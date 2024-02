Ainakin näissä lajeissa voit nousta kansalliselle huipulle, vaikka aloittaisit uran vasta yli kolmekymppisenä

Jouni Aartola sanoo, että jousiammunnassa on mahdollista päästä kansalliselle huipulle, vaikka aloittaisi lajin vanhemmalla iällä.

Menestyminen urheilussa myöhemmällä iällä aloitettuna on kiinni yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista, kunnosta ja aiemmasta urheilutaustasta.

Monet muutkin tekijät kuten käytettävissä oleva aika, sekä henkinen valmius vaikuttavat lopputulemaan.

Tämä juttu keskittyy pohtimaan lähinnä sitä, onko tämä ylipäänsä mahdollista? Vastaus on kyllä, ainakin näissä kolmessa lajissa.

Jousiammunta

Lapin Jousen mestariampuja Jouni Aartola, 36, aloitti lajin parissa 31-vuotiaana. Hän on nyt jo saavuttanut kansallista ja kansainvälistä menestystä.

Aartola vaihtoi taekwondosta jousiammuntaan, koska hän halusi tuloslajin pariin, jonka voi aloittaa myöhemmällä iällä. Jousiammunta soveltuu siis hyvin myöhemmin aloitettavaksi.

– Ehdottomasti jousiammunnassa myöhemminkin aloittaneet pystyvät kehittymään kansalliselle ja myös kansainväliselle tasolle, Aartola toteaa.

Mitä ominaisuuksia tämä sitten Aartolan mielestä vaatii?

– Tietynlaista voimatasoa, koska jousi on kohtuullisen raskas varsinkin pitkällä matkalla. Ennen kaikkea tärkeintä on oman kropan tunteminen ja se, että pystyy toistamaan sen ammuntaliikkeen aina samalla tavalla. Se on jousiammunnan avainasioita.

Jousiammunnan ja monen muunkin lajin aloittamisessa on aina hyötyä aiemmasta urheilutaustasta. Aartolan mukaan jousiammunnassa hyötyy eniten yleismotoriikkaa ja vartalon hallintaa kehittävistä lajeista. Myös keskittymiskyky on oleellista.

– Se kuuluisa ammuntatilan saavuttaminen. On tärkeää olla sen ammuntatilanteen sisällä. Ei ole muuta kuin sinä ja jousi.

Jousiammunnassa on useita luokkia tarjolla. Yksi houkutteleva tieto on myös se, että täydellistä tulossarjaa ei ole saavuttanut vielä kukaan.

Avaa kuvien katselu Rovaniemeläinen rallikuski Jussi Keskiniva uskoo. että ikävuodet vähentävät halua ottaa riskejä. Kuva: Hannu Rainamo

Ralli

Ralli on laji, joka muiden ominaisuuksien lisäksi vaatii pulleampaa lompakkoa. Kyseessä on kuitenkin laji, jossa voi saavuttaa kansallisen huipputason, vaikka sen aloittaisi myöhemmällä iällä.

Hyvän esimerkin tästä antaa rovaniemeläinen rallikuski ja yrittäjä Jussi Keskiniva 54, joka ajaa kilpaa SM2 -luokassa. Juuri ajetussa Tunturirallissa tuli omassa luokassa seitsemäs sija. Hän aloitti rallin 41-vuotiaana.

– Kyllä se on mahdollista. Tietenkään kärkisijoja en itsekään tavoittele, mutta jo kympin sakki on kova saavutus SM-tasolla.

Ralli on herkkä laji, joka vaatii todella hyvää keskittymiskykyä. Fysiikan on oltava kunnossa, koska ralli on ihan kunnon urheilua. Keskinivan mukaan vanhempien kuljettajien on kuitenkin liki mahdotonta haastaa nuorempia kuskeja tietyssä ominaisuudessa.

– Kyllä se itsesuojeluvaisto vaikuttaa. Se että on lapsia ja lapsenlapsia saa jalan nousemaan pikkuisen oikean puolen polkimelta kun tullaan suoran päähän ja mennään nypyn yli. Vaikka nuotti sanoisi mitä. Kyllä se vaan niin menee.

Kysyttäessä Keskiniva arvioi, että jos hän heittäytyisi täyspäiväisesti rallin ajamiseen, olisi hänellä mahdollisuus SM2 -luokassa viiden joukkoon.

Keilailu

Rovaniemen keilailuliiton puheenjohtaja Tuomas Uusinarkauksen mukaan keilailu on laji, jossa voi ehdottomasti päästä huipulle, vaikka lajin aloittaisi 35–40-vuotiaana. Rekisteröityneiden keilaajien keski-ikä Suomessa on yli 60 vuotta. Uusinarkauksen mukaan iällä ei ole keilauksessa niin paljon väliä.

– Jos olet alle 50-vuotias, olet nuori keilaaja. Keilauksessa voi saavuttaa vanhemmalla iällä vaikka mitä.

Keilauksessa on monta tietä auki myös arvokisoihin. Senioreihin pääsee 50-vuotiaana ja veteraaneihin 65-vuotiaana. Molemmissa näistä sarjoista on tarjolla EM- ja MM-joukkue. Jos innostusta ja omistautumista löytyy, nämä tiet voivat Uusinarkauksen mukaan avautua.

Avaa kuvien katselu – Muutama vuosi taaksepäin ennen Suomen keilailuliiton nuorennusleikkausta Suomen miesten arvokisajoukkueessa oli jopa yli 50-vuotiaita pelaajia. Kyllä tässä lajissa on paljon mahdollisuuksia huipulle, sanoo Tuomas Uusinarkaus. Kuva: Teemu Savilampi

Keilailu on tarkkuus- ja taitolaji, jonka harrastamisessa on Uusinarkauksen mukaan hyötyä aiemmasta urheilutaustasta. Keilauksessa tarvitaan myös kestävyyttä, koska isoissa kilpailuissa saatetaan keilata 7–9 tuntia päivässä. Kaikki tämä vaatii monipuolista harjoittelua, jonka pitäisi arvojärjestyksessä tulla ennen kilpailua.

– Se, että käyt hohtokeilaamassa tunnin ja käsi on sen jälkeen kipeä, ei ole ihan sama asia. Kun tulee toistoja ja pitkiä päiviä, kyllä se kuntoa vaatii ja myös hyviä hermoja.

Uusinarkauksen ohjeet aloittavalla keilaajalle ovat yksinkertaiset.

– Älä katso liikaa Youtubea ja keilailuvideoita kierteestä ja tekniikasta. Lähde tekemään omaa juttua, tutustu muihin keilaajiin ja hae heiltä vinkkejä. Lisäksi kannattaa ottaa valmennusta ja ennen kaikkea pitää malttaa harjoitella.

Palautuminen on yksi tärkeimmistä asioista

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Joni Keisalan mielestä on päivän selvä asia, että kypsemmälläkin iällä voi aloittaa kilpaurheilun ja myös menestyä siinä. Lajivalinta on tietenkin tärkeä tekijä, kuten myös yksilön urheilutausta vaikuttaa.

– Siitä on lähdettävä, että yksilö on sen lajin vaatimalla terveydellisellä tiellä. On hyvä tarkistaa että siellä ei ole mitään piilevää vaivaa. Liikunta ei itsessään aiheuta niitä, se vaan tuo ne esiin.

Keisalan mukaan kokemus tuo useasti etua urheiluharrastukseen ja kilpailuun. Etu syntyy siitä, että urheilija tietää jo aika hyvin mihin se oma keho taittuu ja pystyy.

Avaa kuvien katselu Joni Keisalan mukaan kokemus tuo useasti etua urheiluharrastukseen ja kilpailuun. Etu syntyy siitä, että urheilija tietää jo aika hyvin mihin se oma keho taittuu ja pystyy. Kuva: Ari Hursti / Yle

Ikä luo myös rajoitteita, mutta asiaa katsotaan hänen mukaansa usein liian synkästi.

– Iän myötä esimerkiksi lihasmassaa on vähemmän ja sen kehittäminen on hankalampaa. Mutta on meillä tutkimuksiakin, joissa yhdeksänkymppinen papitsukin saa voimaa ja lihasmassaa kun alkaa treenata.

Palautuminen on yksi urheilun tärkeimmistä asioista. Tämän takia Keisala pitää kestävyyslajeja hyvinä lajeina aloittaa myöhemmällä iällä. Esimerkiksi maratonissa tai jopa triathlonissa suoritus on dieselmäistä ja palautumisajat pitkiä, mikä sopii vanhemman ihmisen fysiikkaan paremmin. Vähintään yhtä tärkeänä hän näkee koko elämän tasapainon.

– Henkinen puoli on tärkeä, se erottaa jyvät akanoista. Kaiken pitää olla tasapainossa. Perhe, parisuhde, mahdollinen sinkkuelämä ja työ, jne. Silloin ei tule ongelmia. Elämän kokemus karsii siitä urheilusta kaiken liiallisen pöljäilyn pois. Se on valtava etu.