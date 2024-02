Näin maanantain lakko vaikuttaa liikenteeseen

Lakkoaamu alkoi hiljaisena Pasilan juna-asemalla

Toimittaja Anssi Väisänen kuvaili Radio Suomen uutisissa kello kuudelta aamulla, että Pasilan asemalla juuri kukaan ei junia odotellut. HSL:n informaatiopäällikkö Joona Packalénin mukaan Helsingin seudun alueella lakko koskettaa noin 200 000 asiakasta. Packalénin mukaan matkustajien kannattaa tänään etsiä vaihtoehtoisia bussiyhteyksiä Reittiopas-palvelun avulla. Packalén kertoo, että HSL on varautunut lakkoon enimmäkseen tiedottamalla asiakkailleen. Lakon hintalappua HSL:lle on vaikea arvioida. – Hyvin vaikea arvioida. Käytännössä ei muodostu suoranaisia kuluja, mutta se on suuri haitta meidän matkustajille, kommentoi Packalén. HSL:n sivuilta löytyy korvauslomake, jolla voi hakea mahdollista hyvistystä lakon ajalle ostetuille lipuille.