Alex Nakonechnyi meni töihin ja oppi siellä suomen kielen kunnolla – näin käy liian harvoin, sanoo tutkija

Venäjän hyökkäyssodan alkaessa Suomessa ei ollut varauduttu toteutuneen laajuiseen ukrainalaisten maahantuloon.

Ukrainalaisia vastaanottivat viranomaiset ja vapaaehtoiset, mutta vastaanottajista puuttui yksi integroitumisen kannalta tärkeä ryhmä eli elinkeinoelämä, toteavat Siirtolaisuusinstituutin tutkija Toni Ahvenainen ja vastaava tutkija Markku Mattila.

– Työ on hirveän hyvä kotouttaja, ja olisi syytä rakentaa tehokkaampia polkuja pakolaisuudesta suoraan työmarkkinoille, Ahvenainen sanoo.

Suomessa maahanmuuttoa katsotaan kuitenkin usein pelkästään pakolaisnäkökulmasta ja odotetaan, että viranomaiset hoitavat tulijat, tutkijat toteavat.

– Elämme täällä omaa elämäämme ja sitten, kun maahanmuuttajat ovat joskus ”valmiita”, he pääsevät ehkä töihin, Ahvenainen sanoo.

Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset Suomessa: 7800 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista oli tulorekisterin mukaan joulukuussa 2023 rekisteröitynyt palkansaajaksi

Yleisimpiä ammatteja siivoojat, rakennustyöntekijät, teollisuustuotteiden kokoonpanijat, pelto- ja puutarhaviljelijät sekä elintarviketeollisuuden työntekijät

Yleisimpiä toimialoja hallinto- ja tukipalvelut, teollisuus, rakentaminen, maa-, metsä- ja kalatalous sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta

TE-toimistoissa 1255 rekisteröitynyttä työnantajaa valmiina palkkaamaan tilapäistä suojelua saavan ukrainalaisen. (4.2.24)

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut TE-toimistoihin 10925 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista (4.2.24)

Työnnetään töihin

Tilapäisen suojelun direktiivi mahdollisti ukrainalaisten työnteon saman tien. Käytännössä harva kuitenkin pääsi kotoutumaan töitä tehden.

– Elinkeinoelämässä ei tiedostettu tarpeeksi hyvin sitä, että direktiivin kautta ukrainalaisilla oli heti rajoittamaton työ- ja opiskeluoikeus. Ihmisiä olisi voinut rekrytä päivästä yksi lähtien, Markku Mattila sanoo.

Nyt Elinkeinoelämää halutaankin herätellä ”työntämään” maahanmuuttajia aktiivisesti työelämään.

– Puhutaan siitä, että joku yhtäkkiä näkee, että tämä asiahan kuuluu meillekin. Huomataan, että maassa on tällainen työvoiman resurssi, jota ei osata hyödyntää, Ahvenainen sanoo.

”Alex Ukrainasta”

Seinäjokelaisella Takalan eläinklinikalla työskentelee ukrainalainen Aleksandr ”Alex” Nakonechnyi.

Hän oli Ukrainassa eläinlääkäri, jolta viiden vuoden Suomessa olon jälkeen puuttuu vielä lupa harjoittaa täällä ammattiaan.

– Pitäisi laillistaa todistus Suomessa ja siksi pitää päästä mahdollisimman nopeasti yliopistoon, Nakonechnyi sanoo suomeksi.

Yliopistoon pääsy edellyttää korkeaa tai täydellistä suomen kielen taitoa.

Takalan klinikalla Nakonechnyi tekee klinikkaeläinhoitajan töitä oppisopimuksella ja opiskelee samalla suomea.

Nakonechnyin mielestä kieltä on hyvä oppia ympäristössä, jossa sitä on pakko käyttää.

Sami Takala (vasemmalla) kertoo, että Alex Nakonechnyi osaa suomen kieltä jo todella hyvin.

– Pitää löytää ihmisiä, jotka haluavat keskustella sun kanssa ja auttaa käyttämään kieltä monipuolisista aiheista, hän sanoo.

Eläinlääkäri, yrittäjä Sami Takalan kokemukset kotouttamisesta työpaikalla ovat hyvät. Klinikalla on ennenkin ollut maahanmuuttajia.

– Väärinymmärryksiä ei saa tulla, joten kaikki varmistelimme etenkin aluksi, että asiat tulevat ymmärretyiksi. Alex on myös aktiivinen ja harjoittelee itse.

Takala uskoo, että yrityksissä voisi olla valmiutta ottaa töihin maahanmuuttajia, mutta tiellä ovat etenkin kielitaitovaatimukset.

– Euroopan Unionin sisältä voi tulla englanninkielinen lääkäri töihin, mutta kun ei tule EU:sta, pitää suorittaa kielikoe ennen kuin pääsee laillistumista tekemään yliopistoon.

Kieli on kynnyskysymys

Maahanmuuttotyön koordinaattori Terhi Hunnakko Seinäjoen kaupungilta uskoo, että elinkeinoelämän haasteet ukrainalaisten työllistämiseen liittyvät juuri kieleen.

– Etenkin Etelä-Pohjanmaalla se on iso kynnyskysymys. Kun kieltä ei osata, pelätään ehkä perehdyttämistä ja työturvallisuutta.

Hunnakko korostaa, että ukrainalaisten joukossa on ollut paljon korkeasti koulutettuja, joiden on ollut hankalaa juuri kielitaidottomuuden takia löytää työtä, johon he ovat kouluttautuneet ja josta heillä on pitkä kokemus.

Jotkut yritykset ovat halunneet järjestää suomen kielen opetusta työntekijöilleen myös työajalla, mutta päteviä, virallisia kieltenopettajia voi olla vaikea löytää.

Myöskään tutkintojen laillistaminen ei ole helppoa.

– Omasta maasta pitäisi saada alkuperäiset dokumentit, ja sotamaahan ei välttämättä ole tällä hetkellä menemistä.

Poikkeuksellisen hyvät olosuhteet

Siirtolaisinstituutin tänään julkaistussa tutkimuksessa Mattila ja Ahvenainen käyvät läpi ukrainalaisten laajamittaisen maahantulon yhteydessä todettuja haasteita ja esittävät politiikkaohjelman, jolla tuleviin vastaaviin tilanteisiin voitaisiin varautua.

Tutkimuksessa muistutetaan, että Ukrainan pakolaisista suuri osa oli ja on koulutettuja eri alojen ammattilaisia, jotka eivät tulleet pakolaisleireiltä tai romahtaneista valtiosta, vaan normaalisti toimivasta länsimaisesta yhteiskunnasta.

Lisäksi monen halu työllistyä oli korkealla ja alun väliaikaisen Suomeen asettumisen tilalla on nyt ajatus jäädä tänne pysyvästi.

Tutkimukseen haastatellut näkevät nyt työllistymismahdollisuuksia teollisuudessa, sosiaali- ja terveysalalla sekä esimerkiksi yrittäjyydessä.

– Olosuhteet ukrainalaisten integraatiolle ovat poikkeuksellisen hyvät. Mielestäni nyt pitäisi sijoittaa näihin ihmisiin, Ahvenainen sanoo.