Somevaikuttaja päätyi kokeilemaan ”kirppisdetoxia” – second hand voi asiantuntijoiden mukaan kiihdyttää ylikulutusta

Vaatteiden second hand -myynnin on arvioitu moninkertaistuvan tulevien vuosien aikana. Asiantuntijoiden mukaan vaarana on, että vaatteiden kierto lyhenee entisestään.

– Vaate ei ole minua varten, jos ei tule heti semmoista ”ihana, todellakin, käytän” -fiilistä, enkä näe sitä muiden vaatekaapistani löytyvien vaatteiden kanssa.

Sosiaalisen median vaikuttaja Miisa Asikainen aloitti vuoden tarkastelemalla omaa ostokäyttäytymistään, ja otti tavoitteeksi tänä vuonna kierrellä kirpputoreja vielä aiempaa tarkemmalla tutkalla.

Innokkaana kirppistelijänä ja vastuullisen muodin puolestapuhujana tutuksi tullut Asikainen havahtui hiljattain siihen, että vaatteita oli alkanut kertyä vaatekaappiin liian heppoisin perustein. Hän kertoo näistä aiheista myös kymmenille tuhansille seuraajilleen Instagramissa ja Tiktokissa.

Asikainen ostaa lähes kaikki vaatteensa käytettyinä, joten hän päätti tammikuussa kokeilla kolmen viikon totaalista puhdistautumista heräteostoksista ”kirppisdetoxin” avulla.

– Halusin aloittaa tämän vuoden semmoisella stopilla ostamiseen ja lopettaa sen hetkeksi kokonaan. Halusin miettiä sitä, mitä oikeasti tarvitsen.

Avaa kuvien katselu Asikainen havahtui vaatesuunnittelijaksi opiskellessaan vaateteollisuuden aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Nyt hän haluaa inspiroida muita ihmisiä ostamaan käytettyjä vaatteita uusien vaatteiden sijaan. Kuva: Kai Pohjanen

Second hand voi kiihdyttää vaatteiden kiertoa entisestään

Erityisen huolissaan Asikainen on viime aikoina ollut siitä, kuinka helposti kirpputoreilta löytää jopa uudenveroista pikamuotia ja ultrapikamuotia. Ultrapikamuodille on ominaista nopeasti vaihtuvat mallistot ja vielä pikamuotiakin edullisemmat hinnat.

– Se ei ole ratkaisu, että ostetaan uutta ja myydään käytettynä eteenpäin, vaan se kierre pitää saada katkaistua. Haluan itsekin luopua kokonaan kirpputoreilla tekemistäni pikamuotiostoksista.

Avaa kuvien katselu Asikainen fiilistelee kirpputori Buenolta löytämiään vaatteita. Kumpikaan niistä ei kuitenkaan päätynyt ostoskoriin. Kuva: Kai Pohjanen

Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuullisuuspäällikkö Anniina Nurmen mukaan kirpputoreilta löytyvät uudenveroiset ja jopa uudet tuotteet peilaavat kulutuskulttuurin kiihtymistä.

– Second hand -vaatteiden positiiviset vaikutukset kumoutuvat, jos kokonaiskulutus kasvaa. Myös second hand -maailmassa voi jatkaa pikamuodille ominaista tapaa kuluttaa, jossa pitää olla kokoajan jotain uutta.

Pikamuodin lisääntyminen käytettyjen vaatteiden kaupoissa heijasteleekin vaatteiden tuotantomäärien kasvua. Eettisen kaupan puolesta ry:n tekemän selvityksen mukaan globaalin vaateteollisuuden on arvioitu kasvavan jopa 63 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi second hand -myynnin on arvioitu kasvavan vielä 11 kertaa uusien vaatteiden myyntiä nopeammin.

Nurmen mukaan uusien vaatteiden myynnin kasvu yhdistettynä second handin räjähdysmäisesti lisääntyneeseen suosioon voi kieliä siitä, että vaatteiden kierto on jopa lyhentynyt entisestään. Käytettyjen vaatteiden ostaminen voi siis toimia kiihtyvän kulutuskulttuurin mahdollistajana, vaikka se onkin kiistatta uusien vaatteiden ostamista vastuullisempi vaihtoehto.

Second hand myös osaltaan mahdollistaa semmoisen ostokäyttäytymisen, että vaatetta käytetään vain hetken aikaa, koska tiedetään, että sen voi laittaa uudestaan kiertoon. Anniina Nurmi

Myös käytettyjen vaatteiden ostaminen voi johtaa ylikulutukseen

Aalto-yliopiston tutkijatohtori Linda Turusen mukaan käytettyjen vaatteiden ostamista olisi hyvä tarkastella yhtenä ylikulutuksen muotona uusien vaatteiden ostamisen rinnalla.

Erityisesti käytettynä ostettujen tuotteiden edullisuus ja ainutlaatuisuus sekä niiden eteenpäin myymisen helppous houkuttelevat Turusen mukaan kuluttajia spontaaneille kaupoille.

Avaa kuvien katselu "Second hand ei ole mikään oikotie kestävään kuluttamiseen, koska ylikuluttamista saattaa helposti tapahtua myös second hand -markkinoilla", Turunen pohtii. Kuva: Jorge González / Yle

– Ostopäätös pitää tehdä nopeasti, koska se tuote on niin ainutlaatuinen. Se ainutlaatuisuus on myös sen paras puoli, mutta samalla suurin haaste. Vaate saatetaan ostaa varmuuden vuoksi, koska päätös täytyy tehdä nopeasti.

Yhtenä second handin ongelmana on siis se, että vaatteita saattaa päätyä nopealla tahdilla uudelleen myytäviksi sen sijaan, että niiden käyttökerrat uuden omistajan myötä lisääntyisivät.

– Second handin ytimessä on kestävä ajatus siitä, että vaate saa lisää käyttökertoja eikä se, että sillä on monta omistajaa.

Asikainen nappaa seuraajat mukaan kirpputorikierroksilleen

Asikaiselle ainutlaatuisten aarteiden metsästäminen kirpputoreilta on intohimon ja harrastuksen lisäksi ollut jo kolmen vuoden ajan iso osa hänen vaikuttajan työtään. Hän on julkaissut säännöllisesti Instagramiin postauksia kirpputorilöydöistään ja niistä tekemistä stailauksistaan. Tiktokin puolella seuraajat ovat myös päässeet Asikaisen matkaan kirpputorikierroksille.

Lapsesta saakka kirpputoreilla kierrellyt Asikainen on itse seurannut mielenkiinnolla, kuinka second handin ostaminen on muuttunut sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi vuosien varrella.

– Silloin lapsuudessa se oli tosi erilaista ja sitä pidettiin jopa nolona. Meillä ei ollut rahaa ja sen vuoksi ostettiin vaatteita kirpputoreilta.

Second handin valtavirtaistumisesta kertoo myös Kaupan liiton tuore tutkimus, jonka mukaan jo 31 prosenttia suomalaisista osti viime vuoden aikana käytettyjä vaatteita.

Vaikka Asikainen aikookin tänä vuonna tarkastella vielä aiempaa kriittisemmin silmin myös käytettyjen vaatteiden ostamista, ei uutta kirppispuhdistautumista ole ainakaan ihan heti näköpiirissä.

– Jos vertaa kirppisdetoxia karkkilakkoon, niin tunnetusti lakot saattavat loppuessaan jopa kiihdyttää sitä käyttäytymistä. Ennemmin yritän vain tosi tarkasti pohtia sitä, mitä tarvitsen, ja kuinka usein käyn kirpputoreilla.