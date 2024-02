Brittiasiantuntija: Britannia haluaa Suomen sallivan ydinaseet

Britannia seuraa mielenkiinnolla Alexander Stubbin presidenttikauden alkua. Merkittävän brittiläisen puolustus- ja turvallisuuskysymyksiä tutkivan Royal United Services Institute (RUSI) -ajatushautomon johtaja Jonathan Eyal kertoo Ylelle, että Britannia haluaa Suomelta erityisesti sujuvaa yhteistyötä Natossa ilman ehtoja.

Se tarkoittaa sitä, että Suomi ei kiellä tiukasti myöskään ydinaseiden läsnäoloa. Ydinräjähteiden maahankiellon tuova laki on ollut tiedossa Suomen Nato-jäsenyyden neuvotteluiden aikana, mutta Eyal antaa ymmärtää Naton olettavan, että pitkällä tähtäimellä lakia muutetaan, koska sopimuksessa ei ole erityisehtoja.

– Britannialle merkitystä on sillä, että mahdollisella ydinaseiden sijoittamisella tulevaisuudessa ei ole laillisia esteitä. Ei siksi, että niitä haluttaisiin tuoda Suomeen, mutta siksi, että emme halua vaikeuttaa tulevaisuuden Nato-operaatioiden suunnitelmia, Eyal sanoo.

Ylen kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley kertoi Ylen Aamussa, millaisia odotuksia Britannialla on Suomen uuden presidentin politiikkaa kohtaan.

Hän sanoo, että Nato ei halua Suomen seuraavan Norjan mallia tekemällä kynnyskysymyksiä.

– Moni Natoon liittynyt maa on jättäytynyt syrjään joistain asioista kuten Norja, joka rajoittaa ulkomaisten joukkojen määrää maaperällään rauhan aikana. Oli tärkeää, että Suomen ja Ruotsin tapauksessa kummallakaan ei ole ehtoja, jotka vaikeuttavat Naton suunnittelua, Eyal sanoo.

Jonathan Eyal ihmettelee, miksi ydinaseet nousivat niin merkittävään osaan vaalikeskustelussa Suomessa.

– Sehän ei ole vakava asia, koska kukaan ei ole ehdottamassa ydinaseiden sijoittamista Suomeen lyhyellä aikavälillä, hän pohtii.

Eyalin mukaan ydinasevaltio Britanniakaan ei pidä ydinaseiden sijoittamista Suomen kaltaisiin maihin ratkaisuna.

Suomalaiset eivät ymmärrä rooliaan Natossa

Eyalin mukaan Suomessa ei välttämättä ymmärretä, että maan suuri merkitys Natolle on Venäjä-asiantuntijuus.

– Suomi tarjoaa näkökulmansa siihen, miten Venäjän kanssa voidaan toimia. Se perustuu vuosisadan mittaisiin, osin traagisiinkin kokemuksiin, Eyal sanoo.

Presidentti Sauli Niinistöä sanottiin Putin-kuiskaajaksi, koska hän pystyi analysoimaan itsenäisesti tämän toimintaa ja piti yhteyttä Vladimir Putiniin ennen Ukrainan sotaa. Eyalin mielestä on tärkeää, että Suomen tuleva presidenttikin vastaa Putinin puheluihin. Keskeistä on puheyhteyden säilyttäminen. Sisältö on sitten eri asia.

– Suomi ei voi maantieteelliselle sijainnilleen mitään, hän muistuttaa.

Presidentin suhde Britanniaan tärkeä

Eyal uskoo, että Suomen presidentin suhde Britanniaan on tärkeä ja tulee jatkumaan. Britannia erosi Euroopan unionista neljä vuotta sitten, mutta se on merkittävä kumppani Euroopan turvalllisuusyhteistyössä Naton kautta. Britannia johtaa myös kymmenen valtion JEF-kriisinhalllintajoukkoa, johon kuuluu Suomi ja muita Pohjois-Euroopan valtioita.

Avaa kuvien katselu RUSI:n johtaja Jonathan Eyal. Kuva: RUSI

Eyal sanoo, että Britannia oli huolissaan siitä, että brexit sysäisi maan Euroopan turvallisuusyhteistyön ulkopuolelle kuuntelemaan muiden tekemiä päätöksiä, mutta Ukrainan sota osoitti pelot turhiksi. Britannia on vahvasti mukana Ukrainan tukemisessa.

Eyalin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon helpottaa turvallisuuskeskusteluja, joita on vaikeuttanut pohdinta Euroopan unionin ja Naton rooleista Euroopassa.

– Kriisi Venäjän suhteen on niin suuri, että ei ole varaa pelata poliittisia pelejä Naton ja Euroopan unionin välillä, hän sanoo.

Britannia on Eyalin mukaan mielissään Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan tehtäviin. Hän mainitsee esimerkkinä Suomen ilmavoimien lentokoneet mukana Naton ilmapuolustuksessa Romaniassa.

– Lontoossa on oltu tästä todella tyytyväisiä. Natolla on ollut ongelma saada jäsenmaita Eurooppassa kiinnostumaan toiminnasta mantereen toisella puolella.