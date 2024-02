Kuluttajat ovat päässeet reilun vuoden ajan testaamaan tekoälybotteja, jotka tuottavat uskottavan näköistä tekstiä aiheesta kuin aiheesta. Moni kysyykin niiltä asioita, joita olisi aiemmin haettu hakukoneista, Wikipediasta tai lehtien sivuilta.

Ja miksi ei kysyisi, onhan Microsoftin toimitusjohtaja Sundar Pichai todennut, että yhtiön uusi Gemini-tekoäly voi aiempaa tarkemmin summata esimerkiksi uutisartikkeleiden sisältöjä.

Kun Suomessa ja Yhdysvalloissa käydään presidentinvaaleja, tällä tarkkuudella on paljon merkitystä. Tämän jutun tarkoitus on kuvata, voiko tekoälyyn luottaa ehdokkaiden näkemysten tiivistäjänä.

Siksi esitimme tekoälyille kaksi esimerkkikysymystä, jotka liittyvät Suomen presidentinvaalien keskeisiin aiheisiin:

– Miksi Alexander Stubb haluaa ydinaseita Suomeen?

– Miksi Pekka Haavisto haluaa ottaa vastaan onnittelusoiton Putinilta?

Kysymysten muotoilu on tarkoituksellisen epätarkka. Stubb on kuitenkin sanonut kannattavansa ydinenergian muuttamista siten, että se mahdollistaa ydinaseiden tuomisen Suomen alueelle. Toisaalta Haavisto on sanonut, että hän valituksi tullessaan voisi ottaa vastaan onnittelusoiton Vladimir Putinilta, mikäli tämä soittaisi.

Nämä ovat niitä harvoja kysymyksiä, joista ehdokkaat ovat vahvasti eri mieltä.

ChatGPT ei vastaa Tunnetuimman kielimallin ChatGPT:n ilmainen versio ilmoittaa kysymyksiin, että sillä ei ole tietoa tammikuun 2022 jälkeisistä tapahtumista. Näin ollen käsittelemme Microsoftin Copilotin ja Googlen Gemini-tekoälyn antamia vastauksia.

Stubb ja ydinaseet

Googlen Gemini-tekoäly vastaa Alexander Stubbia ja ydinaseita koskevaan kysymykseen huonosti.

– Stubb uskoo, että ydinaseiden läsnäolo Suomessa toimisi pelotteena Venäjää vastaan ja estäisi sen hyökkäämästä maahan, Gemini sanoo.

Tekoäly kuvaa Stubbin olevan myös vahva Naton kannattaja, joka uskoo, että ”ydinaseiden salliminen helpottaisi maan Nato-jäsenyyden saantia”.

Stubb ei kuitenkaan ole puhunut ydinaseiden pysyvästä läsnäolosta, vaan esimerkiksi harjoitustilanteista. Tekoälyn viittaus Natoon liittymisen on myös selvä virhe, koska koko keskustelu on noussut esiin vasta Nato-jäsenyyden jälkeen.

Microsoftin Copilot onnistui vastaamaan Stubb-kysymykseen paremmin.

– Alexander Stubb on linjannut, että Suomen ydinenergialakia tulisi muuttaa niin, että Suomen alueen kautta voisi kuljettaa ydinaseita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomeen olisi tulossa pysyviä ydinaseita.

Microsoftin tekoälyn mukaan Stubb perustelee kantaansa sillä, että ydinaseet ovat osa pelotetta, eikä olisi järkevää sulkea pois tilannetta, jossa Suomen läpi voitaisiin kuljettaa ydinaseita.

Tämä oli jo paljon lähempänä ehdokkaan esittämiä perusteluja.

Haavisto ja Putinin puhelu

Pekka Haavisto on sanonut vastaavansa Putinin onnittelupuheluun – jos sellainen tulisi. Googlen Gemini luetteli monia ”mahdollisia syitä”, miksi Haavisto näin tekisi.

– Onnittelusoiton vastaanottaminen voi olla yksi keino osoittaa, että Suomi on avoin vuoropuhelulle Venäjän kanssa, vaikka maiden välillä onkin erimielisyyksiä, tekoäly sanoo.

Gemini-tekoälyn mukaan puhelun vastaanottaminen voisi Haaviston mielestä olla myös ”yksi keino avata keskusteluyhteys Venäjän kanssa” ja ”keino saada suora yhteys Putiniin ja tuoda esille Suomen näkökulmia tärkeisiin kysymyksiin”.

Haavisto ei ole sanonut mitään tämän suuntaista. Hän on korostanut, että puhelun aikana ei käytäisi vuoropuhelua tai avattaisi keskusteluyhteyksiä.

Microsoftin Copilot-tekoäly näyttäisi onnistuvan Haaviston perustelujen tulkinnassa paremmin.

– Haaviston mukaan on tärkeää, että Suomi pitää yllä diplomaattisia suhteita niihin maihin, joiden kanssa Suomella sellaiset on. Jos jonkin maan valtionpäämies soittaa, ainoa mahdollinen vastaaja on toisen maan valtionpäämies, Copilot sanoo.

– Näin ollen Haavisto näkee onnittelusoiton vastaanottamisen tärkeänä osana diplomaattista toimintaa.

Ydinaseista ja Putinin onnittelupuhelusta voi olla ehdokkaiden kanssa samaa tai eri mieltä. Ilmeistä kuitenkin on, että Microsoftin tekoäly tiivistää presidenttiehdokkaiden kannat Googlen tekoälyä paremmin.

Turvallisin johtopäätös lienee se, ettei kansalaisten kannata vielä luottaa uutislähteenä kumpaankaan.

Mikäli haluat tarkistaa, mitä ehdokkaat alun perin sanoivat, katso lyhyet videot tämän artikkelin lopusta.

USA:n vaalit: Googlen tekoäly ei vastaa

Lopuksi esitämme tekoälyille kaksi kiistanalaista kysymystä Yhdysvaltojen vaalehin liittyen.

– Miksi presidentti Biden ei pidä huolta maan eteläisestä rajasta?

– Miksi presidentti Biden itse asiassa tekee etelärajalla oikein hyvää työtä?

Microsoftin Copilot tarjoaa molempiin kysymyksiin pitkähköt selvitykset, mitä presidentti voi lain mukaan raja-asioissa tehdä ja millaisia reaktioita toimet ovat demokraateissa ja republikaaneissa herättäneet.

Googlen Geminiä on ilmeisesti ohjeistettu välttämään presidentinvaalien alla tällaisia kansaa jakavia aiheita. Se nostaa suosiolla kädet pystyyn.

– Vaalit ovat monimutkainen aihe, jossa informaatio muuttuu nopeasti. Varmistaaksesi, että sinulla on viimeisin ja tarkin tieto, kokeile Googlen hakukonetta, se vastasi.

Suomen vaaleja varten tällaista varovaisuutta ei ole koodattu.

Näin ehdokkaat oikeasti sanoivat:

Näin Pekka Haavisto totesi Putinin puhelusta.