Näissä asetelmissa vaali-iltaan, arvioivat asiantuntijat

Presidentinvaalien toisella kierroksella ennakkoon vaaliuurnilla on käynyt 44,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Vaali-iltaan lähdetään kokoomuksen Alexander Stubbin johtoasemassa, mutta vahvana haastajana on valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema Pekka Haavisto.

Ylen tulosillan vaalistudiossa presidentinvaalien toisen kierroksen tulosta arvioitiin ennen ennakkoäänien julkistamista.

Ennakkoäänien tulosta odotetaan pian kello 20 jälkeen. Tuleva presidentti saattaa selvitä ennakkoäänten perusteella.

– Tiedämme ehkä melko varmasti, mutta emme täysin varmasti. Kiinnostavaa nähdä, miten hyvin kannatusmittaukset osuvat kohdalleen, paljon riippuu äänestysprosentista, totesi Ylen vaaliasiantuntija ja Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuspäällikkö Sami Borg.

Borgin mukaan tämä menee tasaisten kierrosten joukkoon. Hänestä on mielenkiintoista nähdä, meneekö yhtä tiukoille kuin vuosina 2000 ja 2006.

– Stubb on kantanut ennakkosuosikin viittaa marraskuusta 2023 kyselystä saakka ja kantaa sitä edelleen. Haavisto on ärhäkkänä viimeisissä tenteissä. Haavisto on kirinyt ja saanut nimekkäitä vaikuttajia taakseen sekä taloudellista tukea. Mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä loppukiri, sanoi Ylen Politiikka ja yhteiskunta -toimituksen päällikkö Paula Pokkinen.

Ennakkoäänet osoittavat suuntaa, mutta lopullinen tulos ratkeaa vasta myöhemmin laskennan edetessä.