttaa vaaleissa

Juttu tiivistettynä Presidentinvaalien toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat ovat saaneet tukijoikseen tunnettuja julkisuuden henkilöitä.

Julkkistukijat lisäävät vaalien näkyvyyttä, mutta tutkimusten mukaan heidän vaikutuksensa itse äänestyspäätökseen on pieni.

Julkkisten rooli on kasvanut vaaleissa, mutta Suomessa heidän vaikutusvaltansa ei ole yhtä merkittävä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Presidentinvaalin toiselle kierrokselle edenneet ehdokkaat ovat keränneet taakseen ison joukon tunnettuja tukijoita.

Toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11. helmikuuta. Kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb on johtanut kannatusmittauksissa, mutta Ylen viimeisimmän mittauksen mukaan etumatka valitsijayhdistyksen ehdokkaaseen ja vihreiden tukemaan Pekka Haavistoon on kaventunut.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien lähestyessä Suomenkin mediassa on spekuloitu, voiko suosittu poptähti Taylor Swift jopa ratkaista niiden tuloksen. Swift osoitti vuoden 2020 vaaleissa tukensa demokraattiehdokas Joe Bidenille.

Mikä saa julkkiksen asettumaan ehdokkaan taakse ja kuinka suuri merkitys sillä voi Suomessa olla? Tässä jutussa aiheesta puhuvat Haaviston tukijoihin kuuluva Katja Ståhl, Stubbia kannattava Esko Eerikäinen sekä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Kimmo Elo.

Avaa kuvien katselu Toimittaja ja juontaja Katja Ståhl ajattelee, että ehdokkaan julkinen tukeminen on sivistynyt tapa kannattaa tiettyä ajatusmaailmaa. Ståhl on tuttu muun muassa Ylen Elämäni biisi -ohjelmasta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Katja Ståhl: Haaviston kannattaminen tuo järkevän ihmisen leiman

Toimittaja ja juontaja Katja Ståhl on kolmatta kertaa mukana Pekka Haaviston kampanjassa. Hän ihmettelee, miksi on spektaakkeli, että julkisuuden henkilö asettuu ehdokkaan taakse.

– Kaikkihan me äänestämme jotain. Kyse on vain siitä, että me olemme paljastaneet, ketä äänestämme. Tämä on sivistynyt tapa kannattaa jonkinlaista ajatusmaailmaa verrattuna siihen, että esimerkiksi raivoaa netissä omista asioistaan.

Ståhl ajattelee, että Haaviston julkisesta kannattamisesta on myös hänelle itselleen hyötyä.

– Pekka on maltillinen, keskusteleva ja sivistynyt, joten en ymmärrä, miksi hänen kannattaminen olisi minulta mitenkään pois. Minusta se tuo minulle järkevän ihmisen leiman, mitä minulla ei välttämättä aiemmin ole ollut.

Vaikka Ståhl on tukenut Haavistoa julkisesti useana vuonna, ensimmäinen kielteinen kommentti siitä tuli hänelle vasta kuluvan viikon torstaina.

Joku lähetti Ståhlille sähköpostin, jossa kertoi, että on eri mieltä tämän näkemyksistä.

– Hän oli ilmaissut asian hieman rumasti. Ajattelin vain, että hän nyt päätti toimia noin.

Avaa kuvien katselu Juontaja Esko Eerikäinen toivoo, että mahdollisimman moni äänestäisi vaaleissa omaa suosikkiaan. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

”Koen velvollisuudeksi olla rohkea”

Alexander Stubbia kannattava juontaja Esko Eerikäinen tukee nyt ensimmäistä kertaa ehdokasta julkisesti. Aiemmin häntä on arveluttanut, millaisia reaktioita politiikasta puhuminen voi herättää.

– Olen ehkä ollut epävarma ja pelännyt, pahoittavatko ihmiset mielensä. Iän myötä miellyttämisen tarve on hävinnyt, Eerikäinen sanoo.

Päätös asettua nyt juuri Stubbin taakse oli helppo. Eerikäinen arvostaa erityisesti Stubbin johtamistaitoja ja tietämystä politiikasta kotimaassa sekä ulkomailla.

– Koen velvollisuudeksi julkisuuden henkilönä olla rohkea ja asettua sen ihmisen taakse, keneen uskon ja luotan.

Eerikäisen mielestä tärkeintä on, että ihmiset ylipäätään käyvät äänestämässä, oli ehdokas kumpi tahansa.

– Lopulta jokainen tekee oman valintansa. Minä kerron oman valintani ja omat mielipiteeni.

Julkkistukijoilla on vain pieni merkitys äänestyspäätöksessä

Julkkistukijoiden vaikutus on tärkein juuri vaalien näkyvyyden lisäämisessä, sanoo erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Tukijat tuovat esiin erilaisia näkemyksiä ehdokkaista.

– Se voi lisätä jonkin verran ihmisten kiinnostusta seurata asioita ja ottaa selvää, mihin puhe liittyy. Siinä mielessä se voi lisätä kiinnostusta äänestämiseen.

Elon mukaan tutkimukset kuitenkin osoittavat, että varsinaisiin äänestyspäätöksiin julkkisten kannanotot eivät juuri vaikuta.

– Suomalainen äänestäjä on melko haluton ottamaan vastaan neuvoja. Vaalikoneelta otetaan vinkkejä, mutta muiden mielipiteiden huomioinnilla ei ole kovin suurta vaikutusta.

Avaa kuvien katselu Erikoistutkija Kimmo Elon mukaan julkkistukijat tuovat vaaleille näkyvyyttä, mikä voi lisätä joidenkin kiinnostusta äänestämiseen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Julkkikset ovat aiempaa enemmän esillä vaaleissa

Julkkistukijat ovat kuitenkin vaali vaalilta enemmän esillä, kun sosiaalisen median rooli näkyvyyden saamisessa kasvaa.

Taylor Swiftin kaltaista vaali-ilmiötä Elo ei kuitenkaan Suomeen lähitulevaisuudessa povaa. Yhdysvalloissa esimerkiksi poliittinen järjestelmä ja maan koko tekevät isojen tähtien kannanotoista vaikutusvaltaisempia kuin Suomessa.

Näkyvyyttä ehdokkaat kuitenkin Suomessakin tarvitsevat, ja tässä julkkistukijat auttavat.

– On satojatuhansia ihmisiä, jotka eivät ehkä ole äänestämistä pohtineet. Joten jos sieltä muutamakin äänestäjä tarttuu, se on kotiinpäin.

