Rehtorin syyte jäänee mysteeriksi Haapajärvellä, maanantaina kouluyhteisössä palataan normaaliin arkeen

Haapajärvellä on reagoitu loppuviikon uutisiin viikonlopun aikana. Esimerkiksi kaupungin nuorisotila Stolle on ollut auki viikonloppuna.

Haapajärvellä liikenneonnettomuudessa torstaina kuollut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Nahkanen oli syytteessä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Haapajärven kaupungille tieto rikossyytteestä tuli yllätyksenä. Ensitieto tuli median yhteydenoton kautta, kertoi Haapajärven kaupunginjohtaja Jonna Tamminen perjantaina Ylelle.

Nahkanen oli Haapajärven yläasteen rehtori. Syytettä oli määrä käsitellä Oulun käräjäoikeudessa viime perjantaina.

Tamminen sanookin, että Nahkasen syyte jää nähtävästi kysymysmerkiksi.

– Tilanne on se, että syytteen osalta on tulevana perjantaina niin sanottu päättämiskäsittely. Se jää kysymysmerkiksi, joka on jatkon kannalta haastava. Sen kanssa pitää pystyä elämään, Tamminen summaa.

Pohteen palveluja lisää tarjolla seuraavina viikkoina

Tamminen kertoo Stollessa käyneen myös sellaisia lapsia ja nuoria ja joita siellä ei normaalisti käy.

– Tunnelma on ollut varsin rauhallinen ja luottavainen siihen, että tästä mennään eteenpäin, Tamminen summaa.

Maanantaina Haapajärvellä palataan kouluarjessa normaaliin.

– Vararehtori toimii rehtorin tehtävässä ensi viikosta eteenpäin, hän on laittanut viestiä jatkosta vanhemmille, lapsille ja henkilökunnalle. Seuraavien viikkojen aikana on enemmän tarjolla Pohteen tarjoamaa terveydenhuoltopalvelua ja kuraattoripalvelua.