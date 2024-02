Ensimmäiset äänet julki! Seuraa jännittävää ääntenlaskua reaaliajassa tästä jutusta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ensimmäiset äänet ovat päivitetty Ylen tulospalveluun.

Kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin kannatus toisella kierroksella on 52,7 %, kun äänistä on laskettu arviolta vajaa 60 prosenttia. Valitsijayhdistyksen ehdokkaan, vihreiden tukeman Pekka Haaviston kannatus on 47,3 %.

Tulospalvelu mahdollistaa toisen kierroksen tuloksen tarkemman seuraamisen. Siitä näet molempien ehdokkaiden äänimäärät valtakunnallisesti ja alueittain.

Yhteensä 44,7 prosenttia äänioikeutetuista äänesti ennakkoon. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten luku oli puolestaan 46,4 prosenttia.

Seuraava tasavallan presidentti ratkeaa illan aikana.

Päivitetty kello 20.00 ennakkoäänten julkistamisen jälkeen.