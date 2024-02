Tästä kunnasta ropisi Suomen isoprosenttisin äänipotti Haavistolle, joka kävi tapaamassa asukkaita – Stubbia ei näkynyt

Lappilainen Kolarin kunta oli Suomen ”haavistolaisin” kunta jo toistamiseen. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa Pekka Haavisto voitti kunnassa silloisen kokoomuksen ehdokkaan Sauli Niinistön luvuin 55,2–44,8.

Nyt Pekka Haavisto sai 62 prosenttia kolarilaisten äänistä ja Alexander Stubb 38.

Ensimmäisellä kierroksella Haavisto sai niin ikään eniten ääniä: 28,4 prosenttia. Kakkoseksi tullut Olli Rehn sai 23,7 prosenttia äänistä, Jussi Halla-aho 16,4 ja Alexander Stubb 13,8 prosenttia äänistä.

Kolarin valtuuston puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa (kesk.) muistuttaa, että Kolari on ollut pitkään vasemmistolainen kunta.

– Ehkä moni ajattelee, että Haavisto edustaa vihervasemmistoa.

Avaa kuvien katselu Vaikka presidentinvaali on henkilövaali, arvelee kolarilainen Noora Vaattovaara, että Kolarissa ehdokkaiden puoluetaustat olivat merkittävässä roolissa. Vaattovaara ei itse äänestänyt toisella kierroksella, koska kumpikaan ehdokkaista ei ollut arvoiltaan sopivia. Kuva: Kati Rantala

Tuntureissa luontoarvot tärkeitä

Kuntavaaleissa 2021 vasemmistoliitto, keskusta ja SDP menettivät asemiaan kahdelle puolueisiin sitoutumattomalle ryhmälle, joihin ehdokkaita siirtyi perinteisistä puolueista.

Toinen sitoutumattoman ryhmän Kolarin kylät ja tunturit -ry:n kaivoskriittinen Mikko Lipponen toimi kunnanvaltuuston puheenjohtajana, mutta hänet syrjäytettiin paikalta viime keväänä.

Eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton, keskustan ja vihreiden kannattajia lähti perussuomalaisten, SDP:n ja etenkin sitoutumattomien kelkkaan.

Vielä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vihreiden kannatus oli Kolarissa lappilaisittan korkea, lähes 15 prosenttia. Viime vaaleissa puoluetta kannatti 7,4 prosenttia kolarilaisista.

Kylmämaa uskoo, että kolarilaiset eivät halua äänestää kokoomusta, joten oli vastaehdokas kuka tahansa eri puolueesta, niin valinta osuu häneen.

Kylmämaan mukaan matkailusta elävässä Kolarissa, etenkin tunturialueella, Äkäslompolossa, asuu paljon ihmisiä, joille luontoarvot ovat tärkeitä.

– Sillä on varmasti ollut vaikutusta äänestyspäätökseen.

Avaa kuvien katselu Kolari sijaitsee Ruotsin rajalla Tornion ja Muonionjoen rannalla. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Tällainen on Kolari Sijaitsee Ruotsin rajalla Tornion- ja Muonionjoen varrella. Asukasluku: 4012 Kolari on entinen kaivospitäjä, jossa on louhittu rautaa, kuparia ja kalkkia. Kaivokset suljettiin 1980-luvulla. Nyt kunnan pääelinkeino on matkailu. Ylläksen hiihtokeskus sijaitsee Kolarissa. Kolarin ja sen ruotsalaisen naapurikaupungin Pajalan alueella on suuria rautamalmiesiintymiä, jotka kiinnostavat kaivosyhtiöitä edelleen. Esimerkiksi Hannukainen Mining on useiden vuosien ajan suunnitellut uutta rautamalmikaivosta Kolariin. Hankkeen ympäristölupakäsittely kuitenkin takkuaa lupahakemuksen puutteiden vuoksi. Kolarin kunnanjohtajana toimii, nyt yhdeksättä päivää vasta, Markku Vehkaoja. Vuonna 2018 Kolarin kunnanjohtajana aloittanut Kristiina Tikkala irtisanottiin tehtävistään 2020. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että irtisanominen oli laiton, eikä Kolarin kunta ollut osoittanut asiallista ja painavaa syytä Tikkalan virkasuhteen irtisanomiselle. Tikkala ei kuitenkaan halunnut palata tehtävään, vaikka se olisi ollut hänelle mahdollista. Avaa

Haavisto kampanjoi Kolarissa, Stubb ei

Kolari on entinen kaivospitäjä, jossa on louhittu rautaa, kuparia ja kalkkia. Kolariin on suunniteltu uutta rautamalmikaivosta jo vuosien ajan.

Suhtautuminen kaivoksiin jakaa kuntalaisten mielipiteitä. Kolarin kunnanhallituksen puheenjohtaja mutta Orvo Vaattovaara puolueisiin sitoutumattomalta Kolari 21 -yhteislistalta arvelee, ettei tämä ole merkitsevä seikka Pekka Haaviston menestyksessä Kolarissa.

Hän uskoo, että että Haaviston suosioon vaikutti se, että hän vieraili Kolarissa jo hyvissä ajoin viime kesänä.

– Stubb ei kiertänyt pienillä paikkakunnilla, ja Haavisto oli vakuuttava, Vaattovaara toteaa.

Valtuuston puheenjohtaja nukkui

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa itse ei itse löytänyt kahdesta toisen kierroksen ehdokkaasta itselleen sopivaa.

– Vaikka kampanjan loppuaikana maaseutukin nostettiin esiin, niin täytyy tunnustaa, että nukuin toisen kierroksen.

Kylmämaa on maanviljelijä, ja hän kokee, että vaikka molemmat ehdokkaat ovat osaavia, eivät heidän arvonsa kohtaa Kylmämaan kanssa.

– Presidentti on myös arvojohtaja. Asun maaseudulla, josta palvelut ovat viety pois ja pienen kylän näkymät ovat huonot. Kumpikaan ehdokkaista ei maininnut sitä, miten maaseutu saataisiin pysymään asuttuna. Eikä se presidentinvaaleihin kuulukaan, mutta kertoo ihmisten arvoista.