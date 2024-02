Kysely: Yli kolmannes on sitä mieltä, ettei Stubb yhdistä kansaa – Haavistolla kohut rasitteena

Helsingin yliopiston kansalaisbarometrissä suomalaisilta kysyttiin, miksi he eivät äänestä Haavistoa tai Stubbia.

Helsingin yliopisto on jälleen selvittänyt syitä, miksi suomalaiset eivät halua äänestää presidenttiehdokkaita toisella kierroksella.

Arvot nousivat kyselyssä painavimmaksi syyksi molempien ehdokkaiden kohdalla. Helsingin yliopiston kansalaisbarometriin vastanneista yli puolet (51 %) koki, että kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubbin arvot vaikuttavat erittäin paljon päätökseen olla äänestämättä häntä.

Arvot olivat suurin syy olla äänestämättä myös vihreiden tukemaa, valitsijayhdistyksen ehdokasta Pekka Haavistoa, mutta eivät niin vahvasti kuin Stubbilla (45 %).

Hieman yli kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, ettei Stubb yhdistä kansaa. Tämä oli toiseksi suurin syy olla äänestämättä Stubbia ja tilastollisesti merkittävä ero ehdokkaiden välillä. Vaikeudet yhdistää kansaa oli Haaviston osalta järjestyksessään vasta seitsemäs syy (26 %).

Kyselyssä vastaajille esitettiin yhteensä 12 syytä, muun muassa ehdokkaan puoluetausta, arvot, kumppani ja näkemykset ulkopolitiikasta. Kumpaakin ehdokasta arvioi noin 600 henkilöä.

Tutkimuksen virhemarginaali vaihtelee kysymyksestä riippuen. Kyselyn virhemarginaalit poikkeavat Ylen teettämistä kyselyistä, joissa virhemarginaali on korkeintaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Helsingin yliopiston kansalaisbarometrissä virhemarginaali vaihtelee yhdestä neljään prosenttiyksikköä kysymyksestä riippuen.

Kyselyssä vastaajat olivat aiemmin ilmoittaneet, kumpaa ehdokasta he aikovat äänestää. He arvioivat väittämiä vastaehdokkaan osalta. Osa vastaajista sanoi äänestävänsä tyhjää tai jättävänsä kokonaan äänestämättä. He arvioivat molempia ehdokkaita.

Kumppanin merkitys korostuu yhä

Haaviston puoliso näyttäytyy edelleen voimakkaana syynä siihen, miksei osa äänestäjistä halua häntä äänestää. Haaviston kumppani Antonio Flores oli toiseksi yleisin syy olla äänestämättä häntä. Tätä mieltä oli 41 prosenttia vastaajista.

Puoliso oli toinen tilastollisesti merkittävä ero ehdokkaiden välillä: Stubbin kohdalla vain neljä prosenttia vastaajista piti kumppania erittäin voimakkaana syynä olla äänestämättä häntä. Stubb elää heterosuhteessa.

Näin kysely tehtiin Aineisto kerättiin osana Helsingin yliopiston Kansalaisbarometria.

Aineisto kerättiin 2.–9. helmikuuta, ensimmäisen ja toisen kierroksen välissä.

Vastaajia oli noin 1 250. Ehdokasta kohden vastaajia oli siis noin 600.

Ne vastaajat, jotka ovat vastanneet Stubbia koskevaan kysymykseen, ovat aikaisemmin ilmoittaneet aikeistaan äänestää Haavistoa, tyhjää tai jättävänsä kokonaan äänestämättä. Sama logiikka pätee Haaviston osalta vastanneilta.

Vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta.

Kyselyn virhemarginaali 1 250 vastaajamäärällä on noin 2,8 prosenttia suuntaansa. Yksittäisten ehdokkaiden arvioiden osalta virhemarginaali on suurempi ja vaihtelee vastausten mukaan.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri syitä olla äänestämättä ehdokkaita presidentinvaaleissa.

Vastausvaihtoehdot olivat: ei vaikuta lainkaan, vaikuttaa kohtuullisesti ja vaikuttaa erittäin paljon. Avaa

Kokemuksen puute ja kohut erottivat ehdokkaita

Menneet poliittiset kohut nousivat niin ikään keskeiseksi syyksi olla äänestämättä Haavistoa (36 %). Stubbilla kohut vaikuttivat erittäin paljon 20 prosentilla vastaajista. Ero oli merkittävä: kohut olivat Haaviston osalta neljänneksi painavin syy, Stubbilla vasta kahdeksanneksi.

Myös kokemuksen puute näyttäytyi merkittävänä erona kyselyssä. 21 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Stubbin kokemuksen puute vaikuttaa erittäin paljon siihen, miksei häntä haluta äänestää. Haaviston osalta näin arvioi lähes puolet vähemmän, 12 prosenttia.

Ehdokkaan puoluetausta oli painavampi syy Haaviston (39 %) kuin Stubbin (31 %) kohdalla. Näkemykset ehdokkaiden ulkopolitiikasta menivät kyselyssä melko tasan.

Suoriutuminen vaalitenteissä ja ehdokkaan sukupuoli jäivät kyselyssä vähälle painoarvolle. Tilastollinen ero ehdokkaiden välillä oli kampanjan merkityksessä: Stubbin osalta 11 prosenttia vastaajista katsoi, että kampanja oli erittäin painava syy olla äänestämättä häntä. Haaviston osalta osuus jäi neljään prosenttiin.

Apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi arvioi ehdokkaiden eroja Ylen Ykkösaamussa lauantaina: