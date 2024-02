Pakkanen koettelee puu- ja hirsitaloja – selvitimme, voiko rakenteiden paukkumisesta olla haittaa

Pakkasen aiheuttama rakenteiden paukkuminen on jokavuotinen ilmiö puu- ja hirsitaloissa.

Kun lämpötila laskee riittävän alas, etenkin puu- ja hirsitalojen rakenteet voivat paukkua.

Voimakkuudeltaan paukahdukset voivat hätyytellä jopa melurajaa ja siksi säikäyttää.

– Eräässä puukerrostalossa mitattiin pakkasella jopa 80 desibelin paukahduksia, kertoo puurakentamiseen perehtynyt projektiasiantuntija Ville Mertanen Karelia ammattikorkeakoulusta.

Pauke on seurausta pakkasilman kuivuudesta, joka kuivattaa puurakenteita.

– Silloin syntyy pieniä mikrohalkeamia, jotka kuuluvat pasahduksina, Mertanen kertoo.

Kesällä halkeamat voivat hävitä

Karelia ammattikorkeakoulussa on tutkittu lämpötilan ja kosteuden vaikutusta puurakenteisiin.

Pakkasen aiheuttamat mikrohalkeamat ovat tyypillisesti harmittomia.

Ville Mertasen mukaan kyse on lähinnä esteettisestä haitasta. Hän kertoo Joensuussa tehdystä tutkimuksesta, jossa kuvattiin CLT-rakenteisen päiväkodin seiniä ja laskettiin halkeamat kesällä ja talvella.

CLT-levyt ovat ristiinliimattuja massiivipuulevyjä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että talvella halkeamia oli enemmän.

– Keväällä ja kesällä ilmankosteus lisääntyy, jolloin puu imee ilmasta kosteutta ja halkeama häviää, Mertanen kertoo.

Uudet puurakenteet kestävät kylmää

Nykyaikaiset puumateriaalit kestävät Mertasen arvion mukaan paremmin pakkasta kuin perinteiset lautarakenteet.

– Esimerkiksi CLT:ssä on useita kerroksia. Pintalamelleissa voi olla halkeamia, mutta alla on toinen ristikkäinen lamelli. Näin ilmavuotoa ei pääse syntymään, Mertanen kertoo.

Hirsitaloissa merkitystä on sillä, miten paksusta hirrestä seinät on rakennettu. Kun rakenne on riittävän paksu, puu pääsee kuivumaan vain pinnastaan.

Jos kivitalossa kuuluu pakkasella pauketta, tällöinkin syynä ovat useimmiten puiset kattorakenteet tai talon kylkeen rakennettu terassi.