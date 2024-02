Uutta tietoa itärajan tilkitsemisestä: pysyvä aita saattaa olla aiottua pidempi

Itärajalle suunnitellun pysyvän raja-aidan rakentamista saatetaan kiirehtiä. Näin kertoo sisäministeriön apulaisosastopäällikkö Marko Saareks.

– Raja-aitaa voidaan myös jonkin verran pidentää ja sen paikkaa siirtää alkuperäisistä suunnitelmista, Saareks sanoo.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, että ”natolankaa” voi tulla rajoille lisää.

Saareks tulkitsee sisäministeri Rantasen sanat natolangan lisätarpeesta kielikuvana.

– Se tarkoittaa, että kehitämme ja vahvistamme jo olemassa olevia esteitä rajalla. Tarkistamme myös, voimmeko nopeuttaa pysyvän raja-aidan suunnitelmia, Marko Saareks sanoo.

Rajalla sekä aitaa että esteitä

Pysyvän esteaidan rakentaminen on aloitettu rakentamalla kolme kilometriä pitkä testiaita Imatran Pelkolaan. Varsinaisen esteaidan rakentaminen oli alun perin tarkoitus aloittaa huhtikuussa. Aidan valmistumista on suunniteltu vuodelle 2026. Tärkeimpien kohteiden rakentamista on suunniteltu tälle ja ensi vuodelle.

Itärajalle on tuotu myös tilapäisiä esteitä laittomien rajanylityksien estämiseksi. Esteiden tarkat sijainnit tai natolangan metrimäärät eivät Saareksen mukaan ole julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Valvontaa kehitetään jatkuvasti tehokkaammaksi.

Rajanylityspaikoilla esteiden pitää olla helposti siirrettävissä. Niiden täytyy olla purettavissa, kun raja-asemat taas aukeavat.