Helsingin Sanomat: Kymiringin uudeksi omistajaksi tulee Unkarin pääministerin Viktor Orbánin lähipiiriä

Kymiringille on löytynyt uusi omistaja, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Iitissä sijaitsevan moottoriradan on ostanut unkarilainen TRP Hungary, joka on perustanut Suomeen rataa hoitavan yhtiön Finland Motorsport Circuit Holding oy:n.

Helsingin Sanomien mukaan uusi omistaja on sama, jonka kerrottiin ostaneen radan jo viime lokakuussa.

Sen jälkeen konkurssipesän pesänhoitaja viestitti pitkään, että kauppoja ei ole tehty. Lehden tietojen mukaan kauppa on vahvistunut. Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut pesänhoitaja Tuomas Penttilää vahvistamaan uutista.

Kauppahinnasta ei ole vielä tietoa. TRP Hungary on perustanut Suomeen Finland Motorsport Circuit Holding oy:n jo viime elokuussa. Kaupparekisteriin se merkittiin Helsingin Sanomien mukaan 21. syyskuuta.

Lehden selvityksen mukaan yhtiön toimitusjohtaja Kornel Őry on mukana muun muassa Kansainvälisen autourheiluliiton Fian rallikomissiossa. Yhtiön puheenjohtajana on Tamas Őry, joka on Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón lanko. Tamas Őry on myös TRP Hungaryn toimitusjohtaja.

Szijjártó kuuluu Fidesz-puolueeseen, jonka voimahahmo on pääministeri Victor Orbán.

