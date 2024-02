Israelin pääministerin määräys: Etelä-Gazasta turvaa hakeneet palestiinalaiset evakuoitava maahyökkäyksen tieltä

Israel on viime päivinä iskenyt raskaasti ilmasta Etelä-Gazan Rafahiin ja aikoo nyt ulottaa maahyökkäyksenkin sinne.

Armeija alkaa laatia suunnitelmaa, jolla erikoinen operaatio olisi mahdollista samaan aikaan, kun kansainvälinen painostus sotatoimien lopettamiseen kokonaan on kova.

Israel on sotasuunnitelmassaan edennyt vaiheeseen, jossa se katsoo, että maahyökkäyksen on edettävä seuraavaksi Gazan kaistaleen eteläosiin.

Tästä kielii pääministeri Benjamin Netanjahun perjantainen määräys. Sen mukaan armeijan on laadittava suunnitelma, jolla Rafahiin ja eteläiseen Gazaan sodalta turvaan hakeutuneet siviilit evakuoidaan muualle ja alueella mahdollisesti jäljellä olevat äärijärjestö Hamasin taistelijat eliminoidaan.

Israel pommitti jo kohteita Rafahissa varhain perjantaiaamuna. Uutistoimisto AP:n mukaan 13 ihmistä kuoli.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi torstaina, että Israelin vastaus terroristijärjestön lokakuiseen hyökkäykseen on jo liikaa. Hän sanoi myös työskentelevänsä väsymättä sen eteen, että terroristijärjestö ja Israel pääsisivät sopuun pidennetystä tulitauosta ja Hamasin ottamien panttivankien vapauttamisesta.

Hamas on vaatinut, että Israel vapauttaisi satoja palestiinalaisvankeja ja lopettaisi sodan. Israel ei ole suostunut järjestön vaatimuksiin.

Hamasilla uskotaan edelleen olevan hallussaan kymmeniä panttivankeja, joita se otti hyökkäyksessään Israeliin seitsemäntenä päivänä lokakuuta viime syksynä.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedottaja John Kirby sanoi torstaina, että Yhdysvallat ei tue Israelin mahdollista maahyökkäystä Rafahiin.

Rafahissa on jopa toista miljoonaa siviiliä. Tästä huolimatta pääministeri Netanjahu on toistanut useita kertoja, että Rafah on armeijan seuraava kohde.

Israelin tavoite tuhota Hamas Gazan kaistaleelta ei näytä ainakaan vielä pohjoisessakaan onnistuneen sataprosenttisesti, sillä järjestön toiminnasta on paikoin edelleen merkkejä.

Lähteet: AP, Reuters