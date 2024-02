Tällainen on Suomen uusi tasavallan presidentti Alexander Stubb

Cai-Göran Alexander Stubb, 55, on Helsingissä syntynyt politiikan ja erityisesti Eurooppa-politiikan moniottelija. Hän on toiminut muun muassa europarlamentaarikkona, kansanedustajana, pääministerinä ja ministerinä ja Euroopan investointipankin varapääjohtajana. Lisäksi hän on työskennellyt useamman vuoden EU-yliopiston professorina Italian Firenzessä.

Stubbilla on tutkinnot Furmanin yliopistosta ja Bruggen EU-yliopistosta. Furmanissa hän opiskeli valtio-oppia, kansainvälistä politiikka ja taloustieteitä, Bruggessa EU-asioita. Stubb on väitellyt London School of Economicsista tohtoriksi kansainvälisistä suhteista. Väitöskirja käsitteli Euroopan unionin joustavaa yhdentymistä ja Amsterdamin sopimusta.

Stubb oli kokoomuksen kansanedustajana 2011–2017 ja kokoomuksen puheenjohtajana 2014–2016. Pääministerinä Stubb veti hallitusta 2014–2015.

Stubb oli myös kolme vuotta ulkoministerinä Matti Vanhasen (kesk.) ja Mari Kiviniemen (kesk.) hallituksissa sekä kolme vuotta Jyrki Kataisen (kok.) hallituksessa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä. Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa hän toimi valtiovarainministerinä.

Stubb on tunnettu myös urheilijana. Hänen lempilajinsa on triathlon, jossa hän on kilpaillut säännöllisesti. Myös maratoneja on takana useita.

Stubb on naimisissa juristi Suzanne Innes-Stubbin kanssa ja parilla on kaksi jo aikuista lasta, tytär ja poika.