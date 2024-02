Presidentti astuu virkaansa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, toteaa politiikan tutkija Johanna Rainio-Niemi – katso Ykkösaamu kello 10.05

Tämän kertaiset presidentinvaalit kiinnostavat kansaa poikkeuksellisen paljon. Ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti nousi 75:een, ja se on korkein lukema vuoden 2000 jälkeen. Ennakkoon toisella kierroksella äänesti noin 46 prosenttia äänioikeutetuista.

– Eletään murrosaikaa, joka tuntuu kotimaan- ja maailmanpolitiikassa sekä kansalaisten arkipäivässä. Tulevaisuus tuntuu epävarmalta ja siinä epävarmuudessa presidentti-instituutio on historiallisesti syvään juurtunut poliittisen kulttuurin ja valtioidentiteetin helposti tunnistettava kiinnekohta, Helsingin yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi listaa syitä kovaan vaalikiinnostukseen.

Presidentiksi valitaan joko kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb, joka johtaa gallupeissa kansanliikkeen ja vihreiden tukemaa ehdokasta Pekka Haavistoa. Ylen mittauksessa eroa oli Stubbin hyväksi kahdeksan prosenttiyksikköä.

– Henkilökeskeisyydessään presidentinvaalit ovat suoraviivaiset vaalit, joissa oman äänen vaikutus tuntuu poikkeuksellisen suoralta. Nykyaikaiseen, vahvasti henkilöityvään tykkäämiseen ja ei-tykkäämiseen, suosikkien ja inhokkien välisen ristivedon leimaamaan osallistumisen ja osallistamisen kulttuureihin nämä vaalit sopivat aivan erityisen hyvin. Paljon paremmin kuin jotkut ”aluevaalit 2022”, jatkaa Rainio-Niemi.

Muuttunut aika vaikuttaa tulevan presidentin työhön

Väistyvä presidentti Sauli Niinistö onnistui yhdistämään kansan taakseen. Niinistön kansansuosio on länsimaisittain poikkeuksellisen kova. Jopa noin 92 prosenttia kansasta on mittausten mukaan seissyt Niinistön tukena. Niinistön aikana Suomi kohtasi monia kriisejä, ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinja sotilaallinen liittoutumattomuus eli Nato-optio muuttui Nato-jäsenyydeksi. Muutosten aika ei ole vielä ohi.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikan välinen rajapinta, ja kokonaisturvallisuuden kautta myös sisäisen ja ulkoisen politiikan rajapinta on monenlaisten uudelleenmäärittelyiden kohteena. Presidentin merkitys ison kuvan ja yksityiskohtien uudenlaisen johdonmukaisuuden linjaajana ja suunnanviitoittajana – siten, että koko kansakunta pysyy mukana – tulee olemaan potentiaalisesti erittäin tärkeä, arvioi apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi.

Hänen mukaansa uusi presidentti astuu virkaansa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa Suomi on tehnyt vuoden 2020 pandemiarajoituksista alkaen todella isoja suunnanmuutoksia ja päätöksiä.

– Näiden päätösten seuraukset asettuvat osaksi arkipäivää pidemmällä aikajänteellä ja tässä tilanteessa uusi presidentti tulee olemaan yksi keskeisiä suunnanmäärittelijöitä.

Sisäpolitiikka saattaa valua myös presidentin tontille aiempaa enemmän

Hallituksen ja työmarkkinoiden väliset kriisitunnelmat ja kysymykset ehdokkaiden mielipiteistä asiaan ovat olleet vaalitenttien vakiokysymyksiä.

Viime syksynä Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan kolme neljästä suomalaisesta ajatteli, että presidentin on puututtava päivänpolitiikkaan jos se kriisiytyy, vaikka perustuslaki ei sitä salli. Painetta uuden presidentin osallistumiseen myös sisäpolitiikkaan siis on.

– Työmarkkinoilla kuohuu ja taloudessa on vaikeaa. Välineellistetyn maahantulon paine rajoilla sekoittaa ulkoisen ja sisäisen rajaa ja tällä sektorilla presidentti varmasti joutuu, haluaa ja hänen kuuluukin olla toimija, sanoo Rainio-Niemi.

Sisäpolitiikan äänenpainoja Rainio-Niemi kuvailee polarisoituneiksi ja äärimmäisiksi, mutta on huomannut, että kansalaiset toivovat myös sopua.

– Samaan aikaan peräänkuulutetaan suomalaista yhteenkuuluvuutta ja sopimisen henkeä. Jälkimmäisen – sopimisen ja yhteenkuuluvuuden – osalta uuteen presidenttiin kohdistuu selviä odotuksia kansalaisten taholta, vaikka sisäpolitiikka ei presidentin muodollisiin valtaoikeuksiin kuulukaan, tulkitsee Rainio-Niemi.

Suomen Nato-linja on vasta muotoutumassa

Seuraava presidentti on Suomen Nato-politiikan muotoilija.

– Peruslinjahan on nyt selvä ja valittu. Sen jälkeen kyse on monista yksityiskohdista, joiden pohjalta Suomen rooli pidemmällä aikajänteellä rakentuu. On muistettava, että myös Nato on varsin dynaaminen kokonaisuus, ei mikään valmis paketti, Rainio-Niemi sanoo.

Ulkopolitiikkaa määrittää myös koko ajan vahvistunut suhde Yhdysvaltoihin. Rainio-Niemi pohtii myös tulevaa mahdollista Venäjä-suhdetta. Nyt Venäjä-suhteet ovat poliittisella tasolla poikki

– Suomen presidentin perinteinen rooli lännen eriasteisesti tukemana Venäjän kanssa keskustelijana, ”sillanrakentajana” täytyy – mikäli asialla ylipäätään katsotaan vielä olevan merkitystä – miettiä uudessa tilanteessa uudelleen niin, että se johdonmukaisesti, uskottavalla tavalla sopii muuttuneeseen kokonaiskuvaan.