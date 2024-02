Windows95manin voitto oli viisufaneille yllätys: ”Jotkut ovat olleet jopa hieman järkyttyneitä”

Suomen viime viikonloppuna valittu viisuedustaja eli Windows95man tuntuu jakavan hardcore-viisufaneja kahteen leiriin. Osa on ihastunut esityksen railakkaaseen menoon, osalle kappaleen estoton iloittelu on ollut vähän liikaa.

Euroviisuklubi Finlandin eli OGAE:n varapuheenjohtaja Kati Wikström kuvaakin viisufanien reaktioita vähintäänkin ”värikkäiksi”.

– Voittaja oli monelle aikamoinen yllätys, saati sitten, ettei kyse ollut mistään ennakkosuosikista. Viisuihmiset suhtautuvat yleensäkin asioihin tunteella, ja jotkut ovat olleet Windows95manin voitosta jopa hieman järkyttyneitä. Tosin luulen, että tunteet tasaantuvat toukokuuhun mennessä, sillä näin on käynyt aiemminkin.

Tykkääjien mielestä No Rules -show on ennen kaikkea vauhdikas ja hyväntuulinen.

– Diskomusahan on aina kivaa, ja lisäksi viisufanit ovat kehuneet Henri Piispasen todella hyvää lauluääntä. Kokonaisuus on myös jollakin tavalla harmiton ja luulen, että jotakin sellaista ihmiset näinä aikoina tarvitsevat ja kaipaavat.

Katso Windows95manin UMK-esitys

Jatkumoa Käärijä-ilmiölle?

Viisufanit ovat esittäneet kipakkaa kritiikkiä varsin erikoisen lavashown tiimoita. Sitä on pidetty vähän mauttomana.

– Shortsit ja etenkin niiden lyhyys on jakanut mielipiteitä. Toisaalta taas on hauskaa, ettei alussa ole ihan selvää, onko artistilla ollenkaan housuja yllään. Farkkuraketit ovat yllättävä elementti sekä hyvässä että pahassa, ja yleensäkin artistin lavaolemus on sellainen, johon ei ehkä ole vielä totuttu, Kati Wikström pohtii.

Monet kotimaiset viisufanit kannattivat Suomen viisuedustajaksi Windows95manin vastakohtaa, eli Sara Siipolan tyylikästä ja hillittyä Paskana-kappaletta.

– Toki ei voi yleistää, mutta Paskana oli todella monen viisufanin ennakkosuosikki, Kati Wikström sanoo.

Sara Siipolan Paskana-esitys UMK:ssa

Voisi myös spekuloida, onko Windows95man jonkinlaista jatkumoa viimevuotiselle Käärijä-ilmiölle, toisin kuin Siipolan perinteinen, ruotsalaistyylinen viisuballadi.

– Viime vuonna oli Jere Vantaalta, tänä vuonna perheenisä Espoosta. Kyllähän Suomelta aina odotetaan jotakin vähän erikoisempaa ja poikkeuksellisempaa: koskaan ei oikein tiedä, mitä täältä viisuihin lähetetään.

Mutta onko sitten tänä vuonna odotettavissa Windows95man-huumaa suorastaan käsittämättömiin mittasuhteisiin kasvaneen Käärijä-hypetyksen tapaan?

– En ehkä ihan sellaista odottaisi. En ole koskaan nähnyt Käärijän kaltaista ilmiötä Euroviisuissa, enkä missään muuallakaan. Sehän ylitti jopa 1980-luvun Dingo-huuman. Olisi aika omituista, jos tällainen ilmiö nyt sitten toistuisi. Toisekseen, pidemmän päälle jatkuvassa huumassa on myös aika raskasta olla, Kati Wikström hymyilee.

Vauhdikkuus on etu

Kati Wikströmin mukaan on selvää, että (viisu)faneista Windows95manilla ei tule olemaan puutetta. Tämän takaa erikoinen show ja artistin tavaramerkiki muodostuneet vaaleansiniset lyhykäiset farkkushortsit.

– Odotan mielenkiinnolla sitä, kuinka moni pistää Malmössa farkkushortsit jalkaansa.

Kati Wikströmin mielestä Windows95manilla on myös hyvät mahdollisuudet pärjätä kisassa: vauhdikkuus on tänä vuonna etu.

– Viisuissa tuntuisi olevan aika rauhallisia kappaleita: sellaista tasaista laatua, ehkä jotakin Irlantia lukuunottamatta.

Myös ulkomaalaisten viisufanien keskuudessa Windows95man on herättänyt huomiota.

– Esityksestä on selvästikin tykätty ja sille on naurettu – sellaisella hyvällä tavalla, Kati Wikström summaa.