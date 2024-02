Pakistanin vaaleissa ei selvää voittajaa – tässä äänestyksen avainkohdat

1. Mistä Pakistanissa äänestettiin?

Pakistanissa äänestettiin parlamentista ja pääministeristä. Ehdokkaita oli yli 5000, naisia oli ehdolla 313.

Pakistanin ex-pääministerin Nawaz Sharifin Muslimiliitto (PML-N) on julistautunut Pakistanin vaalien voittajaksi. Rekisteröityneistä puolueista PML-N saikin eniten paikkoja, mutta itsenäiset ehdokkaat ovat silti saamassa enemmistön. 74-vuotias Sharif kutsui muita puolueita yhteistyöhön, sillä hänen puolueensa paikat eivät riitä hallituksen muodostamiseen.

Avaa kuvien katselu Muslimiliittoa johtava Nawaz Sharif on toiminut kolmesti Pakistanin pääministerinä. Kuva: Aamir Qureshi / AFP

Lauantaina ääntenlasku oli edelleen kesken. Riippumattomat ehdokkaat olivat saaneet 99 paikkaa Pakistanin 266-paikkaiseen parlamenttiin. Riippumattomista ehdokkaista ainakin 88 oli sellaisia, joiden katsotaan olevan vahvasti kytköksissä vankilassa olevaan toiseen ex-pääministeriin Imran Khaniin ja hänen perustamaansa PTI-puolueeseen.

PTI ei saanut osallistua puolueena vaaleihin, ja sen ehdokkaat olivat mukana riippumattomina. Muslimiliitto oli lauantaihin mennessä saanut 71 paikkaa ja Pakistanin kansanpuolue (PPP) 53. Pienpuolueet saivat 27 paikkaa ja 15 paikan kohtalo oli edelleen auki.

Avaa kuvien katselu Pakistanin 128 miljoonasta äänioikeutetusta lähes kolmannes on alle 35-vuotiaita. Kuva: Abdul Majeed / AFP

2. Miksi vaaleissa on esitetty epäilyjä vaalivilpistä?

Internet pimennettiin viranomaisten mukaan turvallisuussyistä äänestyspäivänä torstaina. Muun muassa Pakistanin entinen siirtomaaisäntä Britannia ja Yhdysvallat ovat olleet huolissaan vaalien läpinäkyvyydestä. Vaalivirkailijoita on häiritty, uurnia on hävinnyt ja ehdokaslistoja on vääristelty. Khanin PTU-puolueen ehdokkaita on uhkailtu ja vangittu.

Avaa kuvien katselu Pakistanin viranomaiset sulkivat äänestyspäivänä torstaina internetin. Verkon pimentämistä perusteltiin turvallisuussyillä. Kuva: Rizwan Tabassum / AFP

Liikkeellä on myös valeuutisia. Entisen pääministeri Khanin tukijoukot julkistivat videon, jossa vuoden vanhaa kuvaa vankilassa olevasta krikettitähdestä yhdistettiin tekoälyn tuottamaan puheeseen. Videolla Khan julisti PTI:n liittolaisten voittaneen vaalit. Hän syytti videolla vastustajiaan vaalituloksen väärentämisestä.

Avaa kuvien katselu Vaalivilppiepäilyjä on esitetty, sillä äänestyslistoja on helppo väärentää. Äänestys tapahtuu yleisesti perhekunnittain. Kuva: Aamir Qureshi / AFP

3. Mikä merkitys on Pakistanin armeijalla?

Pakistanissa oli sotilashallinto vuosina 1999-2008. Kenraaleilla on edelleen paljon vaikutusvaltaa siviilihallinnon muodollisesti tekemissä päätöksissä. Armeija on tukenut entistä pääministeri Sharifia. Entisen pääministeri Khanin kerrotaan menettäneen virkansa osin siksi, että asevoimat veti häneltä tukensa. Asiasta kirjoittaa muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Pakistanin vaikutusvaltainen armeija peräänkuulutti ääntenlaskennan edetessä vastakkainasettelun lopettamista.

- Vaalit eivät ole nollasummapeli, jossa voitetaan ja hävitään. Kansakunta tarvitsee vakaata ja parantavaa kättä, jotta se voi siirtyä eteenpäin anarkian ja vastakkainasettelun politiikasta, sanoi komentaja Syed Asim Munir.

Avaa kuvien katselu Pakistanissa on 231 miljoonaa asukasta. Se sijaitsee alueellisten suurvaltojen Kiinan ja Intian naapurissa. Kuva: Miku Huttunen / Yle

4. Miksi Pakistanin vakaus on tärkeää?

Äänestystä sävyttivät väkivaltaisuudet. Kolmattakymmentä ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut vaalien aikana. Polittisen väkivallan leviämistä pyritään välttämään.

Pakistanilla on ydinaseita ja Iranin ja Afganistanin kaltaisia epävakaita naapureita. Pakistanissa on arviolta kaksi miljoonaa afganistanilaista pakolaista. Heidän palauttamisensa taliban-verkoston hallitsemaan Afganistaniin pahentaisi entisestään maan heikkoa ruokatilannetta.

Intia ja Kiina eivät halua päästää nuoren väestön velkaongelmaista maata sekasortoon. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat laatineet Pakistanille lukuisia velkaohjelmia. Islamististen ääriryhmien ei haluta vahvistuvan räjähdysherkällä alueella.

Intia ja Pakistan ovat kiistelleet vuoristoisesta Kashmirin alueesta itsenäistymisestään alkaen, vuodesta 1947. Rajakahakat ja terroriteot rajan molemmin puolin viilentävät maiden suhteita. Pakistan vastustaa Intian hallitseman Kashmirin osan, muslimienemmistöisen Jammu ja Kashmirin osavaltion itsehallinnon purkua.

AFP, Reuters, STT