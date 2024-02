Suomi valitsee tänään tasavallan 13. presidentin – näin seuraat vaalipäivää

Ylen vaalistudiolla tehdään viimeisiä virityksiä ennen h-hetkeä.

– Nyt käydään läpi teknisiä asioita. Tämä on teknisesti monimutkainen show. On erilaisia grafiikan ulosajamisia, puomikameroiden liikuttelua ja lisätyn todellisuuden asemointia kuviin, selittää tuloslähetyksen isäntä, toimittaja Matti Rönkä harjoitusten aiheita.

Kummasta tulee Suomen tasavallan 13. presidentti, Pekka Haavistosta vai Alexander Stubbista? Yle seuraa presidentinvaalien ratkaisupäivää aamusta alkaen.

Yle.fi-osoitteessa avautuu sunnuntaiaamuna live-seuranta, johon päivitetään päivällä tunnelmia äänestyspaikoilta ympäri Suomea ja illalla seurataan vaalilähetystä. Vaalihuoneistot avautuvat kello yhdeksältä ja äänestää voi kello 20:een asti. Ylen vaalikoneen löydät täältä.

Tunnelma tiivistyy päivän käännyttyä illaksi. Ylen vaalistudio aloittaa lähetyksensä kello 19.30 TV1:ssä ja Areenassa. Areenan kautta lähetystä voi seurata myös viitottuna. Samaan aikaan alkaa myös Radio Suomen oma vaalilähetys. Ruotsinkielinen vaalistudio aloittaa Areenassa ja Yle Fem -kanavalla kello 19.50.

Näin seuraat Ylen presidentinvaalisisältöjä Verkossa vaalipäivää ja tulosiltaa seurataan aamusta asti.

Osallistu vaalikeskusteluun. Vaalichat aukeaa kello 19 osoitteessa Yle.fi.

TV1:ssä ja Areenassa vaalistudio kello 19.30 alkaen.

Yle Radio Suomen vaali-ilta kello 19.30 alkaen.

Ruotsinkielinen lähetys Yle Fem -kanavalla kello 19.50 alkaen.

Lähetyksiä voi seurata Yle Areenassa ympäri maailman.

Teksti-tv:n tulospalvelu sivulla 810.

Näiden presidentinvaalien erikoisuus on vaalichat eli keskustelualusta, jossa voi esittää kysymyksiä presidentinvaaleista. Niihin ovat vastaamassa politiikantutkija Johanna Vuorelma, ulkopolitiikan tuntija Matti Pesu sekä Ylen politiikan toimittaja Ari Hakahuhta. Vaalichat aukeaa kello 19 ja mukaan pääsee Yle.fi-osoitteen kautta tai skannaamalla tuloslähetyksessä näkyvä qr-koodi.

Kokemukset ensimmäisen kierroksen vuorovaikutteisuudesta olivat rohkaisevia, sanoo chat-keskustelua vetävä toimittaja Piia Pasanen.

– Sinne tuli tosi paljon viestejä. Kaikesta päätellen se kiinnosti ihmisiä. Saimme hyviä huomioita, kommentteja ja kysymyksiä ja niiden avulla ehkä syvennettyä studiokeskustelua.

Avaa kuvien katselu Piia Pasanen emännöi vaalichat-pöytää. Mikrofonia asentaa äänitarkkailija Jouko Ryhänen. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Vaali-illan ensimmäinen erityisen jännittävä hetki koetaan kello 20, jolloin ennakkoäänten tulos julkistetaan.

Vaalien toisella kierroksella annettiin lähes kaksi miljoonaa ennakkoääntä eli äänestämässä kävi lähes 46 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista. Se on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Jos ero ehdokkaiden välillä on suuri, se kertoo jo paljon lopputuloksesta. Jos taas ennakkoääniä on annettu tasaisesti molemmille, vasta vaalipäivän ääntenlasku selvittää kisan voittajan.

– Kuulemme heti ehdokkaiden reaktiot ennakkoäänten tulokseen, jonka jälkeen kiteytämme ensi havainnot politiikan tutkija Sami Borgin ja politiikan toimituksen päällikön Paula Pokkisen kanssa. Olemme varautuneet molempiin skenaarioihin, Matti Rönkä sanoo.

Ääntenlaskua voi seurata reaaliaikaisesti Ylen tulospalvelussa.

Ylen vaalilähetyksissä vieraillaan myös molempien presidenttiehdokkaiden Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston omissa vaalivalvojaisissa. Keskeinen tapahtumapaikka on myös Helsingin kaupungintalo, jonne ehdokkaat saapuvat seuraamaan ääntenlaskennan edistymistä, todennäköisesti pian ennakkoäänten tulosjulkistuksen jälkeen.

Luvassa on jännittävä ja suhteellisen harvinainen vaalipäivä: edellisestä presidentinvaalien toisesta kierroksesta on ehtinyt vierähtää jo 12 vuotta. Se tuo perhosia vatsaan myös kokeneelle vaalilähetysten veteraanille.

– Vaikka eri vaaleja onkin vaikea verrata keskenään, ei toimittajalle voi olla suurempaa juhlaa kuin presidentinvaalit, Matti Rönkä sanoo.