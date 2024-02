Hybridivaikuttaminen ei näkynyt presidentinvaaleissa, arvioivat asiantuntijat

Hybridikeskuksen johtajan Teija Tiilikaisen mukaan juuri käytyihin presidentinvaaleihin ei näytä kohdistuneen minkäänlaista ulkovaltojen vaikuttamisyritystä.

Jotain on kuitenkin tapahtunut.

– Toki Venäjän on käyttänyt nämäkin vaalit hyväkseen oman disinformaatiokampanjansa edistämiseksi, eli on kyllä kerrottu toisen kierroksen ehdokkaiden jyrkistä Venäjä-kannoista, on pidetty kantoja epäsopivina ja on muistutettu Suomen Nato-jäsenyydestä ja että Suomi hyppäsi Yhdysvaltojen kelkkaan. On luotu väärää mielikuvaa huonojen suhteiden alkuperästä, Tiilikainen arvioi.

Mihin kaikkeen sitten Suomen tulee vallanvaihdon jälkeen varautua?

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Matti Pesun mukaan Euroopan epävakaa tilanne aiheuttaa sen, että juuri nyt sattuu ja tapahtuu paljon.

– Ei voida täysin sulkea pois sitä, etteikö Venäjä haluaisi jollain tavalla testata nyt, kun meillä on uusi presidentti jonkinlaisella koepallolla, Pesu sanoo.

Hänen mukaansa jännitteet tuottavat kaikenlaisia yllätyksiä. Toisena seikkana Pesu näkee sen, että Suomella on uudenlainen turvallisuuspolittinen linja, jonka betonoimista uusi presidentti nyt jatkaa.

Myös Tiilikaisen mukaan poliittinen murroskohta saattaa tarjota mahdollisuuden yrittää testata uutta johtamista sen kannalta, toimiiko johtaminen entiseen tapaan.

– Uudella presidentillä ei varmaan ole mitään perehdyttämiskautta, vaan hän joutuu heti kovan paikan eteen. Sekä Euroopan unionissa että Natossa tehdään Suomellekin vaativia päätöksiä. Kuinka nämä rivit kestävät, Tiilikainen aprikoi.

Tiilikainen muistuttaa myös vaikeasta maailmanpoliittisesta tilanteesta, jossa on useita vaaleja ja valta vaihtuu mahdollisesti monessa paikassa.