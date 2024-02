Luonnon köyhtyminen uhkaa taloutta, terveyttä, huoltovarmuutta ja yhteiskunnan vakautta – ”Vapaaehtoisuus ei riitä”, sanoo yli 40 tutkijaa

Luonnon köyhtyminen horjuttaa laaja-alaisesti yhteiskunnan vakautta ja yhtenäisyyttä, taloutta, huoltovarmuutta sekä ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Sen pysäyttäminen on turvallisuusteko, joka vaatii poliitikoilta määrätietoista johtajuutta.

Näin toteaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BIODIFUL-hanke, joka on julkaissut politiikkasuosituksen. Se kehottaa julkisia päättäjiä tarkastelemaan luonnon köyhtymistä turvallisuusuhkana ja ryhtymään tiukempiin toimiin sen ratkaisemiseksi.

– Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat omiaan horjuttamaan yhteiskuntien vakautta, sanoo BIODIFUL-hankkeen ja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi.

Vanhojen luonnonmetsien suojelusta on käyty keskustelua viime aikoina. Se suojai metsäluonnon monimuotoisuutta. Kuvassa vanha palokanto Savonrannalla. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Luonnon monimuotoisuus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Sen heikentyminen rapauttaa talouden rakenteita, uhkaa ruokajärjestelmän toimivuutta, haurastuttaa ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sekä saa aikaan yhteiskunnallisia konflikteja, väkivaltaa ja ympäristöpakolaisuutta.

– Se on todella iso turvallisuuskysymys sen lisäksi, että se on haaste ympäristölle, Sääksjärvi sanoo.

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa. Video kertoo viisi kansainvälisen luontopaneelin (IPBS) määrittelemää asiaa, jotka aiheuttavat luontokatoa.

Luonnon köyhtyminen ei ole vain luontoa koskeva pulma, vaan merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.

– Sitä koskevat tärkeät päätökset jäävät usein akuutimmaksi koettujen kriisien jalkoihin, ikään kuin odottamaan aikaa, jolloin yhteiskunta olisi muuten niin rauhallinen, että ympäristöongelmien ratkaisuun jää aikaa, Sääksjärvi sanoo BIODIFUL-hankkeen tiedotteessa.

Sääksjärven mukaan tämä on kuitenkin sokea asenne: erityisesti luonnon köyhtymisen aikaansaamat ongelmat vaikuttavat yhteiskuntaamme ja sen turvallisuuteen merkittävästi.

– Mitä kauemmin odotamme ratkaisuihin tarttumista, sitä vahvempina luonnon köyhtymisen vaikutukset heijastuvat yhteiskuntaamme.

Politiikkasuosituksessa on neljä konkreettista toimenpide-ehdotusta:

1. Vapaaehtoisuus ei riitä: toiminnalle on asetettava selvät reunaehdot

2. Luontolaki on laadittava

3. Kansallinen luontostrategia on kytkettävä konkreettisiin toimenpiteisiin ja turvallisuusstrategiaan

4. Luontovaltuutetun virka on perustettava

– Vapaaehtoiset keinot eivät ole olleet riittäviä; luontomme on jatkanut uhanalastumistaan. Luontolaki taas tarvittaisiin vahvistamaan eri ministeriöiden välistä yhteistyötä, Sääksjärvi muotoilee.

Ilari Sääksjärvi sanoo, että luonnon monimuotoisuus on äärimmäisen tärkeää maamme huoltovarmuudelle esimerkiksi ruokaturvan kannalta. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Tutkijoiden mukaan tietoa sekä Suomen luonnon tilasta ja sen heikkenemisestä että mahdollisista ratkaisuista on jo riittävästi saatavilla – suurin puute on johtajuudesta.

– Tämä näkyy selvästi esimerkiksi hallitusohjelmassa: suurin osa ympäristöteoista perustuu vapaaehtoisuuteen. Tutkimusten mukaan on kuitenkin selvää, että vapaaehtoisten toimenpiteiden avulla ei ole mahdollista aikaansaada riittävän suuria parannuksia luonnon monimuotoisuuden tilaan riittävän nopeasti, Sääksjärvi sanoo.

BIODIFUL on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke, joka tutkii ja kehittää luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yksilön, yritysten ja yhteiskunnan tasoilla. Hankkeessa on mukana yli 40 tutkijaa neljästä tutkimuslaitoksesta (UTU, LUT, JYU, LUKE). Mukana on myös yli 70 yritystä, järjestöä, kuntaa ja aktivistia.