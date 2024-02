Migri tarkisti ukrainalaisten sotapakolaisten kantelun huonoista asuinoloista Valkeakoskella: ei löytänyt moitittavaa

Yle Novosti vieraili viime marraskuussa Valkeakoskella Kotokunnan vastaanottokeskuksessa, jonka asukkaat laativat kantelun Maahanmuuttovirastolle (Migrille) kehnoista asumisoloistaan.

Nyt Migri on antanut kantelusta ratkaisun. Asiakirjan mukaan virasto on pyytänyt selvitystä tilanteesta Kotokunnalta ja talon isännöitsijältä ja on tarkistanut kiinteistön sekä valikoituja asuntoja valvontakäynnin yhteydessä.

Kahdeksansivuisen dokumentin lopussa todetaan, että ei ole voitu todentaa Valkeakosken vastaanottokeskuksen lainvastaista, hyvän hallintotavan vastaista, syrjivää tai muutoin moitittavaa toimintaa.

Avaa kuvien katselu Julia Šmatko joutui jakamaan yhtä kylpyhuonetta seitsemän muun asukkaan kanssa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Ratkaisun mukaan yksi vessa kahdeksalle ihmiselle on ok

Ukrainalaiset sotapakolaiset valittivat muun muassa liian ahtaasta asumisesta. Kantelun laatijan Julia Šmatkon huoneistossa oli vain yksi suihku ja wc kahdeksaa ihmistä kohden. Asukkaiden mukaan tämä hankaloitti arkea kohtuuttomasti varsinkin aamuisin, eikä Kotokunta ollut halukas muuttamaan tilannetta tai edes kuuntelemaan asukkaiden huolia.

Migri ohjeistaa vastaanottokeskuksia toimimaan niin, että huoneistossa majoittuvien ihmisten määrän tulee mahdollistaa asiakkaiden sujuva wc- ja suihkutilojen käyttö. Enimmäisasukasmäärään ei kuitenkaan oteta kantaa ohjeessa eikä kanteluratkaisussa.

Migri toteaa ainoastaan Valkeakosken vastaanottokeskuksen noudattavan viraston ohjeita neliömitoituksessa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhden aikuisen ja yhden lapsen saa majoittaa seitsemän neliömetrin huoneeseen ja kolmelle aikuiselle riittää 12 neliömetriä.

Suihkuverho korvaa oven, rakennuksen ulkoseinän rappaus on paikoin irronnut, ja talon kulmassa oleva vaarallinen kohta eristettiin aidalla. Talossa on lisäksi kaikkien parvekkeiden käyttökielto. Yle Novosti kuvasi vastaanottokeskusta marraskuussa 2023.

Asukkaita huolestutti myös kiinteistön huono kunto. Rakennus päätettiin purkaa vuonna 2021. Korjauksiin ja kunnossapitoon ei ollut varaa. Talon omistaja Asunto-osuuskunta Sassinmäki ei lopulta saanut purkuun tarvittavia rahoja kokoon.

Asunto-osuuskunta Sassinmäen mukaan huoneistot ovat kuitenkin asuinkelpoisia. Migrin päätöksessä todetaan myös asuntojen olevan kunnoltaan sekä pohjaratkaisuiltaan soveltuvia vastaanottokeskuksen majoituskäyttöön.

Ratkaisuun ei voi hakea muutosta valittamalla tai tekemällä oikaisuvaatimusta, Migrin asiakirjassa ilmoitetaan.

Avaa kuvien katselu Julia Šmatko esitteli marraskuussa taloyhtiön kuivaushuonetta, joka on lähes aina täynnä. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Kantelun laatija ihmettelee ratkaisua

Kantelun tekijän Julia Šmatkon mukaan Maahanmuuttoviraston ratkaisussa mainitseman tarkistuskäynnin suorittivat Kotokunnan työntekijät.

– Olin sinä päivänä, 17. marraskuuta, kotona etäopiskelemassa. Asunnossamme ei käyty. Joidenkin muiden luona kylläkin. He tarkistivat sellaisia asuntoja, joissa ihmiset olivat tyytyväisiä, koska saivat jakaa huoneiston sukulaistensa kanssa. Meillä taas tilanne oli toinen, kaikki olivat ventovieraita toisilleen, Šmatko kertoo Yle Novostille.

Šmatko haluaa korostaa, että on hyvin kiitollinen Suomelle kaikesta avusta ja hänen kritiikkinsä koskee vain Kotokunnan toimintaa.

Maahanmuuttovirasto käsitteli kantelua reilu kolme kuukautta. Tässä ajassa yli vuoden vastaanottokeskuksessa asunut Julia Šmatko ehti muuttaa muualle.